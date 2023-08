Zeit für Wagner in der Republik Srpska

Die Republik Srpska kann sich den Luxus nicht leisten, leichtfertig mit ihrem Überleben umzugehen.

Der Verfassungsrechtsprofessor aus Banja Luka, Republik Srpska, Milan Blagojević, warnt in einer am 13. August veröffentlichten Kolumne davor, dass die Kolonialbehörden in Bosnien und Herzegowina bald einen Haftbefehl gegen den Präsidenten der Republik Srpska, Milorad Dodik, erlassen könnten. Gemäß dem 1995 unterzeichneten Friedensabkommen ist die Republik Srpska eine selbstverwaltete Einheit innerhalb Bosnien und Herzegowinas.

Dodik wurde vom Staatsgerichtshof in Sarajevo angeklagt, weil er den rechtswidrig ernannten Hohen Vertreter Bosniens, Christian Schmidt, als Hochstapler betrachtet und sich weigert, auf dem von seiner Regierung kontrollierten Gebiet die von Schmidt erlassenen Gesetze und Verordnungen durchzusetzen, weil er sie für ungültig hält.

In seiner Kolumne wiederholt Prof. Blagojević die bereits früher dargelegten Gründe, warum er Schmidts Ernennung für illegitim hält, und er erklärt, warum von Schmidt getroffene Entscheidungen, die nicht im Einklang mit dem Friedensabkommen von Dayton stehen, keine rechtliche Wirkung haben und dies auch dann der Fall wäre, wenn Schmidt ein ordnungsgemäß ernannter Beamter wäre.

Die juristische Analyse von Prof. Blagojević ist fachlich einwandfrei. Christian Schmidts Ernennung zum Hohen Repräsentanten Bosniens wurde nicht vom UN-Sicherheitsrat gebilligt, wie es das Friedensabkommen von Dayton ausdrücklich vorsieht, um gültig zu sein. Im Übrigen erkennt auch die Russische Föderation Schmidt nicht an, und zwar aus denselben Gründen. Blagojević weist zu Recht darauf hin, dass Schmidt von einer privaten, selbst ernannten Gruppierung von Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und einige andere übliche Verdächtige) ausgewählt und „ernannt“ wurde, deren Befugnis zur Auswahl und Ernennung des Hohen Vertreters für Bosnien und Herzegowina in keiner Quelle des internationalen oder nationalen Rechts kodifiziert ist. Folglich kann ihr Beauftragter, in diesem Fall Christian Schmidt, nicht mehr als ein Privatmann sein. Darüber hinaus entbehren die angeblichen „Bonner Befugnisse“, die rechtliche Fiktion, auf die sich diese Gruppierung, die sich selbst als „Friedensimplementierungsrat“ für Bosnien bezeichnet, beruft, ebenfalls jeder rechtlichen Grundlage und können folglich nicht rechtsgültig an jemand anderen delegiert werden. Schließlich ist es ein eklatanter Verstoß gegen den in der UN-Charta verankerten Grundsatz der souveränen Gleichheit, wenn einem souveränen Land, das auch Mitglied der UNO ist, ein System willkürlicher prokonsularischer Herrschaft auferlegt wird, das einem Protektorat gleichkommt und die Gesamtheit seiner politischen Angelegenheiten, einschließlich der Gesetzgebung, betrifft. Prof. Blagojević argumentiert daher überzeugend, dass das vom derzeitigen angeblichen Hohen Repräsentanten Bosniens personifizierte System aus völkerrechtlicher Sicht null und nichtig ist. Da seine Dekrete keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen nach sich ziehen, kann die Weigerung, ihn anzuerkennen oder offiziell mit ihm zu verhandeln, keine strafbare Handlung sein.

