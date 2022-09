https://www.thepostil.com/in-defense-of-german-colonialism/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=the-postil-september-newsletter



Bildunterschrift: Postkarte von ca. 1910. Die Bildunterschrift lautet: “Unsere Marine. Nimm mich mit auf die andere Seite, hübscher Seemann”.

Zur Verteidigung des deutschen Kolonialismus

von Bruce Gilley

1. September 2022





Mit freundlicher Genehmigung von Regnery Publishing und Regnery Gateway ist es uns eine große Ehre, diesen Auszug aus dem kürzlich erschienenen Buch von Professor Bruce Gilley, In Defense of German Colonialism, zu präsentieren. In diesem Buch werden die großen Errungenschaften des deutschen Kolonialismus in Afrika aufgezeigt, wie z. B. wirtschaftliche Entwicklung, Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung und Menschenrechte für Minderheiten und Frauen.

In einer aufschlussreichen Verknüpfung mit der Gegenwart zeigt Professor Gilley, dass die Zerschlagung der deutschen Kolonien den Nationalsozialismus ermöglichte, der wiederum die Wurzel des Wahnsinns ist. Professor Gilleys Forschung ist tadellos und seine Schlussfolgerungen sind unbestreitbar. Bitte unterstützen Sie seine wertvolle Arbeit, indem Sie Ihr Exemplar dieses faszinierenden und informativen Buches erwerben. Sie werden nicht enttäuscht sein.

Der Geist von Berlin

Bismarcks eiserne Gleichgültigkeit gegenüber den Kolonien bekam 1883 Risse, als ein gescheiterter Bremer Tabakhändler namens Adolf Lüderitz telegrafierte, dass er auf einem schmalen Streifen Land an der Atlantikküste des südlichen Afrikas die deutsche Flagge gehisst habe. Lüderitz hatte das Land von Eingeborenen des Nama-Stammes für zweihundert geladene Gewehre und eine Kiste Gold gekauft. Die Nama brauchten die Gewehre für ihre laufenden Kriege gegen ihre historischen Feinde, die Herero. Bismarck lenkte schließlich ein. Nach der Anerkennung von Lüderitzland (zwanzig Einwohner) erklärte Bismarck vor dem Reichstag, dass er fortan die Flagge hissen würde, wenn niedergelassene deutsche Kaufleute um den Schutz des Staates bäten. “Wir wollen keine Kolonien künstlich errichten”, seufzte Bismarck. “Wenn sie aber entstehen, werden wir versuchen, sie zu schützen.” Er hoffte auf ein billiges Imperium: “Beamte aus den Handelshäusern, nicht deutsche Generäle” sollten die Regierungsfunktionen übernehmen.

Da Deutschland ein kolonialer Neuling war, hatte es die Neutralität, die Konferenz 1884-85 einzuberufen, um neue Grundregeln für koloniale Bestrebungen festzulegen. Da die Deutschen auf die Öffentlichkeitsarbeit bedacht waren, luden sie einige Afrikaner vom Niger in ihre Delegation ein und nannten sie zunächst Träger, dann Flussschiffer, dann Karawanenführer und schließlich “Prinzen”. Andere europäische Mächte beeilten sich, ihre eigenen “loyalen Afrikaner” ins winterliche Berlin zu bringen, um ihre eigene Legitimität zu demonstrieren.

Während der Treffen sorgte Bismarck für eine grundlegende Neudefinition des Kolonialismus. Die Deutschen meldeten sich am häufigsten zu Wort und hatten daher großen Einfluss auf das endgültige Abkommen. Während es unmittelbar um den Kongo und Westafrika sowie um den Freihandel ging, war die umfassendere Frage, auf welcher Grundlage die Kolonialherrschaft gerechtfertigt werden konnte. Anfängliche Befürchtungen, Bismarck wolle weitreichende Ansprüche auf ein unmarkiertes Gebiet erheben, erwiesen sich als unbegründet. Sein Ziel war es lediglich, den europäischen Handel auf eine Weise zu fördern, die die europäischen Mächte nicht gegeneinander aufbrachte und den Eingeborenen einen Aufschwung brachte.

