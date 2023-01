Zionistische Milizen benutzten Naziwaffen zur Unterdrückung der Palästinenser von Asa Winstanley

Zionist militias used Nazi guns to suppress the Palestinians Did you know that Britain’s infamous “Black and Tans” death squad, which oppressed the Irish during their war of independence, was also sent to Palestine in the early 1920s? My colleague over at The Electronic Intifada David Cronin documented this in his brilliant book Balfour’s Shadow .

Zionistische Milizen benutzten Naziwaffen zur Unterdrückung der Palästinenser

Hitlers Regime erlaubte in den 1930er Jahren die Lieferung von Waffen an die Haganah.

von Asa Winstanley

21. Januar 2023

Eine Einheit der “Special Night Squads” in den späten 1930er Jahren. Diese besonders brutalen Hilfstruppen des britischen Empire, die aus den zionistischen Milizen rekrutiert wurden, führten einen “schmutzigen Krieg” gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Einige waren sogar mit Nazigewehren bewaffnet. (Public domain)

Wussten Sie, dass die berüchtigte britische Todesschwadron “Black and Tans”, die die Iren während ihres Unabhängigkeitskrieges unterdrückte, in den frühen 1920er Jahren auch nach Palästina geschickt wurde?

Mein Kollege bei The Electronic Intifada, David Cronin, hat dies in seinem brillanten Buch Balfour’s Shadow dokumentiert.1

Cronin schildert, wie die britische kaiserliche Verwaltung eine, wie sie es nannte, “ausgewählte Truppe weißer Gendarmen” nach Palästina schickte, um den Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die koloniale Besetzung Großbritanniens und den zionistischen Siedlerkolonialismus zu unterdrücken. Diese rekrutierten sich größtenteils aus den Black and Tans, die für einige der schlimmsten britischen Verbrechen während des irischen Befreiungskrieges berüchtigt waren.

Die Black and Tans wurden auf Drängen des damaligen Kolonialministers Winston Churchill ins Land geholt. Die “weiße Gendarmerie” wurde als “Winston’s own” bezeichnet. Ein britischer Kommandeur gab zu, dass die Einheit “Irland wegen des Prinzips der Selbstbestimmung verlassen musste und nach Palästina geschickt wurde, um dem arabischen Versuch der Selbstbestimmung zu widerstehen.”

Ein Hauptmann der britischen Armee sagte, Churchill “unterstützte die zionistische Sache und behandelte die arabischen Forderungen wie die einer vernachlässigbaren Opposition, die man mit ein paar politischen Phrasen abschreckt und wie Kinder behandelt”.

Douglas Duff, einer der ersten dieser “weißen Gendarmerie”, die in Palästina eintraf, schrieb später und gab zu, dass “die meisten von uns so sehr von dem Gefühl unserer eigenen Überlegenheit gegenüber ‘minderen Rassen’ infiziert waren, dass wir diese Leute kaum als Menschen betrachteten.” Die Polizei, so schrieb er, “bezeichnete alle Palästinenser, ob sie nun Muslime, Christen oder Juden waren”, arrogant als “Kanaken”.

Nach einer Schlacht im Jahr 1922 gegen Einwohner von Nablus, die sich den britischen Versuchen widersetzt hatten, ihrer Stadt eine koloniale Volkszählung aufzuerlegen, zeigte einer von Duffs Kameraden am nächsten Tag in der Kantine eine Grizzly-Trophäe: “Das Gehirn eines Mannes, das er mit einem Gewehrkolben zersplittert hatte”, das der schadenfrohe Offizier in eine alte Zigarettendose gestopft hatte.

Nach einer Schlacht im Jahr 1922 gegen die Einwohner von Nablus, die sich den britischen Versuchen widersetzt hatten, ihrer Stadt eine koloniale Volkszählung aufzuerlegen, zeigte einer von Duffs Kameraden am nächsten Tag in der Kantine eine grausame Trophäe vor: “das Gehirn eines Mannes, das er mit einem Gewehrkolben zersplittert hatte”, das der “schadenfrohe, vom Grog besoffene” Offizier in eine alte Zigarettendose gestopft hatte.

Dieser gewalttätige imperiale Rassismus führte 1936 zum Ausbruch der Großen Palästinensischen Revolte. Der Aufstand zielte darauf ab, sowohl die britische Besatzung als auch den damit einhergehenden zionistischen Siedlerkolonialismus zu stürzen. Er begann als beispielloser, massiver Generalstreik und weitete sich – als dieser brutal niedergeschlagen wurde – zu einem bewaffneten Aufstand aus.

Es ist hinlänglich bekannt, dass die Briten die Zionisten anheuerten, um ihnen bei der Niederschlagung des Aufstands zu helfen.

