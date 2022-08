Ich hätte mir noch sehr gut AA- Baerbock an Pelosis Seite vorstellen können,…..

https://www.nachdenkseiten.de/?p=86554

Wir sollten Peter Beinarts Warnungen ernst nehmen

Evelyn Hecht-Galinski

https://peterbeinart.substack.com/p/would-you-go-to-war-so-nancy-pelosi?utm_source=substack&utm_medium=email

Bild: Shutterstock

Würden Sie in den Krieg ziehen, damit Nancy Pelosi Taiwan besuchen kann?

Von Peter Beinart

1. August

In seinem Film “Fahrenheit 9/11” aus dem Jahr 2004 tourte Michael Moore durch das Kapitol und forderte die Mitglieder des Kongresses auf, ihre Kinder für den Kampf im Irak zu rekrutieren. Es war ein Gag, und Kritiker warfen Moore vor, die Antworten der Abgeordneten so zu bearbeiten, dass sie schlecht aussehen. Dennoch hat mich die Szene erschüttert, vielleicht weil ich eine nahe Verwandte hatte, die damals in diesem Krieg diente. Sie riskierte ihr Leben in einem Konflikt, den ich zu Unrecht unterstützt hatte, in dem ich aber selbst nicht kämpfte. Mir schauderte, als ich daran dachte, was ich sagen würde, wenn Moore mich befragen würde.

Ich weiß nicht, was Michael Moore jetzt macht. Aber ich würde mich freuen, wenn er in den Kongress zurückkehren und den Politikern, die wollen, dass Nancy Pelosi Taiwan besucht, eine Version der gleichen Frage stellen würde. Wenn ihr Besuch eine chinesische militärische Reaktion auslöst und Washington und Peking an den Rand eines Krieges bringt, werden sie dann ihre Kinder zum Kampf anwerben? Diese Frage wird von außenpolitischen Kommentatoren selten gestellt. Sie ist zu unhöflich. Und wenn es um die China-Debatte in Washington geht, ist es diese Höflichkeit – das Versäumnis, mit unverblümten, menschlichen Worten über die Folgen eines Krieges zu sprechen -, die mir Angst macht.

Doch zunächst ein Wort zum Zoom-Call dieser Woche, der zur gewohnten Zeit, am Freitag um 12 Uhr ET, stattfinden wird. Unser Gast wird Pratap Bhanu Mehta sein, Professor in Princeton und ehemaliger Präsident des Center for Policy Research in Delhi, Indien. Pratap ist ein brillanter und mutiger Kritiker der Bemühungen von Premierminister Narendra Modi, Indien von einem säkularen in einen hinduchauvinistischen Staat zu verwandeln. In einer Kolumne zu Beginn dieses Jahres schrieb er: “Der neue Hinduismus steht für eine weit verbreitete Akzeptanz abscheulicher Vorurteile, die Ausrichtung des Staates auf die Mehrheitsverhältnisse, die Verachtung von Rechten und die Verherrlichung von Gewalt.” Prataps Schrift erinnert mich an die Arbeit eines meiner Helden, Yeshayahu Leibowitz, der in weiser Voraussicht vor den Auswirkungen des Ultranationalismus nicht nur auf Israel, sondern auch auf das Judentum gewarnt hat. Ich fühle mich geehrt, dass Pratap diesen Freitag bei uns ist. Wie immer erhalten zahlende Abonnenten den Link diesen Mittwoch und das Video in der darauf folgenden Woche.

Zurück zum Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. Am vergangenen Wochenende sind die Parlamentspräsidentin und mehrere andere Mitglieder des Repräsentantenhauses zu einer Asienreise aufgebrochen. Ursprünglich sah es so aus, als würde die Reise auch einen Besuch in Taiwan beinhalten. Jetzt ist das nicht mehr klar.

