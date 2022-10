Zur Erinnerung: Besonders aktuell, angesichts des “Libanon-Israel-Deal”

Time for Palestine to claim its stolen gas Hezbollah has threatened Israel with war if Lebanon is not allowed to exploit its share in the Karish gas field. Now, the Palestinian resistance may d

https://media.thecradle.co/wp-content/uploads/2022/07/Gaza-marine-gas-fields.jpg

Bildnachweis: The Cradle



Die Hisbollah hat Israel mit Krieg gedroht, falls der Libanon seinen Anteil am Karish-Gasfeld nicht ausbeuten darf. Nun könnte der palästinensische Widerstand dasselbe wegen seines “gestohlenen Gases” aus dem Gazastreifen tun.

Zeit für Palästina, sein gestohlenes Gas einzufordern



Von Yousef Fares



22. Juli 2022

Der maritime Grenzstreit zwischen Libanon und Israel um das Gasfeld von Karish erinnert an die gestohlenen Gasfelder im palästinensischen Gazastreifen. Mit bloßem Auge können die Bewohner des Gazastreifens nur zusehen, wie die Besatzer wenige Kilometer vor ihrer eigenen Küste Gasbohrinseln errichten.

Diese Situation könnte sich jedoch ändern und hängt möglicherweise davon ab, wie der Widerstand im Libanon den Konflikt um Karish handhabt.

Dieses Szenario könnte den palästinensischen Widerstand ermutigen, dem Beispiel seines nördlichen Nachbarn zu folgen und damit zu drohen, israelische Plattformen anzugreifen, wenn den Palästinensern ihr Recht auf das “Gaza Marine”-Feld verweigert wird.

Solange den Palästinensern von ihren israelischen Besatzern grundlegende Lebensbedingungen vorenthalten werden (Strom-, Brennstoff-, Lebensmittel- und Medikamentenmangel), wären sie töricht, das spielverändernde Potenzial der Gasförderung vor ihrer eigenen Küste zu ignorieren.

Der aktuelle Streit im Libanon ist jedoch nicht das einzige Thema, das die palästinensischen Forderungen wieder aufleben lässt. Es gibt noch andere Faktoren, die mit der Energiekrise zusammenhängen, und die Europäer sind daran beteiligt.

Nicht Israels Gas für den Export

Am 15. Juni wurde in Kairo bekannt gegeben, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, um israelisches (gestohlenes palästinensisches) Gas über Ägypten in die Europäische Union (EU) zu exportieren.

Die Absichtserklärung, die Israel und die EU als “historisches Abkommen” bezeichneten, erstreckt sich über drei Jahre und kann automatisch um zwei weitere Jahre verlängert werden. Es umfasst den Transport von Gas aus Israel zu Verflüssigungsanlagen in Ägypten (Idku und Damietta im Norden) und den anschließenden Transport nach Europa, das im vergangenen Jahr 155 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland importiert hat.

Angesichts des stockenden Streits der EU mit Moskau über die Ukraine sucht Europa – neben anderen Quellen – nach “israelischem Gas”, um etwa 10 Prozent dieser Menge zu kompensieren, während Israel seinerseits bestrebt ist, seine Erdgasproduktion auf 40 Mrd. Kubikmeter jährlich zu steigern.

Experten schätzen, dass der größte Teil dieser Menge aus palästinensischem Gas stammen wird, das in “Gaza Marine 1”, das an den Gazastreifen angrenzt, und in “Marine 2”, das im maritimen Grenzgebiet zwischen Gaza und Israel liegt, gefördert wird.

Nicht das Recht der PA

Die Nachricht von der Absichtserklärung hat den palästinensischen Widerstand verständlicherweise verärgert, zumal die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in Ramallah keine konkreten Schritte unternommen hat, um die palästinensischen Rechte in dieser Angelegenheit einzufordern.

Informierte, anonyme Quellen haben The Cradle mitgeteilt, dass die EU das Schweigen der Palästinensischen Autonomiebehörde erkauft hat, indem sie ihr einen Anteil von 4 Prozent des Wertes des geförderten Gases zugestanden hat, während die meisten der in den letzten zwei Jahrzehnten zwischen Ramallah und den Förderunternehmen unterzeichneten Abkommen einen Anteil von 10 Prozent bis 27,5 Prozent vorsahen.

Es gibt auch Vorwürfe, dass die Palästinensische Autonomiebehörde neben der Beschleunigung der EU-Hilfe für die Palästinenser nur einige Steuern auf die monatliche Produktion erheben wird.

