Zwei Parteien von kapitalistischen Imperialisten: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

10. Januar 2023

Sie nennen die Demokraten nicht nur “Kommunisten” und “Marxisten”, um die Demokraten anzugreifen, sie tun dies, um die gesamte riesige Weite des politischen Spektrums links von der kapitalistisch-imperialistischen Demokratischen Partei verschwinden zu lassen. Sie wollen, dass ihr denkt, dass das so weit links ist, wie es nur geht.

Die Demokraten bezeichnen sich aus demselben Grund als “die Linke”. Beide Mainstream-Fraktionen arbeiten daran, das Overton-Fenster zu einem Tauziehen zwischen den kapitalistischen Imperialisten der Republikaner und den kapitalistischen Imperialisten der Demokraten zu verkleinern. Zwischen zwei gegensätzlichen Fraktionen von neoliberalen Neocons.

Das Problem mit dem Glauben, dass wir neue Social-Media-Unternehmen gründen müssen, weil die US-Regierung die populären Social-Media-Unternehmen infiltriert, ist, dass dies nichts mit dem riesigen Problem zu tun hat, dass die US-Regierung die populären Social-Media-Unternehmen infiltriert. Solange wir uns nicht mit dem Problem auseinandersetzen, dass die mächtigste Regierung der Welt die beliebten Online-Plattformen, die wir zur Kommunikation untereinander nutzen, infiltriert, um sich in unsere Kommunikation einzumischen, werden sie es einfach weiter tun. Ihre Aktionen müssen gestoppt werden.

Natürlich kann man als Reaktion auf dieses Problem immer wieder neue Social-Media-Unternehmen gründen, aber sie werden entweder kleine Plattformen ohne nennenswerten Einfluss bleiben, oder sie werden von der US-Regierung überwältigt und dazu gebracht, US-Informationsinteressen zu unterstützen. Das ist das eigentliche Problem. Wenn wir akzeptieren, dass wir uns nur auf kleinen Plattformen uneingeschränkt politisch äußern können, bedeutet das, dass wir uns frei äußern können, solange uns niemand zuhört. Dass wir sagen können, was wir wollen, solange wir es in ein Loch im Boden sprechen.

Neue Plattformen zu gründen ist nicht die Lösung für dieses Problem. Die Lösung für dieses Problem ist lauter, energischer, aggressiver Widerstand gegen die US-Regierung, die sich in die Art und Weise einmischt, wie Menschen im Internet miteinander kommunizieren, bis sie damit aufhört. Das ist tatsächlich sehr gut möglich, denn die US-Regierung muss ihr Image als Verfechterin liberaler Werte wahren. Wenn sich dieses Image zu verschlechtern beginnt, weil die Öffentlichkeit erfährt, dass sie daran arbeitet, die weltweite politische Kommunikation zu zensieren, wird sich ihr Verhalten ändern müssen. Was wir also tun können, ist daran zu arbeiten, das öffentliche Bewusstsein und den Widerstand gegen die zunehmend aufdringlichen Operationen der US-Regierung im Silicon Valley zu stärken.

Das ist ein viel besserer Einsatz unserer Energie als die Selbstisolierung unserer regimekritischen Äußerungen auf kleinen Online-Plattformen, die keine Auswirkungen auf den Mainstream haben. Die US-Regierungsbehörden würden es lieben, wenn wir uns alle in den obskuren Randbereichen des Internets selbst isolieren würden, wo wir die Mainstream-Herde nicht mit falschem Gedankengut infizieren können. Wir würden ihre Arbeit für sie machen. Es ist besser, auf den größten Plattformen zu bleiben und daran zu arbeiten, einige Augen zu öffnen.

“China wird in Taiwan einmarschieren!”

“Was? Woher wissen Sie das?”

“Nun, wir liefern tonnenweise Waffen nach Taiwan, und wir wissen, dass wir auf jeden Fall einmarschieren würden, wenn die Chinesen das in Kuba tun würden.”

“Ahh. Dann habt ihr also solide Informationen.”

Mir wird oft vorgeworfen, dass ich Russland oder China “lobe” oder “unterstütze”, was lustig ist, weil ich das eigentlich nie tue. Die Menschen sind einfach so sehr daran gewöhnt, dass man ihnen sagt, die USA und ihre Verbündeten seien das Gute und ihre Feinde das Böse, dass alles, was davon abweicht, für sie völlig unausgewogen erscheint.

Es ist möglich, eine Zivilisation so gründlich mit Propaganda zu durchtränken, dass der ganz normale Basisakt, seine Kritik auf das mächtigste und zerstörerischste Machtzentrum der Welt zu richten, im Gegensatz zu dem, was man zu konsumieren gewohnt ist, seltsam und verdächtig erscheint. In Wirklichkeit sieht die Kritik am zentralisierten US-Imperium mit angemessener und verhältnismäßiger Schärfe und Fokussierung wie eine verräterische Unterstützung feindlicher Nationen aus, und zwar aus demselben Grund, aus dem Sonnenlicht für jemanden, der sein ganzes Leben in einer Höhle verbracht hat, schockierend und abweisend wirkt.

Wir leben nicht in einer freien Gesellschaft, sondern in einer hochgradig kontrollierten Gesellschaft, in der wir im Dienste der Mächtigen psychologisch zu geistiger Homogenität manipuliert werden. Wenn wir andere Länder dafür kritisieren, dass sie nicht so frei sind wie wir, trägt das dazu bei, dass unsere eigene Gesellschaft noch stärker kontrolliert wird.

Man sagt uns, wir seien freier als andere Länder, damit wir nicht sehen, wie unfrei wir sind. Man kann nicht auf Länder wie China oder Nordkorea herabschauen und trotzdem deutlich sehen, wie kontrolliert und homogenisiert das eigene Land ist. Man kann nicht seine Freiheit feiern und gleichzeitig seine Unterdrückung klar erkennen.

Die Illusion der Freiheit ist genau der Ort, an dem sich die Realität unserer Gefangenschaft verbirgt. Wir sind darauf konditioniert worden, die Möglichkeit, zwischen zwei falschen politischen Fraktionen zu wählen, mit politischer Freiheit zu verwechseln. Die Möglichkeit, das wiederzukäuen, was uns eingetrichtert wurde, wird mit Redefreiheit verwechselt.

Die Menschen sagen: “Ich bin frei, weil ich dort, wo ich lebe, alles sagen, tun und erleben kann, was ich will!” Aber das ist nicht wahr; das kann man nicht. Man kann nur sagen, tun und erleben, was man durch die massenhafte psychologische Manipulation, in der man seit seiner Geburt eingebettet ist, zu sagen, zu tun und zu erleben konditioniert wurde. Du kannst tun, was du willst, aber sie kontrollieren, was du willst.

Es gibt kein besseres Beispiel dafür, wie unfrei wir sind, als die Art und Weise, wie wir Westler alle die gleichen Gedanken darüber haben, wie unfrei die Menschen in den Ländern sind, die das westliche Imperium zufällig missbilligt. Wir blöken unisono: “Ich bin so froh, dass ich nicht in einem tyrannischen, homogenisierten Land wie China lebe, wo die Menschen nicht frei sind, Individuen zu sein.”

Wir werden erst frei sein, wenn unser Geist frei ist. Bis wir alle (und nicht nur die wenigen Glücklichen, die zufällig außerhalb der narrativen Matrix stehen) in der Lage sind, unsere eigenen Perspektiven auf der Grundlage der Wahrheit zu gestalten und nicht auf der Grundlage dessen, was den Mächtigen nützt. Bis wir in der Lage sind, wahre Individuen zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

