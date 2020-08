Yavuz Özoguz auf den Aschura Tag in Delmenhorst

Liebe Leser und Unterstützer der Hochblauen Seite. Heute setze ich ein ganz Besonderes Video auf meine Seite, dass ich für sehr wichtig und gelungen halte.

Yavuz Özoguz, ein lieber Freund hat es zum Aschura Tag gestaltet. Es betrifft auch mich etwas. Ab Minute 42 , bis etwa 51 komme auch ich darin vor. Ich möchte es auch nicht aus Eitelkeit veröffentlichen, sondern vielmehr um zu zeigen, dass es tiefe Freundschaften, auch zwischen grundverschiedenen religiösen Ansichten geben kann und muss. Als ich die Idee für eine Palästina Maske hatte und diese von meiner Schneiderin anfertigen ließ und für Freunde als Geschenk verschickte, war es mir ein Bedürfnis es als Zeichen zu sehen, egal in welcher Situation, ob mit ‘Covid-19 oder trotz Repressalien und Angriffen auf die Meinungsfreiheit, weiter Flagge zu zeigen. Bei allen Unterschieden weiß ich, dass Yavuz Özoguz und ich am selben Strang ziehen und wissen wofür. Palästina und Gerchtigkeit liegt uns am Herzen. Bitte schauen sie dieses Video ab Minute 42 bis Minute 51 an.

Evelyn Hecht-Galinski

Aschura Veranstaltung in Delmenhorst – 22.08.2020 – 2. Tag / 3. Veranstaltung Aschura Veranstaltung in Delmenhorst 22.08.2020 – 2. Tag / 3. Veranstaltung – 105 min