Der Geist von Berlin wurde durch zwei Prinzipien verkörpert. Erstens hatten die Kolonialmächte, was immer sie auch sonst taten, die Pflicht, das Leben der einheimischen Bevölkerung zu verbessern. Die europäischen Mächte, so hieß es in der Vereinbarung, sollten sich mit den Mitteln zur Steigerung des moralischen und materiellen Wohlergehens der einheimischen Bevölkerung befassen”. Wenn eine Kolonie gegründet wurde, “verpflichten sich die Mächte, über die Erhaltung der einheimischen Bevölkerung und die Verbesserung ihrer moralischen und materiellen Lebensbedingungen zu wachen”. Dazu gehörte die Abschaffung der Sklaverei und des Sklavenhandels. Dazu gehörte auch die Unterstützung religiöser, wissenschaftlicher und karitativer Bestrebungen, um die “Vorteile der Zivilisation” zu fördern. Bismarck lobte die “sorgfältige Fürsorge”, die die europäischen Mächte gegenüber den Kolonialuntertanen zeigten. Die Förderung der Eingeborenen war nun ein ausdrückliches und nicht mehr nur ein implizites Versprechen des Kolonialismus. Ein britischer Delegierter stellte fest, dass “humanitäre Erwägungen einen herausragenden Platz in den Diskussionen eingenommen haben”. Das waren nur Worte. Aber Worte, die Normen schaffen würden, und Normen, die das Verhalten prägen würden.

Der zweite Grundsatz besagte, dass jeder koloniale Anspruch durch das Vorhandensein einer ausreichenden Autorität gestützt werden müsse, um die erworbenen Rechte zu respektieren. Es reichte nicht mehr aus, einfach nur die Flagge zu hissen oder einen Vertrag mit lokalen Häuptlingen für eine Kiste Zigarren zu unterzeichnen. Der Kolonialismus erforderte eine Regierungsgewalt, damit “neue Besetzungen . . als wirksam angesehen werden können”. Dies wurde später als das Prinzip der “effektiven Besetzung” bekannt. Mit dieser Idee führte Bismarck die Erwartung ein, dass Kolonialismus nicht einfach nur Claims abstecken oder Ressourcen erschließen sollte – auch wenn diese Dinge immer noch besser waren als gar kein Kolonialismus. Wie in seinem neu geschaffenen Deutschland mussten die politischen Institutionen vielmehr die Mittel bereitstellen, um das Ziel einer guten Regierungsführung zu erreichen.

Der Grundsatz der “effektiven Besetzung” galt zunächst nur für die Küstengebiete, da die Mächte keine Konflikte über Grenzverläufe im Landesinneren auslösen wollten. Doch als die Kartierung des Landesinneren in den folgenden Jahren voranschritt, schlich sich das Prinzip auch in den Busch. Sie “wurde zum Instrument der Sanktionierung und Formalisierung der kolonialen Besatzung auch im afrikanischen Hinterland”, so ein Rechtshistoriker.

Ein Ergebnis des Spirit of Berlin war ein Anstieg der transkolonialen Zusammenarbeit zwischen den großen Kolonialmächten. Britische, französische und deutsche Beamte, insbesondere in Afrika, taten so, als seien sie Teil eines gemeinsamen europäischen Projekts. Sie tauschten regelmäßig Teile ihres Territoriums aus, gaben sich Tipps zum Regieren und betranken sich, um die Bande der kolonialen Freundschaft zu festigen. Der oberste deutsche Kolonialbeamte gab ein Abendessen zu Ehren des in den Ruhestand tretenden britischen Gouverneurs von Uganda, als sie sich 1909 an Bord eines deutschen Dampfers auf dem Heimweg befanden: “Wir hielten blumige Reden und schworen ewige Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen”, erinnerte sich der Gouverneur. In Deutsch-Samoa ernannte der Gouverneur im Jahr 1901 einen Briten, der kein Deutsch sprach, zum obersten Beamten der größten Insel. Bei Ausbruch des Krieges 1914 rechnete der Brite noch mit seiner Beamtenpension aus dem britischen Kolonialamt und argumentierte, dass der europäische Kolonialismus ein einheitliches Bestreben zum Wohle anderer Völker sei.

● ● ●

Die Berliner Konferenz ist von modernen Intellektuellen unermüdlich entlarvt worden. Eine der Behauptungen, die sie aufstellen, ist, dass die versammelten Delegierten Afrika wie ein Haufen Fresssäcke “zerstückelt” hätten. Das ist falsch. Zum einen war die Zerstückelung bereits im Gange, als Bismarck handelte. Die Konferenz war eine Reaktion auf erweiterte koloniale Ansprüche, nicht deren Ursache. Die Kritiker scheinen zu glauben, dass Afrika ohne die Konferenz unberührt geblieben wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gerangel um Afrika führte auf allen Seiten zu Spannungen, Misstrauen und Ängsten. Bismarck wollte einige Grundregeln festlegen.

