Xi’s ‘Chilling’ Remarks: Eine multipolare Welt bietet Herausforderungen und Chancen für den Nahen Osten und Afrika  von Ramzy Baroud

von Ramzy Baroud

26. März 2023

Der letzte Austausch zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem russischen Gastgeber und Amtskollegen Wladimir Putin, der von der Kamera aufgezeichnet wurde, fasst den aktuellen geopolitischen Konflikt zwischen den USA und ihren westlichen Verbündeten einerseits und Russland, China und ihren Verbündeten andererseits zusammen, der sich noch im Anfangsstadium befindet.

Xi verließ den Kreml nach einem dreitägigen Besuch, den man nur als historisch bezeichnen kann. “Es steht ein Wandel bevor, wie er seit 100 Jahren nicht mehr stattgefunden hat, und wir werden diesen Wandel gemeinsam vorantreiben”, sagte Xi, während er Putins Hand drückte.

“Ich stimme zu”, antwortete Putin und hielt Xis Arm. Bitte pass auf dich auf, lieber Freund”, fügte er hinzu.

In kürzester Zeit explodierten die sozialen Medien, indem sie diese Szene wiederholt teilten. Die Analysten der westlichen Medien versuchten zu verstehen, was diese wenigen Worte zu bedeuten hatten.

“Ist das Teil des kommenden Wandels, dass sie gemeinsam fahren werden?” Ian Williamson stellte diese Frage im Spectator. Obwohl er keine direkte Antwort gab, deutete er eine an: “Es ist eine beängstigende Aussicht, auf die der Westen vorbereitet sein muss”.

Diese Aussage Xis war natürlich beabsichtigt. Sie bedeutet, dass die engen chinesisch-russischen Beziehungen und die mögliche künftige Einheit nicht das Ergebnis unmittelbarer geopolitischer Interessen sind, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben, oder eine Reaktion auf die Provokationen der USA in Taiwan. Schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 deutete vieles darauf hin, dass das Ziel Russlands und Chinas kaum vorübergehend oder impulsiv war. Es ist in der Tat tief verwurzelt.

Die Sprache der Multipolarität hat den Diskurs beider Länder jahrelang bestimmt, einen Diskurs, der vor allem durch den Unmut der beiden Länder über den US-Militarismus vom Nahen Osten bis nach Südostasien, ihre Frustration über Washingtons Einschüchterungstaktik bei jeder Meinungsverschiedenheit, sei es im Handel oder bei Grenzverläufen, die strafende Sprache, die ständigen Drohungen, die militärische Expansion der NATO und vieles mehr inspiriert wurde.

Einen Monat vor dem Krieg vertrat ich zusammen mit meiner Kollegin Romana Rubeo die Ansicht, dass sowohl Russland als auch China an der Schwelle zu einer gewissen Einigkeit stehen könnten. Diese Schlussfolgerung basierte auf einer einfachen Diskursanalyse des offiziellen Sprachgebrauchs beider Hauptstädte und der tatsächlichen Vertiefung der Beziehungen.

Damals schrieben wir,

“Zwischen China und Russland bildet sich bereits eine Art Bündnis. Die Tatsache, dass die chinesische Bevölkerung dies zur Kenntnis nimmt und die Bemühungen ihrer Regierung um eine stärkere politische, wirtschaftliche und geostrategische Integration zwischen Peking und Moskau unterstützt, deutet darauf hin, dass das informelle und möglicherweise auch formelle Bündnis eine langfristige Strategie für beide Länder darstellt”.

Wie andere Analysten haben auch wir nicht damit gerechnet, dass eine solche Möglichkeit so schnell verwirklicht werden könnte. Der Ukraine-Krieg an sich war kein Anzeichen dafür, dass Moskau und Peking sich einander annähern werden. Vielmehr war es die Reaktion Washingtons, das China bedrohte und demütigte, die den größten Teil der Arbeit leistete. Der Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan im August 2022 war ein diplomatisches Desaster. Peking blieb nichts anderes übrig, als seine Beziehungen zu Russland zu intensivieren und zu stärken, in der Hoffnung, dass Russland seine Marinepräsenz im Japanischen Meer verstärken würde. Dies war in der Tat der Fall.

Aber die von Xi erwähnten “100 Jahre” erzählen eine viel größere geopolitische Geschichte, als jeder von uns erwartet hatte. Da Washington weiterhin eine aggressive Politik verfolgt – wobei US-Präsident Joe Biden Russland und seine republikanischen Gegner China als Hauptfeind der USA betrachten -, sind die beiden asiatischen Riesen nun gezwungen, sich zu einer einheitlichen politischen Einheit mit einem gemeinsamen politischen Diskurs zusammenzuschließen.

