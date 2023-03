They’re Rebooting “Axis Of Evil” On The 20th Anniversary Of The Iraq Invasion ❖ The western political/media class has suddenly resurrected the phrase “Axis of Evil” in recent days to refer to the increasing intimacy between Russia and China, just in time for the 20th anniversary of the invasion of Iraq.

Zum 20. Jahrestag der Irak-Invasion wird die “Achse des Bösen” neu aufgelegt



Von Caitlin Johnstone



24. März 2023

Die westliche politische und mediale Klasse hat in den letzten Tagen plötzlich den Begriff “Achse des Bösen” wiederbelebt, um auf die zunehmende Annäherung zwischen Russland und China hinzuweisen, gerade rechtzeitig zum 20.

Jahrestag der Invasion in den Irak. Der berühmte Befürworter des Irakkriegs, Sean Hannity, machte letzte Woche den Anfang, als er in seiner Sendung sagte, dass zwischen China, Russland und dem Iran “eine neue Achse des Bösen im Entstehen begriffen” sei – ein Slogan, der in dieser Woche mehrfach wiederholt wurde.

Am Dienstag erklärte die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley gegenüber Fox News, dass Wladimir Putin und Xi Jinping “zwei Diktatoren sind, die gesagt haben, sie seien unbegrenzte Partner”, und behauptete: “Das ist die neue Achse des Bösen, mit dem Iran als Juniorpartner”.

Ebenfalls am Dienstag twitterte der Abgeordnete Mike Lawler: “Xis Treffen mit Putin in Moskau ist zutiefst besorgniserregend und unterstreicht die wachsende Bedrohung durch diese neue Achse des Bösen”, und am Donnerstag twitterte er: “Wir haben es mit einer neuen Achse des Bösen zu tun, und wenn es uns nicht gelingt, Putin in der Ukraine zu stoppen, wird das weitreichende Folgen haben, wenn Russland weiter nach Osteuropa vordringt und China gegen Taiwan vorgeht.”

Am Mittwoch veröffentlichte The Telegraph einen Artikel mit dem Titel “Xi und Putin bilden eine neue Achse des Bösen”, in dem die Begriffe “Achse China-Russland” und “Achse Peking-Moskau” vermischt wurden.

Ebenfalls am Mittwoch twitterte der Abgeordnete Brian Mast “Das ist die neue Achse des Bösen” mit einem Bild von Xi und Putin beim Händeschütteln.

Am Donnerstag veröffentlichte die britische Boulevardzeitung The Sun einen Artikel mit dem Titel “WHO’S THE BOSS? Experten für Körpersprache enthüllen die versteckten Botschaften von Putin und Xi bei ihrem Treffen der “Achse des Bösen” und wer wirklich die Macht hat”, wobei der Begriff “Achse des Bösen” nirgendwo im Text vorkommt.

Der Slogan “Achse des Bösen” wurde erstmals von George W. Bush in einer chauvinistischen Rede, die er einige Monate nach dem 11. September 2001 hielt, bekannt gemacht und bezog sich damals auf die Länder Irak, Iran und Nordkorea. Im folgenden Jahr lag der Irak in Trümmern, als das US-Imperium eine neue Ära des weltweiten militärischen Expansionismus und des schockierend aggressiven Interventionismus im gesamten Nahen Osten einleitete.

Bush (und der Redenschreiber, der ihm bei der Formulierung half, der neokonservative Kriegspropagandist David Frum) verwendeten das Wort “Achse”, um die Erinnerung an die Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs wachzurufen, die gegen die alliierten Streitkräfte kämpften, zu denen auch die Vereinigten Staaten gehörten. Die westlichen Kriegstreiber haben eine lange Tradition darin, jeden Krieg, den sie führen wollen, mit dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen, indem sie den Feind des Tages als den neuen Adolf Hitler, denjenigen, der ihn bekämpfen will, als den neuen Winston Churchill und denjenigen, der sich dem Krieg widersetzt, als den neuen Neville Chamberlain darstellen.

Die Idee ist, dass jeder in Kategorien von Gut und Böse denkt, wie Kinder, die sich eine Zeichentrickserie ansehen, anstatt wie erwachsene Menschen, die sich mit einer komplexen Analyse des realen Lebens beschäftigen. Da das US-Imperium Generationen damit verbracht hat, den Zweiten Weltkrieg als reinen Konflikt zwischen den Guten und den Bösen darzustellen, können die Propagandisten jetzt sagen, dass jedes Ziel des Pentagons Hitler ist und die USA und ihre Verbündeten die tapferen Helden sind, die Hitler bekämpfen.

Und genau das scheint die Absicht hinter der jüngsten Wiederbelebung der Bezeichnung “Achse des Bösen” zu sein: nicht, um an George W. Bushs hawkische Parolen zum 20. Jahrestag der Irak-Invasion zu erinnern, sondern um an den Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Das ist wahrscheinlich, denn der Begriff “Achse” wird immer häufiger verwendet, um Russland, China, den Iran und manchmal auch andere Länder wie Nordkorea zu bezeichnen, ohne den lustigen Teil “des Bösen”.

Das Völkermord-Walross John Bolton versucht schon seit einiger Zeit, den Begriff “Achse” durchzusetzen. Letzten Monat verwendete er diesen Begriff in einem Interview mit der Washington Post für die Beziehungen zwischen Russland und China und behauptete, wir befänden uns bereits in einem “globalen Krieg” gegen diese Länder. In einem Interview mit dem Telegraph Anfang dieser Woche sprach Bolton von der “Achse China-Russland”, die seiner Meinung nach “Vorreiter wie den Iran und Nordkorea” hat.