Zweitens: Wenn man unter “Aufteilung” das Abstecken von Gebietsansprüchen auf der Landkarte versteht, um sich die Ressourcen anzueignen, dann ist das schlichtweg falsch. Natürlich spielten wirtschaftliche Interessen bei der kolonialen Expansion eine wichtige Rolle, um die Kosten zu tragen und die Anstrengungen zu belohnen. Aber die damit einhergehende Verantwortung war neu. Die Expansion erforderte nun neben der wirtschaftlichen Entwicklung auch eine ausdrückliche Verpflichtung zur Förderung der Eingeborenen, und diese Verpflichtung erforderte die Schaffung effektiver Regierungsstrukturen.

Schließlich beschwört der Begriff des “Carving” das Bild von selbstherrlichen Mandarinen in Europa herauf, die in Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten geistesabwesend Grenzen auf einer Landkarte ziehen, während sie eine Partie Whist spielen. Der Mythos von den “künstlichen Grenzen”, die von unwissenden Europäern gezogen wurden, ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Wie der französische Gelehrte Camille Lefebvre gezeigt hat, haben sich die Kolonialverwalter sehr viel Mühe gegeben, um herauszufinden, wo die Grenzen gezogen werden sollten. Dabei stützten sie sich auf umfangreiches lokales Wissen. Spätere Forderungen von Kritikern, die Grenzen nach ethnischen Gesichtspunkten neu zu ziehen, hatten ihrer Meinung nach den paradoxen Effekt, dass sie die Geschichte der afrikanischen politischen Strukturen und die Rolle der lokalen Bevölkerung bei der Festlegung der kolonialen Grenzen auslöschten”. Dies spiegele die rassistische Vorstellung wider, “dass das Wesen der Afrikaner in ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu finden ist”.

Die endgültige Grenze zwischen Deutsch-Kamerun und den benachbarten britischen und französischen Kolonien war beispielsweise das Ergebnis mühsamer Feldvermessungen, die zwischen 1902 und 1913 mit einheimischen Führern durchgeführt wurden. “Die Grenze ist so weit wie möglich eine natürliche, aber wo immer es möglich war, wurden Stammesgrenzen berücksichtigt”, berichtete ein Korrespondent der Londoner Times über die mühsame Grenzziehung und stellte fest, dass “die Eingeborenen keinen Widerstand leisteten, da sie den Vorteil einer eindeutigen Kette von Orientierungspunkten zwischen englischem und deutschem Gebiet erkannten.” In Deutsch-Ostafrika gestatteten die Deutschen dem benachbarten britischen Gebiet die Kontrolle über den gesamten See zwischen den beiden Gebieten, um die Handelsbeziehungen der Eingeborenen zu schützen. Der Vertrag von 1890 sah auch vor, dass “jede Korrektur der Demarkationslinien, die aufgrund örtlicher Erfordernisse notwendig wird, durch Vereinbarung zwischen den beiden Mächten rückgängig gemacht werden kann.” Die Kritiker vergessen, dass das Zeichnen von Grenzen auf einer Karte wenig bedeutet, wenn sie nicht durchgesetzt werden können, und die Durchsetzung wiederum hängt von den lokalen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ab.

Richtig ist, dass diese politischen Grenzen nicht immer mit den ethnischen Grenzen übereinstimmten. Viele ethnische Gruppen landeten auf verschiedenen Seiten der Grenzen, weil die Aufteilung von “ethnischen Heimatländern” sowohl unpraktisch als auch, nach Lefebvres Ansicht, rassistisch gewesen wäre. Wenn hier eine “eigenmächtige” Annahme im Spiel ist, dann ist es die Annahme späterer Kritiker, dass Afrikaner im Wesentlichen stammesorientiert sind und nach Stammeslinien organisiert werden müssen. Daher sollten die Grenzen nicht auf der Grundlage politischer, sozialer und wirtschaftlicher Logik neu gezogen werden, sondern auf der Grundlage eines ethnischen Essentialismus. Als der südafrikanische Apartheidstaat solche ethnischen “Homelands” schuf, wurden diese rundheraus verspottet, weil sie ethnische Ghettos schufen, die von den modernen Linien des wirtschaftlichen und politischen Lebens abgeschnitten waren. Die Kritik an den “künstlichen Grenzen”, die sich aus der Berliner Konferenz ergibt, ist jedoch ein Aufruf zu eben solchen “Homelands” im Stil der Apartheid.

