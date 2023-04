Reminder: The Media Once Bashed Trump For Transgressing The One-China Policy The US Now Spits On ❖ The US has been increasingly treating Taiwan like a sovereign nation with whom diplomatic relationships and alliances can be formed, in violation of its longstanding One-China policy that has kept the peace for decades.

Zur Erinnerung: Die Medien haben Trump einst für die Überschreitung der Ein-China-Politik verunglimpft, auf die die USA jetzt spucken



von Caitlin Johnstone



29. April 2023

Die USA behandeln Taiwan zunehmend wie eine souveräne Nation, mit der man diplomatische Beziehungen und Bündnisse eingehen kann, und verstoßen damit gegen ihre langjährige Ein-China-Politik, die seit Jahrzehnten den Frieden bewahrt. Und ich denke, es ist erwähnenswert, dass die westlichen Medien, die diese Schritte in letzter Zeit gutheißen, sich noch vor ein paar Jahren über Donald Trump empört haben, weil er dasselbe in einem weitaus geringeren Ausmaß getan hat.

Nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2016, aber noch vor seinem Amtsantritt, erhielt Trump einen Anruf von der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen und verstieß damit gegen die langjährige Politik Washingtons, die Souveränität der taiwanesischen Regierung nicht anzuerkennen. Diese Position wurde in den siebziger Jahren im Zuge der Bemühungen Washingtons um eine Normalisierung der Beziehungen zu Peking festgelegt, um es während des letzten Kalten Krieges von Moskau abzulenken, und kehrte die frühere Guaido-Putsch-ähnliche Politik um, die darauf bestand, dass die wahre Regierung Chinas in Taiwan liegt.

Die Reaktion der Massenmedien war feindselig und unmittelbar. “Donald Trump beleidigt China mit einem Telefonat mit Taiwan”, lautete eine Schlagzeile von CNBC. “Trumps Telefonat mit dem taiwanesischen Präsidenten riskiert Chinas Zorn”, warnte The Guardian. “Das ist der Grund, warum Trumps Taiwan-Anruf wirklich bizarr war”, sagte Vanity Fair. “Trump könnte gerade die jahrzehntelangen Beziehungen zwischen den USA und China ins Wanken gebracht haben”, rief Vox aus. “Trump-Taiwan-Anruf bricht mit der US-Politik”, sagte die BBC.

“Wir haben eine sogenannte Ein-China-Politik, bei der wir anerkennen, dass es nur eine chinesische Regierung gibt”, sagte Rachel Maddow von MSNBC ihrem Publikum, nachdem die Nachricht von Trumps Telefonat bekannt wurde. “Und es hat lange gedauert, bis wir das erreicht haben. Das hört sich jetzt rational an, aber es hat lange gedauert – es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir so weit waren – und jetzt sind wir so weit. Und Donald Trump hat heute offenbar die Schublade mit dem Tafelsilber aus dem Küchenschrank genommen, sie auf den Kopf gestellt und einfach angefangen, das Tafelsilber zu schütteln, um zu sehen, was passiert. Es hat Jahrzehnte gedauert, um die Grundlage zu schaffen, auf der wir mit China sprechen, und Donald Trump hat sie heute zerrissen.”

Und doch erleben wir jetzt eine wesentlich aggressivere Aushöhlung der Ein-China-Politik Washingtons als die Beantwortung eines Telefonanrufs durch den designierten Präsidenten, ohne dass die Massenmedien mit der Wimper zucken. Zwei Sprecher des Repräsentantenhauses haben Tsai Ing-wen inzwischen persönlich besucht: Nancy Pelosi besuchte Taiwan im vergangenen August und Kevin McCarthy traf sich vor einigen Wochen mit Tsai in Washington. Präsident Biden hat unmissverständlich erklärt, dass die USA gegen China in den Krieg ziehen würden, um Taiwan gegen einen Angriff der Volksrepublik China zu verteidigen, und der Direktor des Nationalen Geheimdienstes hat später bestätigt, dass dies tatsächlich die neue Position der US-Regierung ist.

