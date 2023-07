On Launching the New International War Crimes Tribunal But if it is to fulfil its task credibly the new Tribunal must conceptually step out of its comfort zone. “The East is East, and…

Zum Start des neuen internationalen Kriegsverbrechertribunals

Von Stephen Karganovic

29. Juni 2023

Um seine Aufgabe glaubwürdig erfüllen zu können, muss das neue Tribunal jedoch konzeptionell aus seiner Komfortzone heraustreten.

“Der Osten ist der Osten, und der Westen ist der Westen, und die beiden werden sich nie begegnen”. Rudyard Kipling hatte im Grunde genommen recht. Die Länder, die das dringend benötigte internationale Tribunal zur Untersuchung der vom Kiewer Neonazi-Regime und seinen ausländischen Sponsoren in der Ukraine und Umgebung begangenen Kriegsverbrechen einrichten, sollten jedoch bei der Erfüllung ihrer Aufgabe darauf achten, dass sie Kipling nicht noch einmal Recht geben. In diesem Fall würde das der Gerechtigkeit immens schaden.

Diese Überlegungen werden durch die Dringlichkeit veranlasst, die Modalitäten des internationalen Strafgerichtshofs, der gerade eingerichtet wird, um die falschen und korrupten “internationalen Justiz”-Institutionen, die der kollektive Westen zu seinen Schikanenzwecken geschaffen hat, abzuschaffen (ja, das ist heute ein hipper Begriff, aber im vorliegenden Fall ist er auch am besten geeignet), noch einmal analytisch zu überdenken.

Diese Dringlichkeit ist angesichts einiger neuer Entwicklungen wie der schweren Verstöße gegen internationale strafrechtliche und humanitäre Normen infolge der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und des offen angekündigten Plans des Kiewer Regimes, eine ähnliche Operation unter falscher Flagge gegen das Kernkraftwerk Saporoschje durchzuführen, die noch verheerendere Folgen haben könnte, von besonderer Bedeutung. Rechtliche Instrumente, mit denen solche und ähnliche Situationen in vollem Umfang bewältigt werden können, müssen im Voraus ausgearbeitet werden und zur Verfügung stehen.

Das bedeutet, dass für die Gründer des neuen internationalen Tribunals “out of the box thinking” nicht nur eine gute Option, sondern ein Gebot der Stunde ist. Um genau zu sein, müssen sie sich ernsthaft darum bemühen, aus ihrer beruflichen Komfortzone herauszutreten und sich mutig nach draußen zu wagen. Die Instrumente der Strafjustiz, mit denen sie vertraut sind und die sie in ihren eigenen Rechtssystemen zu verwenden gewohnt sind, werden sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nur bedingt weiterbringen.

Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass die Art der strafrechtlichen Verfolgung, auf die sie ausgerichtet sind, meist Straftaten betrifft, die mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht werden, z. B. “Der Angehörige des Asow-Bataillons X hat den Zivilisten Y erschossen.” Wir leiten also ein Strafverfahren gegen X wegen Mordes ein und bestrafen ihn entsprechend. So weit, so gut, aber mit diesem Modell entgeht eine Vielzahl von weiter entfernten Tätern und Mittätern der Strafe. Wenn Straflosigkeit verhindert werden soll, muss das Statut des neuen Strafgerichtshofs mit wirksameren und ausgefeilteren rechtlichen Instrumenten ausgestattet werden, die es dem Gericht ermöglichen, ein sehr weites Netz auszuwerfen.

Die folgenden Situationen verdeutlichen, warum ein kreativerer Ansatz für eine wirksame Strafverfolgung erforderlich ist, weil die herkömmlichen Instrumente unzureichend sind: die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und die daraus resultierenden zivilen Todesopfer (35, Tendenz steigend) sowie die böswillige, vorsätzliche Beschädigung der zivilen Infrastruktur; die rücksichtslose Tötung Zehntausender ukrainischer Männer, die entgegen jeder anerkannten militärischen Doktrin bewusst in Gefahr gebracht wurden, und die auf dem engstirnigen politischen Kalkül der herrschenden Elite und ihrer ausländischen Erfüllungsgehilfen beruhte; und schließlich die systematische und weit verbreitete Bombardierung der Zivilbevölkerung in der Ostukraine, die Tausende von Todesopfern forderte und umfangreiche Sachschäden verursachte.

Jedes dieser Beispiele stellt ein schweres Kriegsverbrechen im Sinne einer oder mehrerer derzeit geltender internationaler Konventionen dar. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass in den meisten Fällen eine wirksame Strafverfolgung möglich wäre, wenn es darauf ankäme, die direkt verantwortlichen Personen zu ermitteln und vor Gericht zu stellen. Hofft der Untersuchungsausschuss, alle Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte und des dazugehörigen Personals, die illegale Befehle befolgt und ihre Artilleriewaffen auf Zivilisten im Donbass gerichtet und abgefeuert haben, identifizieren und festnehmen zu können, oder sogar die meisten von ihnen? Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist minimal. Ein ähnliches Problem stellt sich bei der Verfolgung und Bestrafung der Schuldigen an der Zerstörung des Staudamms. Ist es wahrscheinlich, dass die Ermittler jetzt oder nach dem Zerfall der ukrainischen Regierungsstrukturen jemals Beweise für die individuelle Verantwortung selbst auf operativer Ebene finden und beschlagnahmen können? Auch das ist höchst unwahrscheinlich. Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, muss die strafrechtliche Verantwortung letztlich den Akteuren auf politischer und militärischer Ebene angelastet werden, die die Befehle erteilten, die zu dem Gemetzel und dem Chaos unter den ukrainischen Militärangehörigen führten, was Scott Ritter, ein wahrscheinlicher Sachverständiger in künftigen Verfahren, treffend als “militärisches Fehlverhalten” bezeichnet hat.

