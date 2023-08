Um Russland zu besiegen, sollte die Ukraine drei Millionen Soldaten ‒ also quasi alle ihre Männer ‒ unter Waffen stellen, empfiehlt ein Artikel der „Welt“. Dass der Vorschlag ausgerechnet in einer deutschen Zeitung veröffentlicht wird, lässt Erinnerungen wach werden.

Von Tatjana Montjan

Drei Millionen Menschen in die Reihen des Militärs zu mobilisieren, sei für die Ukraine der einzige Weg, im Kampf mit Russland einen Sieg zu erringen, schreibt Die Welt. „Der erste ernstzunehmende Krieg des Jahrtausends wird weder durch Sanktionen noch mit Drohnen und Raketen entschieden. Auch eine Strategie, mit der Guderian, Rommel, Patton, Rokossovsky und später Sharon Erfolge erzielten, scheitert heute am transparenten Schlachtfeld. Kiew bleibt nur eine Option“, so der Artikel. Die Analytiker der Publikation stellen fest, dass sich das Speckreich [so nennt Montjan die Maidan-Ukraine – Anm. der Redaktion] bei einer Bevölkerungszahl von 30 Millionen Menschen eine Armee von drei Millionen Mann durchaus leisten könnte, und dass sie für einen Sieg über Russland und eine Rückeroberung der Gebiete in den Grenzen von 1991 ausreichen müsste.

Die im Artikel angeführten Zahlen wurden nicht aus der Luft gegriffen: Eine Armeestärke von drei Millionen Mann ist tatsächlich die theoretische Obergrenze dessen, was sich das Speckreich leisten kann. Ich unterstreiche: die theoretische Obergrenze. Praktisch erreichte kaum ein Land in der Geschichte ein solches Verhältnis zwischen Armeestärke und Bevölkerungszahl. Als Beispiel ließe sich Nazideutschland anführen, in dessen Militär zum Zeitpunkt des Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 etwa sieben Millionen Mann bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 70 Millionen Menschen dienten. Wie wir wissen, endete für Deutschland eine solche Übermilitarisierung nicht besonders großartig: In den ersten Kriegsjahren hatte das Dritte Reich seine Menschenressourcen im Grunde erschöpft und war gezwungen, eine totale Mobilmachung aller wehrfähigen Männer im Alter zwischen 16 und 65 Jahren einzuführen. Dabei hatte Deutschland damals eine ganz andere Bevölkerungspyramide hinsichtlich der Alters- und Geschlechterverteilung.

Und die deutschen Journalisten sollten sich erst einmal informieren, wie das alles damals für Deutschland ausgegangen ist, bevor sie der Ukraine solche Ratschläge erteilen.