Die breitere Kritik am Berliner Geist ist sogar noch übertriebener: Kein weißer Mann, ob Deutscher oder nicht, so die Kritiker, habe das Recht, um die Welt zu marschieren und hilflose braune und schwarze Menschen mit vorgehaltener Waffe zu unterdrücken. Ein Harvard-Professor schrieb, dass die Briten und Franzosen gleichermaßen für den räuberischen Spirit of Berlin verantwortlich gemacht werden sollten, obwohl die Deutschen die Konferenz ausrichteten. Es sollte keinen Sonderweg oder eine Theorie des “getrennten Weges” geben, die erklärt, warum nur die Deutschen böse waren. Jeder Hinweis auf einen “deutschen (kolonialen) Sonderweg” würde Großbritannien und Frankreich von ihrem gerechten Anteil an der Schuld für das große Übel des europäischen Kolonialismus freisprechen. Gelehrte wie er verurteilen die Vorstellung, dass die westliche Zivilisation den nicht-westlichen Völkern etwas zu bieten habe, als rassistisch. Die so genannten humanitären Grundsätze der Konferenz seien nichts weiter als Heuchelei, ein cleverer Deckmantel für

Eigeninteresse, so ihr Vorwurf.

Keine einzige dieser Behauptungen hält einer Überprüfung stand. Zivilisation ist ein beschreibendes Konzept, das in der Archäologie entstanden ist, um den Fortschritt zu messen, den Kulturen auf dem Weg zu den allgemein verbreiteten Zielen der intensiven Landwirtschaft, der Urbanisierung, der Staatsbildung, der Arbeitsteilung, des Einsatzes von Maschinen, der bürgerlichen Regierung und einer schriftlichen Tradition mit Aufzeichnungen erreicht haben. Wenn die Europäer wirklich glaubten, dass Schwarzafrikaner von Natur aus minderwertig seien, warum sollten sie dann versuchen, sie auf das europäische Zivilisationsniveau zu heben? Das wäre unmöglich. Die Annahme, dass der europäische Fortschritt für alle zugänglich sei, beruhte auf dem Glauben an das universelle menschliche Potenzial aller Völker.

Was den damit verbundenen unvermeidlichen Zwang gegenüber den dominanten lokalen Eliten betrifft, so vergessen die Kritiker in ihren Predigten wichtige Lektionen aus der Vergangenheit. Die Weltgeschichte ist eine Geschichte von zivilisierteren Nationen, die weniger zivilisierte erobern, weil sie besser organisiert und daher in der Lage sind, mehr Leben, Produktion und materiellen Wohlstand zu schaffen und zu erhalten. Nirgendwo auf der Welt ging man damals davon aus, dass Eroberung etwas Schlechtes sei. Sicherlich gingen mächtige afrikanische Gruppen wie die Fulani und die Buganda davon aus, dass sie das Recht hatten, benachbarte Völker zu erobern. Wie Jörg Fisch schrieb: “Streng genommen bedurfte die koloniale Aneignung Afrikas keiner Rechtfertigung. Die Europäer verfügten über die nötige Stärke, und selbst innerhalb Europas war das Recht auf Eroberung sowohl in der Theorie als auch in der staatlichen Praxis weithin anerkannt”.

Behauptungen, dass kein Afrikaner beteiligt war oder dass die koloniale Expansion afrikanische Interessen ignorierte, sind ziemlich bizarr, da solche Normen Afrika selbst fremd waren. Die Fulani, Buganda, Bantu oder Ngoni hatten nicht gefragt, ob sie die afrikanischen Völker, die sie unterjochten, vor der Ankunft der Europäer “konsultieren” sollten. Mit dem Geist von Berlin, der einen hohen Lebensstandard versprach, war die Eroberung Afrikas durch Europa nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch gerechtfertigt und ebenso unvermeidlich. Die Vorstellung, dass die Ausbreitung der westlichen Zivilisation “willkürlich” war (oder auf bösen Absichten beruhte), ignoriert einfach die Tatsache, dass alle menschlichen Gesellschaften danach streben, zivilisierter zu werden.

