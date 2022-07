https://www.palestinechronicle.com/yara-al-ghouti-what-the-evil-israeli-forces-doto-palestinianchildren/

Yara al Ghouti wurde am Strand von Rafah von der israelischen Marine erschossen. (Foto: zur Verfügung gestellt)



Yara al-Ghouti: Was Israel den palästinensischen Kindern antut

Von Paul Salvatori

11. Juli 2022

Es ist schwer, diese Geschichte zu schreiben. Sie fühlt sich nicht real an. Aber das ist sie. Sie ist Teil des alltäglichen Alptraums, den die Menschen im Gazastreifen durchleben.

Im Februar 2021 wurde Yara Yaser Saleh al-Ghouti, ein neunjähriges Mädchen, am Strand von Rafah erschossen. Nach Angaben von mindestens zwei Zeugen am Strand – die durch einen Bericht der Polizei von Tel al-Sultan bestätigt wurden, der mir von Yaras Vater zur Verfügung gestellt wurde – kamen die Schüsse von einem israelischen Schiff.

Yara wurde am Arm und am Bein schwer verwundet.

Sie hat Glück, dass sie noch lebt und rechtzeitig ins Abu Yousef al-Najjar-Krankenhaus gebracht wurde, wo die Ärzte sie notoperieren konnten. Ihr Vater, Yasser al-Ghouti, sagt mir, dass sie eine weitere Operation benötigt. Aber er kann sie sich nicht leisten, vor allem nachdem er seinen Job in einem Restaurant verloren hat, um sich um seine Tochter zu kümmern.

Laut Yasser war das Al Mezan Center for Human Rights in Gaza ursprünglich an dem Fall beteiligt. (Ich habe das Zentrum um weitere Informationen in dieser Angelegenheit gebeten, warte aber noch auf eine Antwort). Sie versuchten, eine Klage gegen das Militär einzureichen, die jedoch offenbar ohne Begründung abgelehnt wurde. Yasser sagt jedoch, “wir [Palästinenser] sind schwach in meinem Land”, und das sei der Grund für die Ablehnung.

Deprimierend, aber wahr. Die Palästinenser haben unter der israelischen Apartheid keinen wirklichen Zugang zur Justiz. In der Tat sind die Gerichte innerhalb des Strafrechtssystems dazu da, das Militär zu schützen, wie wir im Fall der Familie Bakr gesehen haben.

Ola Mousa von The Electronic Intifada fasste dies kürzlich gut zusammen:

“Einer der am meisten berichteten Vorfälle während eines groß angelegten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Jahr 2014 war die Tötung von vier Kindern der Familie Bakr, die an einem Strand Fußball spielten.

Nachdem eine militärische Untersuchung dieses Massakers eingestellt worden war, reichte die Familie Bakr eine Petition beim Obersten Gerichtshof Israels ein. Das Gericht weigerte sich nicht nur, die Wiederaufnahme der Untersuchung anzuordnen, sondern versuchte auch, die Morde zu rechtfertigen, indem es die Behauptungen des israelischen Militärs akzeptierte, dass die Kinder sich in der Nähe eines Schiffscontainers befanden, der von palästinensischen Widerstandsgruppen als Waffenlager genutzt wurde.

Da frage ich mich, was mit Yasser und Yara passieren würde, wenn sie irgendwie in der Lage wären, unabhängig eine Klage gegen das israelische Militär einzureichen. Würde er sich, nachdem er sich einen Anwalt besorgt hat, in einer Situation wiederfinden – ähnlich wie im Fall Bakr -, in der die israelischen Gerichte falsche und absurde Behauptungen aufstellen würden, dass Palästinenser für die fast tödlichen Schüsse auf seine Tochter verantwortlich sind? Vielleicht würden sie, ähnlich wie Mohammed al-Halabi (ehemaliger humanitärer Helfer in Gaza), von den Gerichten als “Terroristen” eingestuft und dürften nicht einmal die “Beweise” sehen, die die Staatsanwaltschaft für ihre Argumentation hat.

Beide Möglichkeiten würde ich Israel nicht zutrauen. Als ich Yasser fragte, warum die Palästinensische Autonomiebehörde den Bericht, den er mir zeigte, nicht weiter verfolgte, sagte er:

“Sie wollen keine Klage gegen die israelische Armee einreichen, und sie wollen auch nicht beschuldigt werden, Kinder getötet oder verletzt zu haben, aus Angst vor internationaler Strafverfolgung.”

Mit anderen Worten: Die Palästinensische Autonomiebehörde fürchtet die Rache des israelischen Regimes. Selbst wenn das israelische Militär einem Kind Unrecht tut, will das Regime nicht, dass die Palästinenser “einen Aufstand” darum machen. Sie wollen, dass sie den Mund halten. Sie sollen “dankbar” sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Sollten sie stattdessen Gerechtigkeit durch die israelischen Gerichte suchen, werden sie bestraft, nur weil sie es versuchen, einschließlich der Möglichkeit, vor der Welt als Täter des abscheulichsten aller Verbrechen präsentiert zu werden: Kinder zu verletzen.

