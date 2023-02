Wen wundert es eigentlich, warum palästinensischer Widerstand gegen die fast täglichen Morde und Kindermorde gegen die jüdischen Besatzungssoldaen geleistet wird? Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-killed-car-ramming-jerusalem

Israelische Rettungskräfte arbeiten am 10. Februar 2023 an einer Bushaltestelle im besetzten Ostjerusalem, wo ein Auto gerammt wurde (AP)



Ein Kind unter zwei Toten, nachdem ein mutmaßlicher Palästinenser in eine israelische Menschenmenge gefahren und später erschossen worden war

Zwei Israelis beim Rammen eines Autos in einer Jerusalemer Siedlung getötet

Von MEE-Mitarbeitern

10. Februar 2023

Bei einem mutmaßlichen Autounfall in einer besetzten Siedlung in Ostjerusalem sind am Freitag zwei Israelis, darunter ein Kind, getötet und mindestens fünf weitere verletzt worden.

Ein Fahrzeug rammte Fußgänger an einer Bushaltestelle in der Siedlung Ramot Alon nördlich von Jerusalem und verletzte mehrere Menschen. Wie die israelische Polizei mitteilte, wurde der Fahrer von einem Polizisten außer Dienst am Tatort erschossen.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz wurde er als 31-jähriger Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft identifiziert, der in Ostjerusalem wohnt.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom sprach zunächst von sechs Verletzten, von denen sich zwei in einem kritischen Zustand befanden. Ein sechsjähriges Kind und ein 20-Jähriger wurden später für tot erklärt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Vorfall in einer Erklärung als “Terroranschlag” und sagte, das Haus des Fahrers werde abgeriegelt und abgerissen. Außerdem ordnete er die Verstärkung der Sicherheitskräfte in der Stadt an.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, traf kurz nach dem Vorfall zusammen mit Polizeichef Kobi Shabtai am Tatort ein.

Der rechtsextreme Minister erklärte, er habe die Polizei angewiesen, in ganz Issawiya, wo der Fahrer vermutlich herkommt, Kontrollpunkte einzurichten, und wolle das Viertel in Ostjerusalem vollständig abriegeln.

Er fügte hinzu, dass diese Maßnahmen nicht ausreichten und er die Todesstrafe für Palästinenser, die beschuldigt werden, Anschläge verübt zu haben, durchsetzen wolle.

Im vergangenen Monat eröffnete ein Palästinenser in einer Siedlung in Ostjerusalem das Feuer auf Israelis und tötete sieben Menschen. Einen Tag später kam es zu einer weiteren Schießerei in Silwan, bei der zwei Israelis verwundet wurden.

Der mutmaßliche Autoanschlag fällt in eine Zeit, in der die israelische Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland seit letztem Jahr zunimmt.

Die israelischen Streitkräfte haben seit Anfang Januar 43 Palästinenser getötet, sieben davon in dieser Woche – das ist mehr als ein Todesopfer pro Tag seit dem 1. Januar.

Im Jahr 2022 wurden mindestens 220 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet, während 30 Israelis von Palästinensern getötet wurden.

CIA-Direktor William Burns warnte letzte Woche, dass die derzeitigen Spannungen eine “unglückliche Ähnlichkeit” mit der Zweiten Intifada aufweisen.

Er fügte hinzu, dass die CIA mit israelischen und palästinensischen Sicherheitsdiensten zusammenarbeite, um “Explosionen der Gewalt” zu verhindern, räumte aber ein, dass dies “eine große Herausforderung” sein werde. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …