Zum Tag des Sieges: Putin schickt Glückwünsche, Toqajew und Paschinjan reisen nach Moskau

Der russische Präsident hat am Montag Glückwunschtelegramme an Staats- und Regierungschefs mehrerer postsowjetischer Länder gesendet. Die obersten Vertreter von Armenien und Kasachstan haben angekündigt, nach Moskau zu reisen und am Dienstag den Feierlichkeiten beizuwohnen.

Einen Tag vor dem in Russland und anderen postsowjetischen Ländern traditionell am 9. Mai begangenen Tag des Sieges über Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg hat der russische Präsident Wladimir Putin am Montag an mehrere Staats- und Regierungschefs Glückwunschtelegramme gesendet. Er gratulierte den Führern Armeniens, Aserbaidschans, Weißrusslands, Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans, Usbekistans, Abchasiens, Südossetiens sowie den Völkern Georgiens und Moldawiens. In der Glückwunschbotschaft heißt es unter anderem:

“Es ist unsere moralische Pflicht, die Traditionen der Freundschaft und des gegenseitigen Beistands hochzuhalten, keine Entstellung der historischen Wahrheit über den Großen Vaterländischen Krieg zuzulassen, wie auch jede Rechtfertigung der Nazis, ihrer Kollaborateure und ihrer heutigen ideologischen Nachfolger zu unterbinden.”

Meinung Warum wir das aktuelle Regime in der Ukraine als nazistisch bezeichnen

Wie der russische Präsident betonte, wird das geistige Erbe des Großen Sieges auch weiterhin dazu beitragen, die fruchtbaren Beziehungen zwischen den ehemals sowjetischen Ländern und Völkern zu stärken und zu entwickeln.

Wladimir Putin übermittelte allen Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und den Werktätigen der Heimatfront Worte des aufrichtigen Dankes und wünschte ihnen Gesundheit, Kraft, Wohlergehen und ein langes Leben.

Unterdessen haben die obersten Vertreter von zwei der ehemaligen Sowjetrepubliken angekündigt, am morgigen 9. Mai in Moskau sein zu wollen, um an der traditionellen Parade auf dem Roten Platz teilzunehmen. Der Pressedienst des Präsidenten Kasachstans hat mitgeteilt, dass der kasachische Präsident Qassym-Schomart Toqajew am 8. und 9. Mai Russland einen Amtsbesuch abstattet und an der Parade zum Tag des Sieges teilnehmen wird.

Laut Pressedienst des armenischen Kabinetts in Jerewan reist Premierminister Nikol Paschinjan am Montag nach Moskau, um den Feierlichkeiten beizuwohnen.

Der kirgisische Staatschef Sadyr Dschaparow weilt bereits in Moskau und hatte am Montag ein Arbeitstreffen mit seinem russischen Amtskollegen.

Mehr zum Thema – Ukraine und Tag des Sieges: Berlin will das Gedenken an die wahren Befreier vom Nazismus canceln