Klar ist nur, dass einige China-Experten und einige im US-Militär große Angst davor haben, was Peking tun könnte, wenn Pelosi Taipeh besucht. Es wäre der hochrangigste Besuch eines Kongressmitglieds seit der Reise von Parlamentspräsident Newt Gingrich nach Taiwan im Jahr 1997. Und obwohl die chinesische Regierung routinemäßig Einwände erhebt, wenn die USA die Insel unterstützen, waren ihre Proteste dieses Mal viel lauter. Ein Kommentator der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times schlug vor, China könnte Pelosis Flugzeug an der Landung hindern. In der New York Times warnten Bonnie Glaser, Direktorin des Asienprogramms des German Marshall Fund, und Zack Cooper vom American Enterprise Institute, dass wir mit Pelosis Reise “schlafwandelnd in eine Krise hineinlaufen”. Experten befürchten, dass der chinesische Präsident Xi Jinping im Vorfeld des kommunistischen Parteikongresses im Herbst, auf dem er voraussichtlich eine dritte Amtszeit als Parteichef antreten wird, besonders stark auftreten muss. Selbst Joe Biden hat eingeräumt, dass “das Militär es im Moment für keine gute Idee hält”, dass Pelosi Taipeh besucht.

Warum also hält Biden Pelosi nicht von der Reise ab? Zum Teil liegt es daran, dass Pelosi als Vorsitzende der Legislative unabhängig ist. Rechtlich gesehen kann Biden ihr nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Aber in Wirklichkeit hat er enormen Einfluss auf ihre Entscheidung. Es ist nur schwieriger für ihn, diesen Einfluss auszuüben, weil die Demokraten im heutigen Washington Angst davor haben, als weich gegenüber China abgestempelt zu werden. Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo hat bereits Zweifel an Pelosis Reise geäußert und behauptet, Biden trete in die Fußstapfen anderer Amerikaner, die vor der kommunistischen Partei Chinas “einen Kotau” gemacht hätten – eine interessante Wortwahl. Pompeo fügte hinzu, wenn Pelosi Taiwan nicht besuche, würde dies “eine wirklich schlechte Botschaft an unsere Freunde in der Region senden – die Australier, die Südkoreaner, die Japaner.”

Da haben Sie es, das ewige und fast immer dumme Argument über die amerikanische Glaubwürdigkeit. Pompeo behauptet nicht, dass der Besuch von Pelosi Taiwan irgendetwas von Bedeutung bringt. Seit 25 Jahren hat kein Sprecher des Repräsentantenhauses mehr die Insel besucht, und sie hat darunter nicht gelitten. Im Gegenteil, die Insel hat sich gut entwickelt, weil die US-Präsidenten jahrzehntelang eine Politik verfolgten, bei der die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan inoffiziell gehalten wurden, um nicht den chinesischen Befürchtungen vor einer Unabhängigkeit der Insel Vorschub zu leisten, die eine chinesische Invasion wahrscheinlicher machen würde. Das Problem ist, dass Donald Trump und jetzt auch Joe Biden diese langjährige Politik immer weiter aufweichen. Im Jahr 2020 haben die Demokraten die Formulierung “ein China” aus ihrem Wahlprogramm gestrichen. Im Januar 2021 war Biden der erste US-Präsident seit 1978, der den Gesandten Taiwans zu seiner Amtseinführung empfing. Im April letzten Jahres erklärte seine Regierung, dass sie jahrzehntealte Beschränkungen der offiziellen US-Interaktionen mit der taiwanesischen Regierung lockern werde. Theoretisch bleibt Washington absichtlich im Unklaren darüber, ob die USA Taiwan gegen einen chinesischen Angriff verteidigen würden. Aber Biden hat jetzt dreimal gesagt, dass die USA genau das tun würden – bevor seine Berater seine Worte zurücknahmen. Er hat auch gesagt, dass Taiwan “unabhängig” ist – obwohl das angeblich auch nicht die Politik der USA ist.

