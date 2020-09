What are you proud of when you think of the State of Israel? | Opinion A group of Palestinian laborers leaned on the felled trees that were dragged like corpses by a tractor, and sawed down the trunks into small logs. The first light was rising over the fields north of Tel Aviv.

Worauf sind Sie stolz, wenn Sie an den Staat Israel denken?

Von Gideon Levy

17.09.2020

Eine Gruppe palästinensischer Arbeiter lehnte sich an die gefällten Bäume, die wie Leichen von einem Traktor geschleift wurden, und sägte die Stämme zu kleinen Stämmen zusammen. Das erste Licht ging über den Feldern nördlich von Tel Aviv auf. Nur wenige hundert Meter von dort entfernt schlief noch ein Luxusviertel; der Lärm der Sägen und der Rauch waren nicht durch die Doppelfenster der eleganten Villen eingedrungen.

Die Arbeiter in ihrer abgetragenen und zerrissenen Kleidung arbeiteten ohne jegliche Schutzausrüstung. Sie hatten mitten in der Nacht ihre Häuser im Westjordanland verlassen und waren durch die demütigenden Kontrollpunkte gegangen, um die Bäume entlang des Ayalon-Highways zu fällen, wo eine neue Fahrspur für die verstopfte Straße gebaut wird. Diejenigen, die auf dem Highway unterwegs waren, sparten nicht einmal einen Blick für die Arbeiter, die ihnen in Zukunft die Reise erleichtern werden. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge – Palästinenser als Holzfäller für die Juden.

So arbeiteten sie den ganzen Tag unter der glühenden Sonne. Der jüdische Bauunternehmer saß im Schatten und überwachte aus der Ferne. Der Anblick erinnerte an Szenen der Sklaverei in den Vereinigten Staaten oder der Apartheid in Südafrika; die gehobene Nachbarschaft im Hintergrund, der jüdische Bauunternehmer, die palästinensischen Arbeiter, die Hungerlöhne, die Rückkehr ins Bantustan am Abend; in einem weißen Meer erledigt eine Gruppe von Schwarzen die Ernte.

Stunden später wurden in Washington Abkommen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unterzeichnet. Man darf ihren Wert nicht unterschätzen oder ihre Bedeutung schmälern und auch nicht mit Komplimenten an den Premierminister sparen, weil er sie erreicht hat. Sie haben die Akzeptanz Israels in der Region vorangebracht, nach Jahren, in denen Israel sich von der Region abgewandt und seine Waffen in seine Richtung gelenkt hat. Aber nichts, was in Washington unterzeichnet wurde, wird die Realität des Feldes der gefällten Bäume nördlich von Tel Aviv ändern. Die Tyrannei, Ausbeutung und Enteignung wird so bleiben, wie sie waren.

Die Abkommen wurden am Vorabend von Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, unterzeichnet. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu fragen: Worauf sind Sie stolz, wenn Sie an den Staat Israel denken? Worauf kann man noch stolz sein, wenn man an all das denkt, was sie uns in unserer Kindheit erzählt und uns in der Jugend beigebracht haben?

Israelis beschweren sich gerne über ihr Land, sind aber trotzdem sehr stolz darauf. Ihr Stolz, der sehr schnell in Arroganz umschlägt, ist besonders ausgeprägt, wenn sie andere Länder besuchen: Die Amerikaner sind naiv, die Deutschen sind spießig, die Italiener sind dumm, die Chinesen sind seltsam, die Skandinavier sind Trottel, die Araber sind rückständig und die Afrikaner sind primitiv. Israel ist an der Spitze. Man kann nicht umhin, der Herablassung, vor allem unter den jungen Menschen, auf jedem Treck in Südamerika und in jedem Chabad-Haus in Asien zu begegnen. Es wird zu Hause geboren und in der Schule und in der Armee aufgezogen. Wir sind die Besten. Es gibt niemanden wie uns. Das ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum Frieden in der Region.

Die Realität hätte jeden Israeli dazu bringen müssen, sich für sein Land zu schämen – wegen der Besetzung, aber das ist nicht alles. Die Gewalt auf der Straße und auf dem Bürgersteig, die Aggression, die Ignoranz, der Rassismus, der Ultranationalismus, die Rüpelhaftigkeit, das zusammenbrechende Gesundheitssystem, die vor allem gegen die Schwachen heldenhafte und auf moralischer Fäulnis aufgebaute Armee, die mangelnde Rücksichtnahme auf andere in allen Lebensbereichen und nun der schändliche Umgang mit der Coronavirus-Krise. Aber Wunder, die Israelis sind immer noch davon überzeugt, dass sie die Besten sind. Die aufstrebende Nation. Neugründung von was genau? Tröpfchenbewässerung?

Die wundersame Staatsgründung, die ein beispielloses, bemerkenswertes Ereignis war, auch wenn sie auf einer integralen und tiefen Ungerechtigkeit beruhte, rechtfertigte in der Tat einen himmelhohen Nationalstolz. Vor dem Bus mit der Jugenddelegation, der ich in den späten 1960er Jahren angehörte, schwenkten wir stolz die israelische Flagge. Heutzutage muss man in vielen dieser Länder aus Scham manchmal alles verbergen, was einen als Israeli ausweist.

Wir können und sollten stolz auf unseren Premierminister sein, der neben dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und zwei arabischen Außenministern auf dem Südrasen des Weißen Hauses stand. Aber solange die Opfer des Zionismus und der Besatzung weiterhin auf einem anderen Gebiet für uns Bäume fällen, gibt es keinen wirklichen Grund zum Stolz. Übersetzt mit Deepl.com

Erstveröffentlichung Haaretz