Dies zwingt die Palästinenser dazu, jede Ungerechtigkeit, die ihnen das Regime zufügt, stillschweigend zu ertragen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie vielleicht ein paar Almosen von der internationalen Gemeinschaft, die ihnen eine kurze Atempause verschaffen, aber keineswegs ihre bedrückende Lage lindern.

Yasser hat mir zu verstehen gegeben, dass er sehr gerne einen Anwalt finden würde, um unabhängig eine Klage gegen das israelische Militär einzureichen. Er ist ein Vater, der seine Tochter liebt und Gerechtigkeit für sie will. Die Suche nach einem Anwalt gestaltet sich für ihn jedoch schwierig, da das Leben im Gazastreifen, wie er sagt, bedeutet, sich in einem ständig “belagerten Gebiet” zu befinden, das unter der Fuchtel der israelischen Gewalt steht. Dies steht im Widerspruch zum humanitären Völkerrecht und schränkt seine Bewegungsfreiheit und damit die Chancen, einen Anwalt zu finden, drastisch ein – ob in oder außerhalb des Gazastreifens.

Diese Erkenntnis zwingt mich zu erkennen, dass ich den Zugang zur Justiz die meiste Zeit meines Lebens für selbstverständlich gehalten habe. Wenn man in Kanada Opfer eines Verbrechens wird, gibt es eine Infrastruktur mit Gerichten, Anwälten, Richtern usw., über die man Gerechtigkeit erlangen kann (auch wenn sie nicht garantiert ist). Für Yasser und seine Tochter ist dies kaum möglich. Und wenn wir als internationale Gemeinschaft nicht eingreifen, werden sie, wie praktisch alle Palästinenser, gezwungen sein, Ungerechtigkeit zu ertragen, ohne auch nur die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs.

Was uns in Yaras Fall besonders beunruhigen sollte, ist die Tatsache, dass sie ganz einfach ein Kind ist. Ein Kind, das sich unschuldig am Strand vergnügte – einer der wenigen Orte in Gaza, an dem Kinder spielen und Spaß haben können (worauf alle Kinder ein Recht haben sollten) – und dafür erschossen wurde. Welche Art von Monstern würde so etwas tun? Und warum unterstützt der Westen das Regime, das nach Augenzeugenberichten und in völliger Übereinstimmung mit Israels langer Geschichte anti-palästinensischer Brutalität der offensichtliche Schuldige ist?

Das erinnert mich an die scharfsinnige Beobachtung von Gideon Levy:

“Nachdem wir Nationalismus und Rassismus, Hass und Verachtung für das arabische Leben, den Sicherheitskult und den Widerstand gegen die Besatzung, Opferrolle und Messianismus angeführt haben, muss ein weiteres Element hinzugefügt werden, ohne das das Verhalten des israelischen Besatzungsregimes nicht erklärt werden kann: Das Böse. Das reine Böse. Das sadistische Böse. Das Böse um seiner selbst willen. Manchmal ist es die einzige Erklärung.”

In der Tat ist “das Böse” das, was Yara erlebt hat, ebenso wie das unnötige Leid, das sie und Yasser weiterhin ertragen müssen. So schwierig dies auch sein mag, so wichtig ist es, dass wir dies hervorheben, wenn wir über Israel sprechen. Ein wesentlicher Bestandteil der Unterdrückung des palästinensischen Volkes ist, dass es aus erster Hand erfährt, wie es versucht, seine Kinder zu ermorden.

Wenn solch abscheulicher Horror uns nicht dazu veranlasst, insbesondere in den privilegierteren Teilen der Welt, in denen wir erhebliche politische Freiheiten haben, Druck auf unsere Führer auszuüben, um Israel zu sanktionieren, was sagt das dann über uns aus? Sind wir weniger böse, wenn wir die Augen vor denen verschließen, die die Unschuldigsten unter uns töten?

Der Preis dafür ist zu hoch. Es bedeutet nicht nur, dass noch mehr palästinensische Kinder ermordet werden. Es bedeutet auch, dass wir unsere eigene Menschlichkeit verlieren.

– Anmerkung der Redaktion: Aus Respekt vor Yara und ihrer Familie hat der Palestine Chronicle darauf verzichtet, die Bilder von Yaras Verletzungen zu zeigen. Übersetzt mit Deepl.com

– Paul Salvatori ist ein in Toronto ansässiger Journalist, Gemeindearbeiter und Künstler. Ein großer Teil seiner Arbeit über Palästina betrifft die öffentliche Aufklärung, zum Beispiel durch seine kürzlich ins Leben gerufene Interviewreihe “Palestine in Perspective” (The Dark Room Podcast), in der er mit Schriftstellern, Wissenschaftlern und Aktivisten spricht. Er hat diesen Artikel für den Palestine Chronicle geschrieben.