All dies erklärt, warum Peking so unruhig über Pelosis Reise ist. Die chinesische Führung sieht darin offenbar den jüngsten Beweis dafür, dass die USA die Vereinbarungen, die die beiden Regierungen bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und China vor fast einem halben Jahrhundert getroffen haben, über Bord geworfen haben. “Die Anhäufung dieser wahrgenommenen Veränderungen in der US-Position”, so Glaser und Cooper, hat Beamte in Peking dazu veranlasst, “zu argumentieren, dass China Schritte unternehmen muss, um seine roten Linien glaubwürdig zu machen”. Wenn Pelosi also ihren Besuch fortsetzt, weil sie befürchtet, dass die USA schwach aussehen würden, wenn sie einen Rückzieher machen, könnte China beschließen, dass es aus demselben Grund keinen Rückzieher machen kann. Das könnte einen militärischen Zwischenfall auslösen, der die beiden Nationen an den Rand eines Krieges bringen würde.

Hätte Pelosi nicht von vornherein gesagt, dass sie nach Taiwan reist, würde niemand behaupten, dass sie gehen muss, um die Glaubwürdigkeit der USA in Asien zu stärken. Das Argument, sie könne jetzt nicht mehr zurücktreten, ähnelt dem Argument, die USA könnten Vietnam nicht verlassen, weil der Krieg zu einer Bewährungsprobe für die amerikanische Entschlossenheit geworden sei. Die Falken sollten dieses Mantra an die Türen ihrer Denkfabriken prangen lassen: Wenn du in einem Loch steckst, grabe weiter!

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Unlogik stammt von Henry Olson in der Washington Post. “Nationen wie Japan”, argumentiert er, “würden die Absage des Besuchs von Pelosi sicherlich als Zeichen dafür werten, dass die Vereinigten Staaten nicht gewillt sind, Chinas Entschlossenheit auf die Probe zu stellen.” Woher Olson das weiß, ist unklar – er bietet keine Beweise für diese Behauptung. Vielleicht hält das japanische Militär den Besuch von Pelosi für ebenso töricht wie das amerikanische. Aber nehmen wir an, dass Olson Recht hat und dass die USA einen gewissen Reputationsverlust erleiden würden, wenn Pelosi ihre Reise absagt. Wie ist das im Vergleich zum Risiko eines militärischen Konflikts? Olson räumt ein, dass “unsere Generäle keine Konfrontation mit China riskieren wollen, während wir Waffen an die Ukraine liefern”, denn “das US-Militär ist sicherlich nicht darauf vorbereitet, zwei große Kriege gleichzeitig zu führen.” Er räumt also ein, dass das US-Militär der Meinung ist, dass der Besuch von Pelosi einen Krieg wahrscheinlicher machen würde, und dass die USA nicht bereit sind, einen solchen Krieg zu führen. Und dennoch will er, dass Pelosi Taiwan besucht. Denn die Glaubwürdigkeit der USA ist wichtiger.

Aus diesem Grund brauchen wir Michael Moore. Wir brauchen jemanden, der abstrakte Begriffe wie Glaubwürdigkeit durchbricht und unverblümte Fragen stellt. Wie viele Amerikaner würden in einem Krieg um Taiwan sterben? Laut Timothy Heath, einem ehemaligen China-Analysten des US-Pazifikkommandos, der jetzt als Verteidigungsforscher bei RAND arbeitet, wären die US-Verluste wahrscheinlich “atemberaubend”. Könnten die USA gewinnen? Wie Olson einräumt, wahrscheinlich nicht. In Kriegsspielen verlieren die USA fast jedes Mal. Könnte ein Krieg um Taiwan die ganze Welt in die Luft jagen? Ja. Es gibt nur wenige Amerikaner, die China besser kennen als J. Stapleton Roy und Chas Freeman. Roy wuchs dort auf und kehrte später als US-Botschafter zurück. Freeman diente als Dolmetscher, als Richard Nixon 1972 China besuchte. Beide haben kürzlich davor gewarnt, dass ein Konflikt um Taiwan zu einem Atomkrieg eskalieren könnte.

Wie viele Leben sind es wert, riskiert zu werden, damit Nancy Pelosi Taiwan besuchen kann? Das ist eine unhöfliche Frage, die die US-Medien in den kommenden Tagen immer wieder stellen sollten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...