Am 12. Juni genehmigte die Europäische Kommission ein neues Hilfspaket für die Palästinenser im Wert von 224,8 Millionen Euro als “Bestechungsgeld” für die Palästinensische Autonomiebehörde mit der verbalen Zusage, die palästinensischen Rechte zu unterstützen und der israelischen Politik entgegenzutreten, die die Zwei-Staaten-Lösung untergräbt, insbesondere in Jerusalem.

Die EU sagte außerdem zu, sich für die Zuteilung eines Teils des geförderten Gases an die Palästinenser zu Vorzugspreisen einzusetzen, um die Kraftwerke in Gaza und Dschenin zu betreiben.

Im Gegenzug zu diesen Gesten verpflichtete sich die Palästinensische Autonomiebehörde, die Charta der “Gasländer des östlichen Mittelmeers” zu unterzeichnen und keine Einwände gegen Maßnahmen im Energiebereich in der Region zu erheben, insbesondere im Hinblick auf den Beginn der Erkundung und Förderung von Erdgas aus dem Gaza Marine Feld und dem Rantis Feld westlich von Ramallah. Die Palästinensische Autonomiebehörde erklärte sich ferner bereit, die Frage der palästinensischen Rechte auf Energie in den von ihr “kontrollierten” Gebieten nicht anzusprechen.

In diesem Zusammenhang versuchte Israel, die Zurückhaltung des Widerstands im Gazastreifen indirekt zu erkaufen, indem es die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser in den besetzten Gebieten auf 20.000 erhöhte.

Gazas Gas

Das Gasfeld Gaza Marine, das sich in den palästinensischen Hoheitsgewässern 36 km westlich des Streifens im östlichen Mittelmeer befindet, wurde erstmals 1999 von British Gas entdeckt, das mit der Erschließung beauftragt wurde.

Trotz der Entdeckung wurde in diesem Gebiet bisher kein Gas gefördert, obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde mehrere Vereinbarungen mit ausländischen Unternehmen geschlossen hatte, die jedoch abgebrochen wurden, weil Israel die Fortsetzung der Arbeiten verweigerte.

Bezeichnenderweise umfasst die Gaza-Marine etwa 8 benachbarte Felder und enthält schätzungsweise 12 Billionen Kubikmeter Gas in einer Tiefe, die die Kosten für die Förderung niedrig hält.

Die Piraten des Mittelmeers

Israel kontrolliert die Gasfelder in den palästinensischen Gewässern im Norden des Gazastreifens und im östlichen Mittelmeer, darunter die sogenannten Yam-Tethys-Felder, die nachweislich palästinensisches Eigentum sind, wie aus Karten hervorgeht, die der Staat Palästina den Vereinten Nationen vorgelegt hat.

Im Jahr 2019 zeigte eine von Al-Jazeera durchgeführte Untersuchung, dass Israel das “Mari B”-Gasfeld im Gazastreifen abgelassen hat (es enthielt genug Gas für den Gazastreifen für 15 Jahre). Eine Untersuchung von Middle East Eye kam zu dem Schluss, dass die Palästinenser Anspruch auf 6.600 Quadratkilometer Meeresfläche erheben könnten, das Fünffache der Fläche, die sie jetzt besitzen.

Der Libanon und der Gazastreifen sind mit ähnlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert, die durch unterschiedliche ausländische Instrumente der wirtschaftlichen Belagerung verursacht werden. Im Fall des Gazastreifens ist die Blockade direkt, da Israel die Faktoren kontrolliert, die den Lebensstandard und das Wohlergehen der Bevölkerung beeinflussen. Der Libanon ist mit US-Sanktionen und Diktaten konfrontiert, die zum wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes beigetragen haben.

Die Art und Weise, wie die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah das Dossier des Karish-Feldes verwaltet, wird interessant sein, da sie wahrscheinlich Einfluss darauf haben wird, wie der palästinensische Widerstand seine Rechte schützen und zurückfordern wird.

Mit Gaseinnahmen in Höhe von schätzungsweise 4,5 Mrd. USD pro Jahr könnte der Haushalt von Ramallah – der für 2021 auf 5,6 Mrd. USD festgesetzt wurde, wovon 3,9 Mrd. USD auf interne Einnahmen entfallen – die Selbstversorgung erreichen. Außerdem könnten diese Mittel eine radikale Lösung für die Brennstoff- und Stromkrise im Gazastreifen bieten.