Diese gemeinsamen Einheiten waren als “Special Night Squads” bekannt und wurden von einem fanatischen christlichen Zionisten in der britischen Armee – Orde Wingate – gegründet (der heutige britische Pro-Israel-Propagandist Colonel Richard Kemp ist ein großer Fan).

“Praktisch alle” Rekruten für die Special Night Squads wurden aus der Haganah rekrutiert2

– der größten in Palästina operierenden zionistischen Miliz und dem wichtigsten Vorläufer der modernen israelischen Armee. Historiker der israelischen Armee haben Wingate gelobt, der sich, wie sie sagen, “in der Praxis als Mitglied der Haganah” sah.

Wingate und seine zionistischen Mitstreiter setzten besonders brutale Methoden ein, um den Aufstand zu unterdrücken.

Wenn palästinensische Freiheitskämpfer die britische koloniale Ölinfrastruktur sabotierten, schlugen Wingate und seine Schläger mit Kollektivstrafen gegen die gesamte Zivilbevölkerung zurück. Er trieb ein ganzes Dorf zusammen und peitschte die Männer öffentlich aus, manchmal erschoss er sie sogar.

Ein britischer Beamter sagte, Wingate habe sich eines “schmutzigen Krieges der Ermordung” schuldig gemacht. Aber seine blutigen Methoden wurden von der obersten Führungsebene gebilligt.

“Es gibt keine Akte, weil es zu peinlich wäre”.

Einige Jahre später, während der Besetzung Europas durch die Nazis, wendeten Hitlers Schergen ganz ähnliche Methoden der Kollektivbestrafung an. Die Nazis haben viel vom britischen Kaiserreich gelernt.

Was jedoch nicht so bekannt ist wie die Geschichte der Special Night Squads, ist die Tatsache, dass einige von ihnen auch Nazi-Waffen erhielten, die dann zur Niederschlagung des Aufstands eingesetzt wurden.

Auf dieses verborgene Stück Geschichte stieß ich bei den Recherchen zu meinem neuen Buch Weaponising Antisemitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn (das bald erscheint: hier vorbestellen).

In meinem Buch widme ich ein ganzes Kapitel dem (meiner Meinung nach beschämenden) Ausschluss von Ken Livingstone aus der Labour-Partei. Der ehemalige Bürgermeister von London wurde faktisch gezwungen, aus der Labour-Partei auszutreten, weil er historische Fakten korrekt wiedergegeben hatte: nämlich dass “Hitler den Zionismus unterstützte” in den 1930er Jahren, also vor dem Beginn des Holocaust.

Ich zeige ausführlich auf, warum Livingstone Recht hatte.

Was mich ein wenig überraschte, war die Tatsache, dass das relativ bekannte Haavara-Abkommen (mit dem deutsch-jüdisches Kapital in die zionistische Siedlerkolonie in Palästina transferiert wurde) nur die Spitze des Eisbergs der geheimen Absprachen zwischen den Nazis und der zionistischen Bewegung war.

Wie ich in meinem Buch erkläre:

Die Unterstützung der Nazis für den Zionismus ging sogar bis zu den Waffen. [Eichmann hatte einen bemerkenswerten zionistischen Kontakt namens Feivel Polkes, der ein Geheimdienstmitarbeiter der Haganah war, der wichtigsten zionistischen Arbeitsmiliz und Vorläuferin der israelischen Armee. Eichmann brachte Polkes 1937 zu Treffen mit SS- und Gestapo-Beamten nach Berlin. Eichmanns Spionagebüro bezahlte nicht nur seinen Aufenthalt, sondern auch monatliche Zahlungen an den Haganah-Agenten “für seine Nachrichtenbeschaffungstätigkeit” über jüdische Organisationen in Palästina und anderswo.

Nach Angaben des Historikers Francis Nicosia (der keineswegs ein Antizionist ist) schmuggelte die Haganah zwischen 1933 und 1935 300 halb gefüllte Fässer mit Mauser-Pistolen und Munition aus Deutschland nach Palästina. In Berlin bedankte sich Polkes 1937 bei den Nazi-Beamten für die Waffen, die der Haganah während des jüngsten palästinensischen Aufstandes nützlich gewesen seien.

Haganah-Agenten waren damals in Nazi-Deutschland aktiv, und obwohl nicht klar ist, wer genau die Waffen geliefert hat, sagt Nicosia, dass “es sicher ist, dass es jemand in Deutschland getan hat und dass die [Nazi-]Polizeibehörden davon wussten”.3

In den Archiven der Haganah in Tel Aviv gibt es eine Akte über Feivel Polkes, zu der Nicosia und anderen Historikern der Zugang verwehrt wurde. Dem antizionistischen Historiker Lenni Brenner wurde gesagt: “Es gibt keine Akte, weil sie zu peinlich wäre.”

Historische Fakten sind für Imperialisten in der Regel peinlich. Übersetzt mit Deepl.com

