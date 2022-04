“Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, bewaffneten Widerstand gegen die israelische Militärbesatzung zu leisten. Israel hingegen bezeichnet jeglichen Widerstand gegen seine militärische Besatzung als “Terrorismus”.

Two killed in Tel Aviv shooting A manhunt was underway in Tel Aviv and the surrounding area late Thursday, hours after a gunman killed two along Dizengoff Street, known for its bustling nightlife. Several others sustained moderate to critical injuries, according to initial reports.

Bild: Israeli forces search for the shooter who opened fire on a Tel Aviv street, killing two. Ilia Yefimovich DPA

Zwei Tote bei Schießerei in Tel Aviv

Von Maureen Clare Murphy



7. April 2022

Israelische Streitkräfte suchen nach dem Schützen, der in einer Straße in Tel Aviv das Feuer eröffnet und zwei Menschen getötet hat. Ilia Yefimovich DPA

Am späten Donnerstag wurde in Tel Aviv und Umgebung nach dem Schützen gefahndet, der in der Dizengoff-Straße, die für ihr lebhaftes Nachtleben bekannt ist, zwei Menschen getötet hatte. Ersten Berichten zufolge erlitten mehrere andere Personen mittelschwere bis schwere Verletzungen.

Medienberichten zufolge gehen die Behörden davon aus, dass eine Person die Schießerei verübt hat. Es handelt sich um den vierten tödlichen Angriff innerhalb der Waffenstillstandslinie von 1949, die Israel vom Westjordanland trennt, seit Ende letzten Monats.

Bei diesen früheren Anschlägen wurden elf Menschen getötet, zusätzlich zu den vier Palästinensern, die sie verübt hatten. Bis auf einen der getöteten Angreifer waren alle israelische Staatsbürger, der andere stammte aus dem Westjordanland.

Während Israel fast wöchentlich mit tödlicher Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeht, hat es solche tödlichen Gewalttaten, wie sie in den letzten Wochen in Tel Aviv zu beobachten waren, seit Jahren nicht mehr gegeben.

Nach Angaben des israelischen Rundfunks errichteten israelische Sicherheitskräfte hundert Straßensperren in der ganzen Stadt, wo der öffentliche Nahverkehr eingestellt wurde, während Polizisten und Soldaten “Gebäude, Wohnungen, Gassen und Müllcontainer” durchsuchten, berichtete die Times of Israel.

Die Einwohner von Tel Aviv wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Nach dem Anschlag erklärte Mushir al-Masri, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, dass “Widerstandsoperationen eine natürliche Reaktion auf Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk” seien. Keine palästinensische Gruppierung bekannte sich zu dem Anschlag.

Die Botschafter der USA und der EU in Israel sowie die Nahost-Friedensbeauftragten der EU und der UN verurteilten den Anschlag.

Nachdem israelische Besatzungstruppen am Samstag bei einem Hinterhalt im nördlichen Westjordanland drei Palästinenser getötet hatten, wurden keine derartigen Verurteilungen ausgesprochen.

Bei den drei getöteten Männern handelte es sich um Widerstandskämpfer, die dem bewaffneten Flügel des Islamischen Dschihad angehörten. Israel behauptete, sie seien zuvor an bewaffneten Aktionen “gegen israelische Sicherheitskräfte” beteiligt gewesen und hätten in der Nacht, in der sie getötet wurden, eine Operation geplant, so die Jerusalem Post.

Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, bewaffneten Widerstand gegen die israelische Militärbesatzung zu leisten. Israel hingegen bezeichnet jeglichen Widerstand gegen seine militärische Besatzung als “Terrorismus”.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett behauptete, die Männer seien eine “tickende Zeitbombe”, um Tötungen zu rechtfertigen, die den Charakter von außergerichtlichen Hinrichtungen haben könnten.

Es gab auch keine Verurteilung, als die israelischen Besatzungstruppen am 31. März in Dschenin den 16-jährigen Sanad Abu Atiya töteten, als er versuchte, einem anderen Palästinenser Hilfe zu leisten, der gerade von israelischen Soldaten bei einer Razzia in dem Gebiet erschossen worden war.

Schon vor der tödlichen Schießerei am Donnerstag waren die Spannungen vor dem ersten Freitag des Ramadan und vor dem am 15. April beginnenden Pessachfest, an dem Israel üblicherweise seine repressiven Maßnahmen gegen Palästinenser verstärkt, hoch.

Während des Ramadan im vergangenen Jahr spitzten sich die wochenlangen Spannungen zu, als die israelische Polizei die Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee stürmte, während sie mit Gläubigen gefüllt war, und Hunderte verletzte.

Widerstandsgruppen im Gazastreifen feuerten als Vergeltung Raketensalven ab, und Israel begann mit der Bombardierung des Gazastreifens, was eine 11-tägige Eskalation auslöste, bei der mehr als 250 Palästinenser im Gazastreifen und etwa ein Dutzend Menschen in Israel getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...