Ein Treffen der Geister in Beirut



Informierte Quellen haben The Cradle mitgeteilt, dass es glaubwürdige Gründe für die Annahme gibt, dass die palästinensischen Widerstandsgruppen den Kampf nutzen werden, mit dem Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah gedroht hat, falls Israel weiterhin das Recht des Libanon auf seine Gasfelder ignoriert. Nasrallah hat eine Frist bis Anfang September gesetzt, bis zu der dieser Zugang gewährt werden muss.

Den Quellen zufolge hat der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, bei ihrem Treffen in Beirut am 23. Juni mit Nasrallah über das Gasproblem gesprochen und angedeutet, dass sich der Widerstand im Gazastreifen wahrscheinlich an jedem künftigen Krieg beteiligen würde, insbesondere angesichts des fortgesetzten Diebstahls und der Beraubung der natürlichen Ressourcen durch Israel.

Haniyeh sprach von “dem Recht des Libanon, an seinen Seegrenzen Gas zu fördern und die israelische Piraterie zu stoppen”.

Bevor sich der palästinensische Widerstand in einen Krieg einmischt, müssen jedoch einige Überlegungen angestellt werden. Dies hängt mit dem Ausmaß des hypothetischen Krieges und der israelischen Reaktion darauf sowie mit den logistischen Fähigkeiten des Widerstands auf der Ebene der Marine zusammen.

Das Schweigen der Palästinenser sowohl auf offizieller als auch auf Widerstandsebene hat die libanesischen Behörden jedoch verärgert. Der Generaldirektor der libanesischen Sicherheitsbehörde, Generalmajor Abbas Ibrahim, verlangte von den Palästinensern eine kohärente politische Haltung zu dem, was “der Libanon über das Gas verhandelt, das sich in den von Israel besetzten palästinensischen Gewässern befindet”.

Eine militärische Antwort

Aus gut unterrichteten Quellen im palästinensischen Widerstand erfuhr The Cradle jedoch, dass ihre Fraktionen nun die militärische Option in Bezug auf die Gaza-Marine auf den Tisch gelegt haben, ausgelöst durch die Unterzeichnung des dreiseitigen Gasabkommens (zwischen Ägypten, Israel und der EU) im Juni.

Der politische Analyst Ismail Muhammad ist der Ansicht, dass das Treffen zwischen Haniyeh und Nasrallah zu einer vorläufigen Vereinbarung geführt hat, die bei Bedarf militärisch umgesetzt werden könnte.

Im Gespräch mit The Cradle erklärte Muhammad, dass “der Widerstand solche regionalen Umstände nicht auslassen kann, um an sein Recht auf das palästinensische Gas zu erinnern, das vor seinen Augen gestohlen wurde. So wie die wirtschaftliche Zukunft des Libanon von der Förderung und dem Verkauf von Gas abhängt, braucht Palästina im Allgemeinen und der Gazastreifen im Besonderen solche Einnahmen, um die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Besatzung zu beenden und seine politischen Entscheidungen zu befreien.”

Muhammad bezieht sich auf die zu erwartenden strategischen Ergebnisse eines Sieges im Kampf um die Karish- und Gaza-Marine-Felder, nicht nur auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen. Die Erlangung des Rechts auf die eigenen Energieressourcen, sei es durch militärische Gewalt oder durch ein Abkommen, beendet effektiv die israelisch-amerikanische Wirtschaftsblockade sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon.

Dies sei “ein Sieg für den Widerstand, der seinen politischen Einfluss erhöht und den Einfluss externer Diktate verringert”, fügte er hinzu.

“Dies ist eine wichtige Schlacht. Wenn wir sie gegen die israelisch-amerikanisch-arabische Allianz gewinnen, wird das die Zukunft der Region verändern.”

Erwartete Szenarien

Es besteht nahezu Einigkeit darüber, dass die Wahrscheinlichkeit einer schrittweisen militärischen Eskalation ebenso groß ist wie die einer fairen Lösung des Dilemmas um das Karish-Feld. Es gibt drei Szenarien für die Rolle des palästinensischen Widerstands für den Fall, dass die Hisbollah gezwungen ist, Gewalt anzuwenden:

Erstens, dass die Hisbollah eine schrittweise Eskalation einleitet und eine qualitative Waffe einsetzt, um das britisch-griechische Bohrschiff in Karish anzugreifen. Dadurch werden alle Parteien um die Vorteile des Feldes gebracht und das Gasgeschäft wird wieder auf Anfang gestellt.