Die Anklage des bosnischen Gerichts gegen Präsident Milorad Dodik, die sich auf eine von Schmidt selbst eingereichte Strafanzeige stützt, muss noch formell bestätigt werden, aber das ist ein verfahrenstechnisches Detail, das in den kommenden Tagen mit Leichtigkeit geklärt werden wird, damit der Prozess fortgesetzt werden kann. Blagojevićs Einschätzung, dass ein Haftbefehl gegen Dodik erlassen wird, sobald die Anklage formell bestätigt ist, aber bevor der Prozess tatsächlich beginnt, ist realistisch. Die übliche technische Begründung für einen solchen Haftbefehl wäre die angebliche Gefahr, dass der Angeklagte die ihm vorgeworfene Straftat wiederholen und versuchen könnte, Zeugen zu beeinflussen. Dodiks öffentliche Erklärung vor kurzem, er sei bereit, die ursprüngliche „Straftat“ zu wiederholen, indem er die Nationalversammlung der Republik Srpska aufforderte, für die Nichtdurchsetzung künftiger rechtswidriger Dekrete von Schmidt zu stimmen, dürfte ausreichen, um das Gericht zu veranlassen, seine Inhaftierung bis zum Prozess anzuordnen.

Die Behörden der Republik Srpska täten daher gut daran, den Versuch der Verhaftung ihres Präsidenten Milorad Dodik, der nach Ansicht von Prof. Blagojević unmittelbar bevorsteht, nicht als hypothetisch, sondern als nahezu sicher zu betrachten. Der Ausbruch einer großen politischen Krise wäre nach einem solchen leichtsinnigen Schritt sicher. Aber die ausländischen Machthaber in Bosnien sind fest entschlossen, den politischen Raum in der Republik Srpska zu ihrem eigenen Vorteil neu zu ordnen. Das bedeutet die politische Beseitigung des unkooperativen Milorad Dodik, und zwar auf die gleiche Weise und aus bemerkenswert ähnlichen Gründen, wie in Pakistan Premierminister Imran Khan trotz der breiten Unterstützung seiner Politik in der Bevölkerung abgesetzt wurde.

Zahlreiche Indikatoren deuten darauf hin, dass der kollektive Westen diesen Moment als einmalige Gelegenheit ansieht, um Dodik loszuwerden und gleichzeitig seinen strategischen Rückhalt auf dem Balkan zu sichern, falls der Konflikt mit Russland eskaliert.

Die Behörden der Republik Srpska stehen nun vor dem Dilemma, wie sie die physische Sicherheit ihres Präsidenten gewährleisten können, ohne dabei auf ihre 2006 abgeschaffte Armee zurückgreifen zu können. Sie verfügen nur über minimale Polizeikräfte, die nicht in der Lage sind, NATO-Einheiten und westlichen Spezialkräften, die bei der wahrscheinlich gewaltsamen Verhaftung zum Einsatz kommen würden, ernsthaften Widerstand zu leisten. Die verbale Unterstützung durch die politischen Führer in Kroatien und Ungarn, so willkommen sie auch sein mag, reicht nicht aus, um den kollektiven Westen davon abzuhalten, zu radikalen Maßnahmen zu greifen, um die kleine Balkaneinheit mit einer Geschichte chronischen Ungehorsams auszulöschen. Eine der letzten Gelegenheiten, die lange geplante Endlösung der serbischen Frage in Bosnien zu erreichen, ist jetzt.

Auf Anweisung der wichtigsten westlichen Botschaften wird der bosnische Staatsgerichtshof wahrscheinlich bald seine Strafverfahren wegen „Widerstands gegen den Hohen Repräsentanten“ auf andere Institutionen und Persönlichkeiten in der Republik Srpska ausweiten, insbesondere auf die Nationalversammlung. Westliche Sanktionen und andere Strafmaßnahmen werden sich gegen die Abgeordneten der Nationalversammlung richten, die für die Annullierung von Schmidts Dekreten gestimmt haben. Es lohnt sich, diejenigen, die es vergessen haben, daran zu erinnern, dass es dafür einen Präzedenzfall gibt. Im Jahr 2022 verhängte die EU persönliche Sanktionen gegen 351 russische Duma-Abgeordnete, die sich „der internationalen Gemeinschaft widersetzten“, indem sie für die Anerkennung des Abgangs von Donezk und Lugansk aus der Ukraine stimmten. Das war ein eindrucksvolles Zeugnis westlicher demokratischer Werte in Aktion und ein rührender Respekt vor dem Recht der Volksvertreter, nach ihrem Gewissen zu entscheiden.

