Zwei Millionen Menschen sind seit 15 Jahren inhaftiert.



Die neue Barriere wird für immer bestehen bleiben

Von Gideon Levy

9. Dezember 2021



Im Bunker wird gefeiert: Ein neuer Zaun um den Gaza-Streifen wurde eingeweiht. Zaun? Eine schreckliche Barriere. Alle Ehrengäste des Verteidigungsministeriums waren zu der “Veranstaltung zur Erklärung der Fertigstellung des Projekts” eingeladen – mit Ausnahme des aussätzigen Benjamin Netanjahu, der Gründungsanteile an dem Projekt hält und natürlich nicht eingeladen war. Sie umarmten sich gegenseitig, wie es nur die alten Knaben können, klopften “Mr. Fence”, Brigadegeneral Eran Ofir, auf den Rücken, der den poetischen Titel “Leiter der Grenz- und Grenzlinienverwaltung” trägt – in einem Land, das keine Grenze und kaum eine Grenzlinie hat. Natürlich wurden aufgeschnittenes Gemüse mit Dips und Petits Fours als Erfrischung serviert,Denn wie kann man sich angesichts von 3,5 Milliarden Schekel, die weggeworfen wurden, nicht freuen? Mit anderen Worten, tief in der Erde vergraben, und für die Israel im Gegenzug 2 Millionen Kubikmeter Beton, 140 Tonnen Eisen und Stahl, die niemals rosten werden, einschließlich Sensoren, die auf jede Hacke eines Hamas-Mitglieds reagieren, und Sicherheit für immer für die Kinder, die in Israel nahe der Gaza-Grenze leben – was natürlich “unbezahlbar” ist.Sie kamen sogar aus Donald Trumps damaligem Amerika, um sich das Wunder anzusehen – der Stolz Israels. Jede Qassam-Raketensalve kam dort vorbei und sah die drei Betonwerke, die dort gebaut wurden, die Tonnen von Zement und Eisen, die in den Boden gegossen wurden, in einem Land, das seinen Behinderten 3.200 Schekel im Monat zahlt und von ihnen verlangt, dass sie damit auskommen, um zu leben, weil es kein Geld hat.

Während das Eisen- und Betonmonster in der Erde vergraben wurde, fand nicht einmal eine einzige öffentliche Diskussion über dieses wahnsinnige Unternehmen statt. Denn was gab es schon zu diskutieren? Die Sicherheit. Es ist unwahrscheinlich, dass auch nur 1.000 Israelis, die Bauarbeiter und ihre Familien nicht mitgerechnet, überhaupt etwas davon mitbekommen haben. Es ist lächerlich, eine öffentliche Debatte über diese Angelegenheit zu fordern, die nur Brigadegeneräle verstehen und von der Personen wie Trump so begeistert sind.

Es ist aufregend, den Zaun jetzt in seiner ganzen Pracht zu sehen. Er kann als neues nationales Denkmal dienen, um an die vorübergehende Vernunft zu erinnern, die das Land verloren hat. Ein Konvoi von Limousinen wird die offiziellen Gäste aus dem Ausland – direkt aus Yad Vashem – zur Besichtigung dieses Wunders bringen. Hier ist die Vernunft Israels begraben. Hier hat es seinen Kopf so tief wie möglich in den Sand gesteckt, und hier wurde es endgültig zur wahnsinnigen Nation erklärt. Ein hochentwickelter Militärstaat, der sich mit Zäunen umgibt, die nirgendwo auf der Welt ihresgleichen haben, und der sich mit barfüßigen Milizen konfrontiert sieht, die niemals aufhören werden, ihn zu schikanieren, solange sie im Gazastreifen gefangen sind. Ein Land, das zig Milliarden Schekel mehr in die Vorbereitungen für einen nicht minder verrückten Angriff auf den Iran investiert, wohl wissend, dass es ihn nie durchführen wird, braucht ein Denkmal der Vernunft – und das steht an der Grenze zum Gazastreifen.



Hinter den überfüllten Fassaden der Eisengitter ist es nicht mehr möglich zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber es will auch niemand sehen. Dort befindet sich ein riesiges Konzentrationslager für Menschen.

Als der Zaun um Qalqilyah im Westjordanland gebaut wurde, erinnerte er an ein Konzentrationslager. Wer es wagte, diesen Vergleich zu ziehen, wurde natürlich sofort verurteilt. Angesichts des Gaza-Zauns ist es nicht mehr möglich, jemanden zu täuschen: So sieht der Zaun eines Ghettos aus, eines Gefängnisses, eines Konzentrationslagers. Nur in Israel wird der Bau eines Konzentrationslagers gefeiert. Nur der Himmel des Ghettos ist irgendwie noch offen, und auch das nur in begrenztem Maße. Bald kommt die nächste teuflische Erfindung des Verteidigungsestablishments: Eine Kuppel aus Eisen, eine riesige Decke über dem Himmel von Gaza. Der Leiter der “Grenz- und Saumverwaltung” arbeitet bereits daran. Zuerst muss er nur noch die einschüchternde Mauer an der libanesischen Grenze fertigstellen, und dann kann er auch das tun.



Zwei Millionen Menschen sind seit 15 Jahren ununterbrochen inhaftiert – ein Konzentrationslager wie dieses hat es noch nie gegeben. Der Zaun, der am Dienstag eingeweiht wurde, ist unnachgiebig: Er wird für immer bestehen bleiben. Ihr werdet niemals freigelassen werden, Gazaner. Schließlich wirft man eine Milliarde Dollar nicht in den Müll.

Die Bar-Lev-Linie war eine Todesfalle, die Trennungsmauer ist seit langem weit geöffnet und aufgerissen, und es wurden keine Lehren daraus gezogen. Aber die Israelis jubeln. Auch im Süden gibt es ein Übermaß an Sicherheit – so viel Sicherheit, dass für alles andere nichts mehr übrig ist. Übersetzt mit Deepl.com