“Wir haben eine Erklärung zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft und der bilateralen Beziehungen unterzeichnet, die in eine neue Ära eintreten”, sagte Xi in seiner Abschlusserklärung.

Diese “grenzenlose Freundschaft” ist heute mehr denn je möglich, da keines der beiden Länder durch ideologische Zwänge oder Konkurrenzdenken eingeschränkt ist. Außerdem sind beide daran interessiert, die globale Hegemonie der USA zu beenden, und zwar nicht nur in der asiatischen und pazifischen Region, sondern auch in Afrika, im Nahen Osten und schließlich weltweit.

Am ersten Tag des Besuchs von Xi in Moskau erließ der russische Präsident Putin ein Dekret, mit dem er afrikanischen Ländern Schulden in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar erließ. Darüber hinaus versprach er, dass Russland “bereit ist, die gesamte Menge, die in der vergangenen Zeit an afrikanische Länder mit besonderem Bedarf geliefert wurde, kostenlos aus Russland zu liefern”, falls Moskau beschließen sollte, “das (Getreide-)Abkommen in sechzig Tagen nicht zu verlängern.”

Für beide Länder ist Afrika ein wichtiger Verbündeter in dem bevorstehenden globalen Konflikt. Auch der Nahe Osten ist von entscheidender Bedeutung. Das jüngste Abkommen, das die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien normalisiert hat, ist nicht nur deshalb weltbewegend, weil es sieben Jahre der Feindseligkeit und des Konflikts beendet, sondern auch, weil der Vermittler niemand anderes als China selbst war. Peking ist nun ein Friedensvermittler in genau dem Nahen Osten, der jahrzehntelang von der gescheiterten US-Diplomatie beherrscht wurde.

Was dies für die Palästinenser bedeutet, bleibt abzuwarten, da noch zu viele Variablen am Werk sind. Damit diese globalen Veränderungen den palästinensischen Interessen in irgendeiner Weise dienlich sind, müsste sich die derzeitige oder eine neue Führung langsam von ihrer Abhängigkeit von westlichen Almosen und Bestätigungen lösen und mit Unterstützung arabischer und afrikanischer Verbündeter eine andere politische Strategie verfolgen.

Die US-Regierung betrachtet die Situation jedoch weiterhin ausschließlich im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges. US-Außenminister Antony Blinken reagierte auf Xis Reise nach Moskau mit den Worten: “Die Welt sollte sich nicht von einem taktischen Schachzug Russlands täuschen lassen, das von China oder einem anderen Land unterstützt wird, um den Krieg (in der Ukraine) zu seinen eigenen Bedingungen einzufrieren.” Es ist etwas seltsam, aber auch bezeichnend, dass die offene Ablehnung der möglichen Forderung nach einem Waffenstillstand von Washington und nicht von Kiew kam.

Aus geopolitischer Sicht ist der Besuch von Xi jedoch wirklich historisch. Er ist vom Umfang und den möglichen Folgen her mit dem Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon in Peking vergleichbar, der zur Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China unter dem Vorsitzenden Mao Tsetung beitrug.

Die verbesserten Beziehungen zwischen China und den USA trugen damals dazu bei, dass Washington seine globale Dominanz weiter ausbauen konnte, während die UdSSR in die Defensive gedrängt wurde. Der Rest ist Geschichte, eine Geschichte voller geostrategischer Rivalitäten und Spaltungen in Asien, die letztlich zum Aufstieg der USA als unangefochtene Macht in dieser Region führte.

Nixons Besuch in Peking wurde vom damaligen Botschafter Nicholas Platt als “die Woche, die die Welt veränderte” bezeichnet. Wenn man diese Aussage aus einer amerikanisch geprägten Sicht der Welt beurteilt, hatte Platt mit seiner Einschätzung tatsächlich recht. Die Welt scheint sich jedoch wieder zu verändern. Auch wenn es 51 Jahre gedauert hat, bis dieser Umschwung stattgefunden hat, dürften die Folgen, gelinde gesagt, weltbewegend sein.

Regionen, die lange Zeit von den USA und ihren westlichen Verbündeten dominiert wurden, wie der Nahe Osten und Afrika, sind dabei, all diese Veränderungen und potenziellen Chancen zu verarbeiten. Wenn sich diese geopolitische Verschiebung fortsetzt, wird sich die Welt wieder einmal in zwei Lager teilen. Auch wenn es noch zu früh ist, um mit Sicherheit die Gewinner und Verlierer dieser neuen Konstellation zu bestimmen, so ist es doch sehr sicher, dass eine von den USA und dem Westen dominierte Welt nicht mehr möglich ist. Übersetzt mit Deepl.com

