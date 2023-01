WEF Calls for Destruction of America’s Middle Class I have said this for a long time. The global elite hate you, they want to destroy your standard of living, and reduce you to a serf, a powerless and dispensable carbon emitter.

Kurt Nimmo über Geopolitik



Die Soziopathin Chrystia Freeland behauptet, die Mittelschicht müsse sich der Armut stellen.

World Economic Forum (WEF) ruft zur Zerstörung der amerikanischen Mittelschicht auf

von Kurt Nimmo



21. Januar 2023

Ich habe dies schon lange gesagt. Die globale Elite hasst Sie, sie will Ihren Lebensstandard zerstören und Sie zu einem Leibeigenen, einem machtlosen und entbehrlichen Kohlenstoffemittenten reduzieren.

Ich fordere die zweifellos wohlhabende (sie ist schließlich in der Regierung) Chrystia Freeland auf, durch die Straßen von Philadelphia, Detroit, Cleveland und anderen Städten zu gehen, die von der globalen Elite zerstört wurden, und zu versuchen, dieses Rezept für Armut und Elend zu verkaufen. Freeland würde es in vielen Vierteln nicht lebend herausschaffen. Sie bräuchte die Schweizer Armee an ihrer Seite.

Stattdessen sitzt Freeland sicher hinter einem Podium am WEF. Draussen stehen Tausende von Schweizer Soldaten, die dafür sorgen, dass der empörte Pöbel das Schloss nicht stürmt.

Diese “ehrenwerte” Frau (Regierungssoziopathen sind immer ehrenwert), ein fester Bestandteil des Staates, ist in ihrer zehnten karrieristischen Amtszeit stellvertretende Premierministerin von Kanada und “dient” als Finanzministerin.

Als Finanzministerin weiß sie zweifelsohne, was eine “Lohnkürzung” für die Mittelschicht bedeuten würde.

Freeland hält die amerikanische Mittelschicht offensichtlich für nutzlos und unproduktiv (anders als die Fabriksklaven in China). Sicher, ihre Großeltern haben Amerika aufgebaut und in Fabriken und Büros geschuftet. Freeland und das neoliberale Kartell sind jedoch der Meinung, dass es höchste Zeit ist, Amerika zu demontieren und diejenigen auszuhungern, die im Kielwasser des Offshoring und der Finanzbetrügereien, die die Milliardärskaste weiter bereichert haben, zurückgeblieben sind – ein massiver Vermögenstransfer (Diebstahl), der die Mittelschicht langsam zerstört.

Klaus Schwab, ein Schüler des Kriegsverbrechers Henry Kissinger, ist ein Mentor für machtgierige und narzisstische Soziopathen. Der “Great Reset” des WEF soll die Welt in ein verarmtes soziales Konzentrationslager verwandeln, in dem mittellose Leibeigene “nichts besitzen”, was sie in wahrer Orwellscher Manier befreien wird.

Es wird nicht erwähnt, dass das Schwab-Kontrollfreak-System jede Opposition gegen die nicht gewählten WEF-Apparatschiks ausschalten wird. Wenn Sie alles mieten – Ihre Wohnung, Ihr Auto, Ihre Lebensmittel, Ihren Computer usw. – kann Ihnen dieses Miet-“Privileg” entzogen werden.

Ich fordere die Menschen auf, die Global Redesign Initiative des WEF zu untersuchen. Nach Angaben des Transnationalen Instituts in den Niederlanden schlägt diese “Initiative” Folgendes vor

eine Abkehr von der zwischenstaatlichen Entscheidungsfindung hin zu einem System der Multi-Stakeholder-Governance. Mit anderen Worten, heimlich wird ein anerkanntes Modell, bei dem wir Regierungen wählen, die dann Verträge aushandeln, die dann von unseren gewählten Vertretern ratifiziert werden, durch ein Modell ersetzt, bei dem eine selbstgewählte Gruppe von “Interessengruppen” in unserem Namen Entscheidungen trifft. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Mit anderen Worten, große transnationale Unternehmens-“Stakeholder” werden entscheiden, wo Sie leben, was Sie essen (Insekten und Unkraut), wie Sie sich fortpflanzen (oder nicht fortpflanzen; Kinder produzieren Kohlenstoffemissionen) und was Sie von ihnen “mieten” können oder nicht mieten dürfen, wenn Sie sich über ein nicht gewähltes globalistisches “Wirtschafts”-Kartell beschweren, das die Menschheit in die Leibeigenschaft, weltweite Armut und Entvölkerung treibt.

Chrystia Freeland ist ein Feind der Menschheit. Sie ist ein globalistischer Menschenfeind. In dem obigen Video zeigt sie ihre völlige Verachtung für den durchschnittlichen Mann und die durchschnittliche Frau. Sie befürwortet Schaden, sogar den Tod.

Es gibt keine andere Möglichkeit, einen so verachtenswerten Menschenfeind zu beschreiben. Zweifellos würde sie ganz anders reagieren, wenn es wütenden Leibeigenen gelänge, das Schweizer Militär vor dem Luxus-Skiort Davos zu überwältigen und die selbstherrlichen WEF-Granden zusammenzutreiben und ein Tribunal für Wirtschaftsverbrechen gegen die Menschlichkeit anzuberaumen.

Dazu wird es in nächster Zeit nicht kommen.

Amerikaner, Kanadier und Europäer sind viel zu passiv, abgelenkt, verdummt und bereit, fiktiven Erzählungen zu glauben. Wenn Covid etwas bewiesen hat, dann, dass indoktrinierte Menschen aus Angst vor dem Tod alles tun, was die Regierung von ihnen verlangt. Das ist ein Muster, das sich wiederholen wird.

Wenigstens haben sich die Franzosen etwas Mumm bewahrt. Macron will Frankreichs Rentensystem neoliberalisieren. Das war die Antwort auf seinen Vorschlag, ein Versprechen zu negieren:

Es ist wirklich schade, dass nicht eine Million oder mehr Menschen die Landwasserstrasse hinauf nach Davos marschieren, um gegen das WEF-Kartell und seine menschenfeindliche globale Agenda zu demonstrieren. Übersetzt mit Deepl.com

