Ein Grund zur Hoffnung

Bild: Palästinenser protestieren am 25. August 2021 in Khan Yunis, Gaza, gegen die israelische Blockade [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: Eine palästinensische Geschichte am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]



2021 in Palästina: Eine neue Generation ist endlich aufgestanden

Von Ramzy Baroud

1. Januar 2022

Zu Beginn schien das Jahr 2021 ein weiteres gewöhnliches Jahr zu sein, eines mit unerbittlicher israelischer Besatzung und anhaltendem palästinensischem Elend. Doch die Dynamik der israelischen Besatzung Palästinas wurde durch ein noch nie dagewesenes Gefühl der Einigkeit unter den Palästinensern in Frage gestellt, nicht nur im besetzten Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen, sondern auch unter den palästinensischen Gemeinden im historischen Palästina.

An die Stelle des in den vergangenen Jahren vorherrschenden Gefühls der Verzweiflung ist endlich ein Gefühl der vorsichtigen Hoffnung getreten. Damit ist in ganz Palästina ein Gefühl der Erneuerung und der Bereitschaft zu neuen politischen Ideen zu verzeichnen. Laut einer am 22. November veröffentlichten Umfrage des Jerusalemer Medien- und Kommunikationszentrums (JMCC) befürworten beispielsweise mehr Palästinenser im Westjordanland die Einstaatenlösung als die praktisch nicht mehr existierende Zweistaatenlösung, die das palästinensische Denken jahrzehntelang dominierte.

Die Pandemie fordert ihren Tribut

Das Jahr begann jedoch mit einem ganz anderen Thema: der Covid-19-Pandemie. Die Pandemie wütete nicht nur unter den belagerten und besetzten Palästinensern, insbesondere im Gazastreifen, sondern breitete sich auch unter den palästinensischen Gefangenen aus.

Im Februar kritisierten die Palästinensische Autonomiebehörde sowie internationale Menschenrechtsgruppen und -organisationen Israel dafür, dass es den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen für den belagerten Gazastreifen blockiert. Die Sputnik-5-Impfstoffe wurden von Russland gespendet, dem ersten Land, das einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie in Palästina leistete. Nach und nach erhielten die palästinensischen Gemeinden Zugang zu Impfstoffen aus dem COVAX-Programm. Dennoch wütete die Pandemie im besetzten Palästina weiter, zumal die israelischen Besatzungsbehörden die palästinensischen Präventivmaßnahmen weiterhin blockierten und die behelfsmäßigen Covid-19-Einrichtungen in den besetzten Gebieten abbauten. Nach Angaben der Website Worldometer starben 4 555 Palästinenser an den Folgen von Covid-19, während 432 602 positiv auf die tödliche Pandemie getestet wurden.

Abgesagte Wahlen

Ein weiterer Angriff auf Gaza: Israel erdrückt das Leben in Gaza – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Wie schon im vergangenen Jahr beherrschte die politische Krise Israels schnell die Schlagzeilen, da der Machtkampf zwischen dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinen Rivalen anhielt, was zu den vierten Wahlen in Israel innerhalb von zwei Jahren führte. Die Wahlen im März haben schließlich die politische Landschaft Israels verändert, dank einer seltsamen Regierungskoalition, die der neue israelische Ministerpräsident Naftali Bennett am 13. Juni zusammenschusterte. Zu dieser Koalition gehörte auch der arabische Politiker Mansour Abbas, dessen Partei maßgeblich an der Regierungsbildung beteiligt war.

Während Netanjahu und seine Likud-Partei sich rasch in die Opposition zurückzogen und damit eine über 12 Jahre währende Regierungszeit beendeten, erwarteten die Palästinenser ihre eigenen Wahlen, die von PA-Präsident Mahmoud Abbas am 15. Januar angekündigt wurden.

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde waren für den 22. Mai bzw. 31. Juli angesetzt. Im Anschluss an die beiden Wahlgänge sollte eine politische Vereinbarung getroffen werden, die die politische Uneinigkeit der Palästinenser beendet, indem sie eine gleichberechtigte Vertretung aller palästinensischen politischen Gruppen, einschließlich der Hamas und des Islamischen Dschihad, in einer wiederbelebten Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gewährleistet.

Leider ist nichts davon eingetreten. Trotz mehrwöchiger positiver Gespräche über die palästinensische Einheit in Kairo hat Abbas die geplanten Wahlen unter dem Vorwand abgesagt, er wolle damit gegen die Weigerung Israels protestieren, die palästinensischen Wähler in Ostjerusalem zur Teilnahme zuzulassen.

Im Gegenzug dafür, dass er die palästinensischen Bemühungen um einen Anschein von Demokratie, selbst unter israelischer Besatzung, blockiert, durfte Abbas wieder auf die Liste der Verbündeten Washingtons zurückkehren. Tatsächlich nahmen die USA im April ihre Finanzhilfe für die Palästinenser wieder auf und versprachen, das von der Trump-Administration geschlossene PLO-Büro in Washington wieder zu eröffnen und auch ihr eigenes Konsulat in Jerusalem wieder zu eröffnen, das ebenfalls von Trump im September 2018 geschlossen wurde.

Trotz der zahlreichen Schwierigkeiten wurde der Geist aller Palästinenser einmal mehr geweckt, als die palästinensische Olympia-Delegation im Juli mit einer palästinensischen Flagge in das Olympiastadion von Tokio einzog. Der kleinen Delegation gehörten Palästinenser aus verschiedenen Regionen an, was die palästinensische Einheit auch im kulturellen und sportlichen Bereich unterstrich.

Widerstand durch Hunger

In der Zwischenzeit setzten die palästinensischen Hungerstreikenden ihren Widerstand in den israelischen Gefängnissen fort, wobei Gefangene wie Kayed Fasfous und Meqdad Al-Qawasmi einen langen Hungerstreik von 131 bzw. 113 Tagen führten, der fast zu ihrem Tod führte. Am 6. September sind sechs palästinensische Gefangene aus dem Gilboa-Gefängnis geflohen, was ein weiteres Zeichen des Trotzes war. Obwohl sie alle gefangen genommen und Berichten zufolge nach ihrer erneuten Verhaftung gefoltert wurden, erregte diese Nachricht alle Palästinenser, die sich durch ihren vermeintlich heldenhaften Einsatz für die Freiheit bestärkt fühlten.

Viele palästinensische Gefangene litten jedoch auch unter der Palästinensischen Autonomiebehörde selbst, die ihre Praxis der rechtswidrigen Inhaftierung und Folterung abweichender palästinensischer Aktivisten fortsetzte. Der Tod von Nizar Banat durch Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde am 24. Juni führte zu massiven palästinensischen Protesten, bei denen Tausende von Menschen Rechenschaft und Gerechtigkeit für den zu Tode geprügelten PA-Kritiker forderten.

2021 war für die Palästinenser ein Jahr des Krieges, der Verluste und der Zerstörung. Es war aber auch ein Jahr der Einheit, der kulturellen Errungenschaften und der Hoffnung, denn endlich steht eine neue Generation im Mittelpunkt, die ihre Identität und ihre zentrale Rolle für die Zukunft ihres Heimatlandes behauptet. Übersetzt mit Deepl.com

--