Es ließen sich noch viele weitere Beispiele anführen, bei denen eine herkömmliche strafrechtliche Verfolgung äußerst unzureichend wäre, um eine umfassende Gerechtigkeit zu erreichen, aber diese reichen aus, um den Punkt zu verdeutlichen.

Um dieses Dilemma zu vermeiden, ist es nicht notwendig, das Rad neu zu erfinden. Aber wenn das neue Gericht seine Aufgabe glaubwürdig erfüllen soll, muss es konzeptionell aus seiner Komfortzone heraustreten.

Natürlich muss das Gericht zunächst die rechtliche Grundlage für seine Tätigkeit schaffen. Das sollte er tun, indem er sich zu einem Gericht mit universeller Zuständigkeit erklärt. Damit wäre er in der Lage, über alle international anerkannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen lokale Strafgesetze zu urteilen, die sich seit 2014 auf dem Gebiet der Russischen Föderation oder der ehemaligen Ukraine ereignet haben, unabhängig davon, woher sie erdacht, angezettelt oder geplant worden sein mögen. Die Annahme einer solchen Zuständigkeit würde es dem Gerichtshof ermöglichen, Verbrechen, die sowohl vor Beginn der militärischen Sonderoperation als auch danach begangen wurden, ohne räumliche Begrenzung zu berücksichtigen. Die Klärung der Frage der territorialen Zuständigkeit ist wichtig. Unter das Mandat des Gerichtshofs würden sowohl Gebiete fallen, die vor der Sondermilitärischen Operation zu Russland gehörten, als auch Regionen, die sich später der Russischen Föderation angeschlossen haben, in denen Zivilisten oder zivile Infrastrukturen absichtlich angegriffen oder andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen wurden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Annahme einer universellen Zuständigkeit aus einem weiteren Grund entscheidend ist. Sie würde nicht nur Orte in der Ukraine in das Mandat des Gerichtshofs einbeziehen, an denen Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich des Gerichtshofs fallen, geplant oder begangen worden sein könnten, sondern auch ausländische Zentren und Akteure, die an der Planung, Ermöglichung und Begehung dieser Verbrechen beteiligt waren.

Um seine Aufgabe zu erleichtern, Gerechtigkeit auf möglichst breiter Ebene zu üben, sollte der Strafgerichtshof in seiner Praxis zwei wichtige Formen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit übernehmen, die vom IStGHJ und vom IStGH verwendet werden, den vom Westen geförderten Gerichtshöfen, die sich angeblich mit ähnlichen Fragen befassen: Gemeinsame strafrechtliche Verantwortung und Befehlsverantwortung. Es bestünde keine Notwendigkeit und es wäre auch nicht ratsam, die häufig missbräuchliche Auslegung und Anwendung dieser Rechtsinstitute durch die genannten westlichen Institutionen unkritisch zu übernehmen. Natürlich sollten einige der groteskeren Modalitäten der JCR, wie sie vom Haager Tribunal angewandt werden, verworfen werden. Der gesunde Kern beider Konzepte, der eine Bestrafung auf der Grundlage von Formen der stellvertretenden Haftung vorsieht, sollte jedoch beibehalten, umgestaltet und dem Tribunal zur Verfügung gestellt werden.

Der angemessene Einsatz dieser Rechtsinstrumente würde das Tribunal in die Lage versetzen, das zu tun, was getan werden muss, wenn in diesem Konflikt wirklich der Gerechtigkeit gedient werden soll. Ganzheitliche Gerechtigkeit kann nicht dadurch erreicht werden, dass man vor allem diejenigen festnimmt und bestraft, die auf niedriger Ebene übergreifende Pläne und Weisungen umsetzen, die von höheren Ebenen ausgehen. Auch die Planer und Ermöglicher müssen juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Sie waren nicht an der Front, sie drücken in der Regel nicht den Abzug und sie laden und feuern keine Artilleriegeschosse ab, die den Tod von Kindern und unschuldigen Zivilisten verursachen. Dennoch ist ihre Rolle bei der Herbeiführung des kriminellen Ergebnisses von wesentlicher Bedeutung. Ohne ihren Beitrag – die logistischen Vorbereitungen, die ideologische Indoktrination und die an ihre Untergebenen erteilten Weisungen – hätten die Angehörigen der unteren Führungsebene (die natürlich auch gegebenenfalls für die Verbrechen bestraft werden müssen, an denen sie freiwillig teilgenommen haben) in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht gehandelt oder hätten nicht die Möglichkeit gehabt, schuldhaft zu handeln.

Die konzeptionelle Aufgabe, die das Tribunal dringend lösen muss, bevor es mit seiner Arbeit beginnt und erst recht, bevor es sich zu sehr in sie vertieft, ist die Frage, wie die übergeordneten Ebenen nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen internationalen Hauptstädten und Zentren der Kriegsführung und Verbrechensverursachung verfolgt werden können. Das rechtliche Instrumentarium dafür ist vorhanden, da es von Gerichten entwickelt wurde, die das Tribunal ersetzen soll. Mit geringfügigen Änderungen, um sie besser mit den üblichen Rechtsauffassungen in Einklang zu bringen, dürften sie die Aufgabe hervorragend erfüllen.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Anklagen der Gegenseite weitgehend verstummen würden. Was für die Gans gut ist, sollte auch für den Gänserich gut sein. Übersetzt mit Deepl.com

Stephan Karganovic

Präsident des Historischen Projekts Srebrenica