Zivilisation ist nicht rassistisch und gewalttätig; sie zu leugnen ist es. Antizivilisatorische Diskurse, die den nichteuropäischen Völkern eine Rückkehr zu dem fünftausendjährigen Entwicklungsrückstand wünschen, den sie zu Beginn der europäischen Begegnung hatten, leugnen die Menschlichkeit der Nichteuropäer. Diese Woke-Theorien verkörpern den Rassismus, den sie anprangern. Wie der kanadische Wissenschaftler Tom Flanagan fragte, als er Behauptungen widerlegte, dass die “First Nations” (sibirische Einwanderer nach Nordamerika) in ihrem primitiven Zustand in Kanada hätten belassen werden sollen: “Auch wenn man viele Aspekte der Zivilisation nicht mag, wäre es moralisch vertretbar, einen radikalen Bevölkerungsrückgang zu fordern, der den frühen Tod und das Scheitern der Fortpflanzung für Milliarden von heute lebenden Menschen zur Folge hätte?”

Die “zivilisatorische Mission” war als Ziel des europäischen Kolonialismus sowohl richtig als auch vernünftig. Deutschland nahm diese Mission ernster als jede andere Kolonialmacht, wie seine umfangreichen Ausbildungsakademien für Kolonialverwalter und seine speziellen Institute zum Verständnis der einheimischen Kulturen, Geografien, Sprachen und Wirtschaft zeigen. Wie ein amerikanischer Historiker schrieb:

Von allen europäischen Mächten, die vor 1914 in tropischen Gebieten kolonisierten, unternahmen die Deutschen die größten Anstrengungen, um sich auf ihre kolonialen Aufgaben vorzubereiten. Obwohl sich ihr Schwerpunkt auf die koloniale Bildung erst spät in der Geschichte des deutschen Kolonialreichs entwickelt hatte, war dies einer der Faktoren, die 1914 ihre Stellung als eine der fortschrittlichsten und energischsten aller Kolonialmächte ausmachten.

1988 behauptete die amerikanische Historikerin Suzanne Miers, ein dunkles Geheimnis über den Geist von Berlin “aufgedeckt” zu haben: Die Teilnehmer der Konferenz gaben keinen Pfifferling auf die zivilisatorische Mission (eine merkwürdige Kritik, wenn man sie mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie es zwar taten, aber dass diese Mission rassistisch war). Ihre Beweise? Die Mächte waren auch von Eigeninteresse motiviert, und sie gaben sich nicht die größte Mühe, ihre altruistischen Ziele zu verwirklichen. Miers schreibt zum Beispiel, dass die Briten einer Beschränkung des Alkoholverkaufs in der Nigerregion nur zustimmten, “wenn alle Mächte dem zustimmten, denn wenn sie sich weigerten, wären die britischen Händler von einem lukrativen Handel ausgeschlossen.” Im nächsten Satz führt sie aus: “Das Kolonialamt dachte sicher nicht an eine britische Selbstverleugnung aus humanitären Gründen.” Ihr eigener Satz zeigt jedoch, dass sie dies in Erwägung zogen, wenn es sich erreichen ließ. Wie andere Wissenschaftler scheint auch sie der Meinung zu sein, dass quixotische und unwirksame romantische Gesten das sind, was nötig war. Gott sei Dank war das Kolonialamt mit praktisch veranlagten Männern besetzt.

All das überzeugt natürlich nicht die Kritiker der Kolonialzeit, die sich beeilen, darauf hinzuweisen, dass die Abschaffung der Sklaverei nur langsam erfolgte, dass trotz Verboten weiterhin Alkohol importiert wurde, dass Kriege mit brutalen Mitteln geführt wurden und dass alle zivilisatorischen Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Gesundheitssystem, Straßen und Bildung nur stückchenweise entstanden. Nachdem die europäischen Mächte einen hohen Standard gesetzt hatten, fielen sie sofort hinter diesen zurück und “bewiesen” damit in den Augen der Kritiker, dass sie es nie ernst gemeint hatten. Diese Kritiker versuchen jedoch nie herauszufinden, wie die “besten Anstrengungen” ausgesehen hätten: Was war um, sagen wir, 1885 fiskalisch, technisch und organisatorisch machbar, selbst wenn man alle politischen Hindernisse beiseite schiebt? Eine genauere Sichtweise, die von den Stanford-Ökonomen Lewis Gann und Peter Duignan vertreten wird, ist, dass westliche Kolonialmächte wie Großbritannien und Deutschland über das “best effort” hinausgingen und die Kosten, die diese Anstrengungen verursachten, Europa schließlich dazu zwangen, das Kolonialprojekt ganz aufzugeben. Übersetzt mit Deepl.com

Bruce Gilley ist Professor für Politikwissenschaft an der Portland State University und Autor von fünf Büchern, darunter The Last Imperialist.