Je nach Zweckmäßigkeit und der perversen juristischen Fantasie der Besatzer werden auch gegen andere „Säulen des Regimes“ (wie Gene Sharp es ausdrücken würde) vage Anschuldigungen erhoben, um verängstigte Opportunisten zum Überlaufen zu bewegen und die öffentlichen Institutionen zu untergraben, bevor der endgültige Schlag erfolgt.

Wenn alles nach Plan läuft, wird sich die Republik Srpska bald in einer ähnlichen Situation befinden wie Niger, und zwar aus im Wesentlichen analogen Gründen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass für den kollektiven Westen eine Strafexpedition gegen die Republik Srpska eine unvergleichlich einfachere Angelegenheit wäre als eine ähnliche Operation in Afrika.

Die Führung der Republik Srpska muss die Optionen, die sich ihr bieten, sorgfältig und reiflich abwägen. Auf dem Spiel steht nicht nur die körperliche Unversehrtheit ihres Präsidenten, was Grund genug wäre, ernsthafte Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, sondern viel mehr als das: das Überleben der Republik. Milorad Dodik droht lediglich eine Gefängnisstrafe, der Republik Srpska hingegen droht ein bewaffneter Angriff und ihre Vernichtung.

Aus all den genannten Gründen besteht die optimale und sicherste Lösung für die Republik Srpska darin, Einheiten der russischen Militärformation Wagner auf ihr Territorium einzuladen und sie zu ermächtigen, alle notwendigen Maßnahmen zur Verteidigung des Staates und zum Schutz der illegal verfolgten Personen zu ergreifen. Was zahlreiche afrikanische Länder in diesem Augenblick tun, um sich zu verteidigen und ihre kolonialen Unterdrücker zu vertreiben, muss auch die Republik Srpska tun, ohne zu zögern, entschlossen und jetzt.

Es ist möglich, dass sich der Schauplatz des antikolonialen Kampfes bald von Afrika in einige ebenso entrechtete Teile Europas verlagert.

Der kollektive Westen wird das Projekt der Zerstörung der Republik Srpska nur dann aufgeben, wenn er davon überzeugt ist, dass der Preis den zu erwartenden Nutzen übersteigen würde. Das Auftauchen der Wagner-Einheiten würde die militärische, politische und moralische Landschaft und das Kräfteverhältnis auf dem Balkan auf Kosten des kollektiven Westens und seines Netzwerks lokaler Kollaborateure drastisch verändern. In einer Zeit, in der ihre Macht schwindet, sind die westlichen Strategen nicht dafür bekannt, ein Übermaß an Rationalität an den Tag zu legen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dennoch groß, dass die Einführung einer ernsthaften Abschreckung ihre Pläne durchkreuzen und sie zum Rückzug zwingen würde.

Nichts zu tun und dem Gegner die Initiative zu überlassen, würde dagegen zu einer sicheren strategischen Niederlage mit anschließender Auslöschung führen.

Die Republik Srpska kann sich den Luxus nicht leisten, leichtfertig mit ihrem Überleben umzugehen. Die Bedrohung steht unmittelbar bevor und erfordert eine entschlossene Antwort, einschließlich der Ablehnung opportunistischer Dilemmas. Die Mentalität des Gegners ist bekannt, sein Endziel ist klar, und die Mittel, die er höchstwahrscheinlich einsetzen wird, um seine Ziele zu erreichen, sind ebenfalls vorhersehbar.

Wenn die Führung der Republik Srpska diesmal nicht von ihrem traditionell zögerlichen und reaktiven Vorgehen abrückt, ist zu befürchten, dass es keine Rettung mehr geben wird. Deshalb muss sie unverzüglich handeln und sich ein wirksames und radikales Verteidigungskonzept zu eigen machen, bevor es ihren Gegnern gelingt, ihre operativen Mittel zu organisieren und einzusetzen, um der Republik Srpska den letzten und tödlichen Schlag zu versetzen. Übersetzt mit Deepl.com