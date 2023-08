Zerstörer „Todesstern“ der US-Marine bereitet sich auf die Installation von Hyperschallwaffen vor

von Tyler Durden

22. August 2023

Die US-Marine verschwendet noch mehr Steuergelder, um neue Deckgeschütze des Tarnkappenzerstörers der Zumwalt-Klasse durch Raketenrohre für Hyperschallwaffen zu ersetzen.

„USS Zumwalt (DDG-1000) ist heute [Samstag] in Pascagoula, Mississippi, eingetroffen, um in eine Modernisierungsphase einzutreten und technologische Upgrades zu erhalten, einschließlich der Integration des Conventional Prompt Strike Waffensystems“, hat USNI News unter Berufung auf eine Erklärung des Dienstes erfahren. Weiter heißt es: „Die Modernisierungen werden sicherstellen, dass Zumwalt eines der technologisch fortschrittlichsten und tödlichsten Schiffe der US-Marine bleibt.“

Der Journalist und Kommentator für Seekriegsführung Chris Cavas fotografierte den Lenkwaffenzerstörer bei seiner Ankunft im Ingalls Shipbuilding in Pascagoula.

Wir haben unsere Leser in den beiden Berichten „US Navy’s „Death Star“ Destroyer Will Be Armed With Laser Guns And Hypersonic Missiles“ und „US Navy’s Zumwalt Stealth Destroyers To Get Hypersonic Missiles“ über das Vorhaben informiert, die vorhandenen 155 mm Zwillingsgeschützsysteme durch vier 87-Zoll-Raketenrohre zu ersetzen.

Jedes Rohr wird drei Hyperschallraketen vom Typ Common Hypersonic Glide Bodies (C-HGB) aufnehmen können. Das Congressional Budget Office stellt jedoch fest: „Die Vereinigten Staaten haben solche Waffen [Hyperschallraketen] bisher nicht eingesetzt, sowohl aus wissenschaftlichen als auch aus politischen Gründen“.

Abgesehen davon, dass die Marine Raketenrohre für Raketen baut, über die sie nicht verfügt, hatte der teuerste Zerstörer, der je für die Marine gebaut wurde, im Laufe der Jahre eine Reihe mechanischer Defekte. Außerdem wurde er mit siebenjähriger Verspätung ausgeliefert und überstieg die Baukosten um mehr als 50 %.

Dies ist die jüngste Geschichte von Steuergeldern, die in den Abgrund geworfen wurden, und es ist immer noch nicht klar, wann die USA Hyperschallwaffen einsetzen werden. Übersetzt mit Deepl.com