Auf der anderen Seite absorbiert Israel den Schlag und reagiert in einer begrenzten Weise, die nicht zu einem totalen Krieg führt. In diesem Fall ist zu erwarten, dass der Widerstand in Gaza seine Bereitschaft aufrechterhält, ohne Garantien für eine Nichteinmischung zu geben, was bedeutet, dass Israel Tausende seiner Soldaten sowie einige Staffeln seiner Flugzeuge und mindestens ein Panzerbataillon einsetzen muss, um jede Reaktion in Gaza einzudämmen.

Zweitens, dass Israel Nasrallahs Drohungen ignoriert, die Gasplattformen in “Karish und jenseits von Karish” anzugreifen, was in der Tat bedeutet, den gesamten israelischen Energiesektor lahmzulegen, indem das Zielspektrum auf die Felder von Athen, Tanin, Dolphin, Leviathan, Dalit und Aphrodite ausgeweitet wird.

Diese Felder bilden den Eckpfeiler des Energiesektors, auf den Israel angewiesen ist, um seinen Gas- und Ölbedarf zu sichern und finanzielle Einnahmen zu erzielen. Die Felder vor der Küste des besetzten Aschkelon und des Gazastreifens, wie Kirin, Nawa und Marin Bay – etwa 190 km von Gaza entfernt – fallen ebenfalls in den Bereich von Nasrallahs Gleichung “jenseits von Karisch”.

Quellen aus dem palästinensischen Widerstand, die mit The Cradle sprachen, deuten darauf hin, dass dieses Szenario einen umfassenden regionalen Krieg bedeutet. In diesem Fall würde ihre Entscheidung darin bestehen, an einem solchen Krieg “direkt teilzunehmen”. Obwohl ihre logistischen Möglichkeiten keine “punktgenauen” Treffer auf die Gasanlagen zulassen, wird die Feuerintensität der Selbstmorddrohnen und Raketen diese Felder außer Gefecht setzen.

Eine Quelle verweist auf den Erfolg des palästinensischen Widerstands, der während der Operation Sayf Al-Quds (Schwert von Jerusalem) im Mai 2021 das Tamar-Erdgasfeld vor Aschkelon und die Gaspipeline Eilat-Aschkelon, die von etwa zwanzig Raketen getroffen wurde, ins Visier nahm.

“Israel wird nicht in der Lage sein, eine groß angelegte Operation gegen den Gazastreifen durchzuführen. Es wird sich nicht auf einen irregulären Krieg an zwei Fronten gleichzeitig einlassen, zumal die Priorität auf der libanesischen Front liegt, wo es ein riesiges Waffenarsenal und fortschrittliche Fähigkeiten gibt. Höchstwahrscheinlich wird er sich mit konventionellen Luftangriffen auf zivile und militärische Ziele im Gazastreifen begnügen”, sagt er.

Drittens zieht der Widerstand auch das Szenario eines umfassenden Krieges in Betracht, an dem sich alle Komponenten der Widerstandsachse beteiligen können: im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen.

In einem solchen Konflikt wird der palästinensische Widerstand keine Mühen scheuen, um alle Fronten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem und sogar in den 1948 besetzten Gebieten zu entfachen, da dies eine Gelegenheit wäre, die “Landkarte der Region” zu verändern und “dem gesamten zionistischen Projekt einen historischen Schlag zu versetzen”, auch wenn die derzeitigen internationalen Umstände ein solches Szenario unwahrscheinlich machen.

Palästinensischer Pragmatismus

Es ist offensichtlich, dass der Widerstand im Gazastreifen die Gaskrise zwischen dem Libanon und Israel als eine Gelegenheit betrachtet, die genutzt werden muss, um die legitimen Rechte der Palästinenser einzufordern. Das Fortbestehen der schwierigen Lebensbedingungen im Gazastreifen, die von den bedingten israelischen Einrichtungen abhängen, ist es wert, geopfert zu werden, um sie zu ändern.

Die Beteiligung des Gazastreifens an einem Krieg zwischen der libanesischen Hisbollah und Israel ergibt sich daher aus einem gemeinsamen Interesse und nicht nur aus einem gemeinsamen Feind. Übersetzt mit Deepl.com

Youssef Fares ist ein freiberuflicher Schriftsteller und Journalist aus Gaza. Er arbeitete als Reporter für eine Reihe von internationalen Zeitungen und Sendern. Sein Spezialgebiet sind Angelegenheiten des Widerstands.

