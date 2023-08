For The First Time In History, Humanity Has A Single Common Foe It’s no longer about nation versus nation, ruler versus ruler, group versus group, person versus person. It’s about humankind versus extinction. It’s a fight that can only have one winner, and it’s a fight we can only win together.



Es geht nicht mehr um Nation gegen Nation, Herrscher gegen Herrscher, Gruppe gegen Gruppe, Mensch gegen Mensch. Es geht um den Kampf der Menschheit gegen die Ausrottung. In diesem Kampf kann es nur einen Sieger geben, und wir können ihn nur gemeinsam gewinnen.

Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Menschheit einen einzigen gemeinsamen Feind

Von Caitlin Johnstone

24. August 2023

In einer Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 1987 äußerte sich Ronald Reagan positiv über die vereinigende Wirkung, die eine außerirdische Invasion auf die Menschheit in der ganzen Welt haben würde.

„In unserer Besessenheit von den Gegensätzen des Augenblicks vergessen wir oft, wie viel alle Mitglieder der Menschheit verbindet“, sagte Reagan. „Vielleicht brauchen wir eine äußere, universelle Bedrohung, damit wir dieses gemeinsame Band erkennen. Gelegentlich denke ich daran, wie schnell unsere weltweiten Unterschiede verschwinden würden, wenn wir uns einer fremden Bedrohung von außerhalb dieser Welt gegenüber sähen.

Die „Gegensätze des Augenblicks“ waren in Reagans Fall das Ende des Kalten Krieges mit der UdSSR, die die Menschheit seit der Zündung der ersten Atombombe durch die Sowjets im Jahr 1949 als Geisel der atomaren Vernichtung gehalten hatte. Davor waren die beiden Weltkriege und davor zahllose Konflikte zwischen Nationen, Königreichen, Zivilisationen und Stämmen, die über den Horizont der aufgezeichneten Geschichte hinausreichten, die Gegensätze der Gegenwart.

Die Gegensätze haben sich von einem Moment zum anderen bis heute fortgesetzt, wobei ein neuer kalter Mehrfrontenkrieg, der jederzeit heiß werden könnte, die Gefahr eines nuklearen Armageddon nach einer kurzen Unterbrechung bereits wieder in den Vordergrund rückt. Das ist absolut lächerlich, denn zum ersten Mal in der Geschichte hat die Menschheit eine gemeinsame universelle Bedrohung, die uns zusammenführen sollte.

Diese Bedrohung kommt nicht von außen auf uns zu, wie in Reagans hypothetischem Szenario einer außerirdischen Invasion, sondern von innen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Menschheit mit Nachdruck mit ihrer eigenen Selbstzerstörung konfrontiert, denn wir treiben uns selbst in die Auslöschung.

Die Menschheit hat sich während der gesamten bekannten Geschichte selbst an die Gurgel gegangen, wobei Gewalt, Krieg und Tyrannei auf der ganzen Welt eine Verhaltenskonstante blieben, soweit unsere Aufzeichnungen zurückreichen. Sobald wir zum neuen Spitzenprädator auf der Bildfläche wurden, mussten wir uns nicht mehr darum sorgen, von hungrigen Fleischfressern getötet zu werden, sondern vor allem darum, von anderen Menschen getötet zu werden. Andere Menschen, die unsere Sachen wollten. Andere Menschen, die unser Land wollten. Andere Menschen, die einem anderen Herrscher dienten als wir. Andere Menschen, die einen anderen Gott verehrten als wir. Andere Menschen, die eine andere politische Ideologie vertraten als wir.

Und während all das geschah, machte die Natur still und leise ihr eigenes Ding im Hintergrund, unbemerkt und ungewürdigt. Unsere Biosphäre war schon immer da und funktionierte mehr oder weniger auf die gleiche Weise, solange wir uns erinnern konnten, so dass wir sie meist als selbstverständlich hinnahmen und unsere Aufmerksamkeit auf die weitaus dringendere Aufgabe des Tötens und Versklavens und der gegenseitigen Unterdrückung und Ausbeutung im Laufe der Jahrhunderte richteten.

Und jetzt, ganz plötzlich, lässt uns die Natur das nicht mehr ignorieren. Unsere Biosphäre zeigt zahlreiche und vielfältige Anzeichen einer raschen Verschlechterung und Destabilisierung als direkte Folge der wettbewerbsbasierten Modelle, die das menschliche Verhalten in den letzten Jahrhunderten bestimmt haben, und wenn wir uns als Spezies nicht zusammenschließen, um die Art und Weise, wie wir kollektiv auf diesem Planeten funktionieren, drastisch zu ändern, werden wir die einzige Heimat verlieren, die wir haben.