Am Montag twitterte der Abgeordnete Jamie Raskin über die “Achse des Autoritarismus, die Russland, China und den Iran verbindet”.

Am Mittwoch twitterte die Abgeordnete Lisa McClain: “Xi und Putin streben eine neue Weltordnung an, die eine beunruhigende globale Bedrohung darstellt. Der Westen sollte sich Sorgen über diese Achse China-Russland machen und darüber, was sie für die Freiheit bedeutet.”

(Darf ich an dieser Stelle kurz anmerken, dass es etwas seltsam ist, die anderen als “Achse” zu bezeichnen, wenn die USA jetzt mit allen Achsenmächten des Zweiten Weltkriegs verbündet sind?)

Bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses am Donnerstag beleuchtete der Ausschussvorsitzende Michael McCaul in seiner Eröffnungsrede die Weltanschauung, die dieser Sichtweise zugrunde liegt, etwas genauer.

“Die Geschichte zeigt, dass, wenn man Stärke projiziert, man Frieden bekommt, aber wenn man Schwäche projiziert, lädt das zu Aggression und Krieg ein; man braucht nur auf Neville Chamberlain und Hitler zurückzublicken, und der Lauf der Zeit hat dieses Axiom wirklich bewiesen”, sagte McCaul und fügte hinzu: “Wir fangen an, dieses Bündnis zu sehen, das meiner Meinung nach dem ähnelt, was wir im Zweiten Weltkrieg gesehen haben: Russland, China, Iran und Nordkorea”.

Das Problem bei McCauls Denkweise ist natürlich, dass er so tut, als seien die USA nur ein passiver Zeuge der Bildung dieser bösen “Achse” feindlicher Nationen, anstatt der einzige treibende Faktor dahinter zu sein. Russland, China und andere unbeteiligte Regierungen wurden durch die Feindseligkeit der Vereinigten Staaten gegenüber allen von ihnen immer enger zusammengetrieben, und nun überwinden sie einige bedeutende Differenzen, um sich rasch in immer engere strategische Partnerschaften zu begeben, um ihre nationale Souveränität vor einem weltumspannenden Imperium zu schützen, das von jeder Regierung der Erde totale Unterwerfung verlangt.

Die Manager des Imperiums haben lange die Übernahme des postsowjetischen Russlands als imperialer Lakaienstaat vorausgesagt, der als Waffe gegen den neuen Feind Nummer eins in China eingesetzt werden könnte, aber stattdessen ist genau das Gegenteil eingetreten. Hillary Clinton sagte auf dem Bloomberg New Economy Forum im Jahr 2021, dass sie als Insiderin innerhalb der US-Machtstruktur “seit Jahren gehört hat, dass Russland aufgrund der Probleme an seiner Grenze und aufgrund des Aufstiegs Chinas eher bereit sein würde, sich dem Westen anzunähern und sich auf positive Weise mit Europa, Großbritannien und den USA einzulassen”. Aber das ist nicht der Fall.

“Das haben wir nicht gesehen”, sagte Clinton. “Was wir stattdessen gesehen haben, ist eine konzertierte Anstrengung Putins, China vielleicht mehr zu umarmen.

Vielleicht hätte man sich mehr Mühe gegeben, die Freundschaft Russlands zu gewinnen, wenn diese falsche Prognose nicht gemacht worden wäre. Wären die Manager des US-Imperiums nicht so zuversichtlich gewesen, dass Moskau ihnen zu Füßen kriechen würde, um den imperialen Ring zu küssen, hätten sie sich vielleicht nicht so wohl gefühlt bei der Erweiterung der NATO, bei der Zurückweisung von Putins ersten Gesten des guten Willens, während eine Regierung nach der anderen ihm mit ihren Handlungen versicherte, dass sie nichts anderes als totale Unterordnung akzeptieren würde, und bei der aggressiven Brinkmanship an ihrer Grenze.

Aber sie haben sich anders entschieden, und so müssen wir uns jetzt anhören, wie sich kalte Krieger wie Michael McFaul darüber beklagen, dass Moskau sich für Peking statt für Washington entschieden hat.

“Nach dem Zusammenbruch der UdSSR hatte ein demokratisches Russland die Chance, eine bedeutende, respektierte europäische Macht zu werden”, beklagte McFaul kürzlich auf Twitter. “Putin jedoch hat Russland in eine andere Richtung gedrängt und es (wieder einmal) zu einem Vasallen einer autokratischen asiatischen Macht gemacht. Solch eine verpasste Gelegenheit. Oh well.”

Was natürlich nur McFauls Art ist, zu sagen: “Russland sollte unser Vasall sein, nicht der von China!”

In Wirklichkeit ist diese ganze Aufregung nichts anderes als das Entstehen einer multipolaren Welt, die kopfüber in die imperiale Doktrin kracht, dass die unipolare Hegemonie der USA um jeden Preis aufrechterhalten werden muss. Wäre da nicht der letzte Punkt, wäre das Ende der Alleinherrschaft der USA auf dem Planeten kein großes Problem, aber da es einen eifrigen Glauben gibt, dass alle Versuche, die Vereinigten Staaten zu übertreffen, als feindliche Aggressionsakte zu behandeln sind, sehen wir jetzt, wie sich die Weltmächte in zwei zunehmend feindlich gesinnte Bündnisgruppen aufspalten und immer mehr von einem heißen globalen Konflikt die Rede ist. Übersetzt mit Deepl.com

Das ist Wahnsinn, und damit muss Schluss sein.