Eskalationen, in die Taiwan verwickelt ist, entwickeln sich nun fast täglich. In einem neuen Artikel mit dem Titel “Taiwan Now Has ‘Real Time’ Intelligence Sharing Link With Five Eyes” beschreibt Dave DeCamp von Antiwar die Enthüllung, dass Taiwan in das Geheimdienstbündnis “Five Eyes” aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland integriert wird. Dass Taiwan de facto zum sechsten Auge der Allianz wird, würde von der VR China, die Taiwan als rebellische Provinz betrachtet, sicherlich als große Provokation empfunden werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, weil es der Ansicht war, dass das Land allmählich zu einem De-facto-Mitglied des NATO-Bündnisses werden würde.

In einem weiteren aktuellen Artikel mit dem Titel “House China Committee Prepares Proposals to Rapidly Arm Taiwan” berichtet DeCamp über die jüngsten Bemühungen, die Flut von Militärwaffen, die auf die Insel geschickt werden, zu erhöhen – auch dies ein Schritt, der an die Vorbereitung des Krieges in der Ukraine erinnert. Eines der dümmsten Dinge, die uns das US-Imperium glauben machen will, ist, dass die Anhäufung großer Stellvertreter-Arsenale an den Grenzen seiner Feinde als Verteidigungsmaßnahme betrachtet werden sollte und nicht als die aufrührerische Provokation einer extremen Aggression, die sie ganz offensichtlich ist.

In einem weiteren Artikel mit der Überschrift “China sagt, dass Taiwan mit dem Forum der US-Verteidigungsindustrie ‘Wölfe’ einlädt” berichtet Reuters, dass Peking “äußerst besorgt” über ein Forum des militärisch-industriellen Komplexes der USA ist, das nächste Woche in Taipeh stattfinden wird.

Dies ist erst in den letzten Tagen geschehen; die Berichte über diese Eskalationen häufen sich. Und doch haben die Massenmedien wenig oder nichts Kritisches darüber zu sagen.

Was hat sich also seit Ende 2016 geändert? Nun, zum einen ist Trump nicht mehr im Amt, und die Manager des imperialen Narrativs, die ihn hassten, weil sie ihn für einen nicht vertrauenswürdigen Verwalter des Imperiums hielten, sind nicht mehr mit demselben Engagement dabei, Misstrauen gegenüber dem aktuellen US-Präsidenten zu säen.

Noch wichtiger ist, dass sich die Ziele des US-Imperiums geändert haben. Damals wurde die Aufstockung der Aggressionen gegen China auf die lange Bank geschoben, und der Gedanke an eine militärische Konfrontation zwischen den beiden mächtigsten Ländern der Welt schien undenkbar zu sein. Jetzt bauen die USA ihre militärische Einkreisung Chinas rapide aus und liefern Waffen nach Taiwan – und das zu einer Zeit, in der China genau die Art von rivalisierender Supermacht zu werden beginnt, die das US-Imperium seit langem zu verhindern versucht.

In dem Maße, wie sich die Ziele des Imperiums geändert haben, haben sich auch die Positionen der imperialen Medien geändert. In den Medien wird die Anti-China-Hysterie immer stärker gefördert, und die fortschreitende Aushöhlung der Ein-China-Politik wird bestenfalls übersehen und schlimmstenfalls offen befürwortet. Während China immer mehr Gründe geliefert werden, das Engagement der USA in Taiwan als inakzeptable Bedrohung zu betrachten, weigert sich die Mainstream-Presse größtenteils, die Folgen, die sich daraus jederzeit ergeben könnten, angemessen zu untersuchen.

Nun gibt es Berichte, wonach Präsident Xi Jinping Biden im November direkt mit der Einmischung Washingtons gedroht hat. Er sagte, er werde nicht der chinesische Führer sein, der als Verlierer Taiwans in die Geschichte eingeht, und dass es zu einem Krieg kommen werde, wenn man ihn dazu zwinge.

Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir so weitermachen, ist also so ziemlich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Nachlässigkeit der Massenmedien an dieser Front ist erschreckend.Übersetzt mit Deepl.com