Wir kommen an einen Punkt, an dem sich die Menschheit zusammenschließen muss, um ihren Heimatplaneten zu verteidigen, und zwar nicht vor außerirdischen Eindringlingen, sondern vor ihren eigenen selbstzerstörerischen Impulsen. Wir können uns nicht länger gegenseitig Schaden zufügen und miteinander konkurrieren, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es unhaltbar geworden ist. Wir werden in eine Situation gezwungen, in der wir unsere selbstzerstörerischen Muster überwinden und eine neue Art des Wirtschaftens auf diesem Planeten einführen müssen, oder wir werden aussterben. Wir werden uns selbst durch Umweltzerstörung oder einen Atomkrieg auslöschen, wenn wir unsere Verhaltensmuster nicht sehr bald drastisch ändern.

In diesem Sinne werden wir als Spezies existenziell mit Kräften konfrontiert, die tief in uns selbst liegen. Zutiefst unbewusste Kräfte. Uralte Kräfte. Kräfte, die in irgendeiner Form schon in uns herumgepeitscht haben, bevor unsere evolutionären Vorfahren zum ersten Mal aufrecht gingen. Zum ersten Mal in der Geschichte nähern wir uns einem Punkt, an dem wir uns diesen Kräften bewusst und frontal stellen müssen, so wie man es mit einem Feind tun würde, der das eigene Leben bedroht. Denn das ist genau das, was sie sind.

Unser gemeinsamer Feind ist jeder Aspekt unserer Spezies, der auf Tod, Zerstörung, Beherrschung und Ausbeutung statt auf Gesundheit und Harmonie ausgerichtet ist. Einige Menschen und einige menschliche Institutionen verkörpern diese Kräfte in viel stärkerem Maße als andere, aber sie sind in uns allen vorhanden. Wenn wir uns der Situation stellen und unser kollektives Verhalten drastisch ändern wollen, müssen wir alles entwurzeln. Nur dann können wir eine wirklich bewusste Spezies werden und zur nächsten Stufe unseres Abenteuers in dieser Welt übergehen.

Jede Spezies kommt irgendwann an einen Punkt, an dem sie sich an veränderte Situationen anpassen muss oder ausstirbt. Wir sind gerade an unserem angekommen. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird, wenn diese Anpassung stattfindet, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie wie eine rasche Zunahme des Bewusstseins für die Kräfte aussehen wird, die unser Verhalten antreiben, sowohl individuell als auch kollektiv.

Wie ein Süchtiger, der den Tiefpunkt erreicht hat, werden wir gezwungen sein, uns zu fragen, was uns dazu bringt, das zu tun, was wir tun. Auf individueller Ebene wird es auf die psychologischen Konstruktionen und inneren Gewohnheiten ankommen, die mit dem Ego verwoben sind und die durch rigorose innere Prüfung aufgelöst werden können. Auf kollektiver Ebene wird es um die Systeme, Institutionen und Menschen gehen, die die Menschheit in ihren selbstzerstörerischen Mustern gefangen halten, die durch Revolutionen aller Art aufgelöst werden können.

Das scheint das zu sein, worauf wir zusteuern, wenn die Menschheit beginnt, sich umzudrehen und ihrem kollektiven Feind gegenüberzutreten: entweder eine massive Explosion des Bewusstseins oder eine entsetzliche, selbstverschuldete Auslöschung. Worauf wir aber definitiv nicht zusteuern, ist eine Zukunft, in der nuklear bewaffnete Mächte weiterhin ihre Aggressionen gegeneinander steigern und dabei die Gesundheit der Biosphäre, auf die wir alle zum Überleben angewiesen sind, ignorieren. Diese Zeiten gehen so oder so zu Ende.

Es geht nicht mehr um Nation gegen Nation, Herrscher gegen Herrscher, Gruppe gegen Gruppe, Mensch gegen Mensch. Es geht um den Kampf der Menschheit gegen die Ausrottung. Es ist ein Kampf, der nur einen Gewinner haben kann, und es ist ein Kampf, den wir nur gemeinsam gewinnen können. Übersetzt mit Deepl.com

