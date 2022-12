Es steht zu befürchten, dass 2023 unter dem kommenden Faschisten Regime das Morden und besetzen und die ethnische Säuberung Palästinas, einen neuen Höchststand erreichen wird. Evelyn Hecht-Galinski

2022 Was Deadliest Year for Palestinians Under Occupation on Record, with 153 Killed by Israeli Forces, Squatters: UN – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

2022 war das tödlichste Jahr für Palästinenser unter der Besatzung: 153 Tote durch israelische Streitkräfte und Hausbesetzer: UN

Von Prof. Juan Cole

Global Research, Dezember 20, 2022



Informierter Kommentar 17. Dezember 2022

***

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der er die Ansichten seiner Experten über die israelische Behandlung der Palästinenser im vergangenen Jahr darlegt. Sie sagen, dass die Todesrate unter der besetzten Bevölkerung so hoch war wie nie zuvor, seit die Organisation 2005 begonnen hat, die Todesfälle systematisch zu erfassen.

Die Experten rügten Israel für die exzessive Gewaltanwendung der israelischen Streitkräfte gegen Palästinenser und die ungezügelte Gewalt israelischer Besetzer auf palästinensischem Land im Westjordanland, die in diesem Jahr 150 Palästinenser im besetzten Westjordanland das Leben gekostet hat, darunter 33 Kinder. Darüber hinaus haben militante, bewaffnete israelische Landbesetzer in diesem Jahr zwei oder möglicherweise drei Palästinenser getötet.

Die palästinensische Gewalt war für den Tod von vier Sicherheitskräften, einem Wachmann für eine Besetzersiedlung und fünf Besetzern auf gestohlenem palästinensischem Land verantwortlich.

Die Experten gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der es heißt

“Wir erinnern Israel daran, dass die Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten bis zur Beendigung seiner rechtswidrigen Besetzung als geschützte Personen und nicht als Feinde oder Terroristen behandelt werden müssen.”

Ganz im Gegenteil – sie wiesen darauf hin, dass die israelischen Behörden nach internationalem Recht die Verantwortung haben, für die Sicherheit und das Wohlergehen der besetzten Bevölkerung zu sorgen.

Fanatische israelische Hausbesetzer, die auf dem Land palästinensischer Familien gebaut haben und bewaffnet herumlaufen, bereiten den UN-Menschenrechtsexperten besondere Sorgen. Sie sagen dazu:

“Bewaffnete und maskierte israelische Siedler greifen Palästinenser in ihren Häusern an, attackieren Kinder auf dem Weg zur Schule, zerstören Eigentum und brennen Olivenhaine nieder und terrorisieren ganze Gemeinden völlig ungestraft.”

Schlimmer noch, es gibt glaubwürdige Berichte über israelische Truppen, die den Besetzern dabei helfen, Palästinenser zu verletzen. Die Experten stellten fest: “Beunruhigende Beweise dafür, dass israelische Streitkräfte häufig Angriffe von Siedlern erleichtern, unterstützen und sich an ihnen beteiligen, machen es schwierig, zwischen israelischer Siedler- und staatlicher Gewalt zu unterscheiden.” Sie fügten hinzu: “Die Straflosigkeit des einen wird durch die Straflosigkeit des anderen verstärkt.”

Seit 2016 gab es jedes Jahr mehr israelische Siedlerangriffe als im Jahr zuvor. Ironischerweise hatte der UN-Sicherheitsrat 2016 eine Resolution verabschiedet, die ein Ende solcher israelischer Hausbesetzungen forderte.

Mit den Einsatzregeln des israelischen Militärs, die zu dieser hohen Zahl von Todesopfern unter den Palästinensern führen, stimmt etwas ganz und gar nicht. Die Experten weisen darauf hin, dass die Besatzungstruppen nur dann Schusswaffen gegen Personen aus der besetzten Bevölkerung einsetzen dürfen, wenn diese eine unmittelbare Bedrohung für das Leben darstellen. Das heißt, man kann nicht einfach auf unbewaffnete Menschen schießen, und man kann auch nicht jemandem in den Kopf schießen, der zu Boden gegangen ist und bewegungsunfähig gemacht wurde, unabhängig davon, was er bis zu diesem Zeitpunkt getan hat. Die Experten warnen, dass dieser leichtfertige Umgang mit Menschenleben “einer außergerichtlichen Hinrichtung – einer Verletzung des Rechts auf Leben – und einer vorsätzlichen Tötung gleichkommen kann, die nach der Vierten Genfer Konvention und dem Römischen Statut verboten ist”.

Letztlich, so die Experten, ist es die israelische Entschlossenheit, das palästinensische Westjordanland zu kolonisieren, die diesen Trommelwirbel der Gewalt gegen die einheimische Bevölkerung antreibt:

“Die illegale Besiedlung stellt eine ätzende Bedrohung für die israelische Gesellschaft als Ganzes dar, und wenn die israelischen Streitkräfte diese dominante Siedlermentalität nicht aufgeben und die Palästinenser in den besetzten Gebieten nicht rechtmäßig als geschützte Personen behandeln, wird sich Israels beklagenswerte Bilanz im besetzten Westjordanland im Jahr 2023 wahrscheinlich weiter verschlechtern. Unter Israels repressiver Besatzung kann keine friedliche Lösung angestrebt werden: eine Realität, die ein Weckruf für alle Entscheidungsträger sein sollte.”

Ihre Erwartung, dass das Leben der Palästinenser noch härter werden wird, obwohl sie das nicht gesagt haben, wird durch die Bildung der rechtsextremsten Regierung in der Geschichte des Landes gerechtfertigt, deren Kabinettsmitglieder selbst illegale Landbesetzer auf gestohlenem palästinensischem Land sind und sich für noch mehr solchen Diebstahl einsetzen.

Die Experten, die diese Erklärung abgeben, sind Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, Morris Tiball-Binz, Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, und Clément Voule, Sonderberichterstatter für das Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit.

Frau Albanese hat ein Jurastudium an der Universität Pisa und einen Master of Law in Human Rights an der SOAS der Universität London abgeschlossen. Derzeit promoviert sie im internationalen Flüchtlingsrecht an der juristischen Fakultät der Universität Amsterdam. Albanese ist Affiliate Scholar am Institute for the Study of International Migration der Georgetown University und Autorin von Palestinian Refugees in International Law (Oxford U.P., 2020). Ihre äußerst sachkundige Kritik an der israelischen Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern hat zu einer Verleumdungskampagne gegen sie geführt, in der vorhersehbar und erbärmlich versucht wird, ihre Sorge um die Rechte der Palästinenser als eine Form der Bigotterie gegenüber Juden darzustellen. Übersetzt mit Deepl.com

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Juan Cole ist der Gründer und Chefredakteur von Informed Comment. Er ist Richard P. Mitchell Professor für Geschichte an der University of Michigan. Er ist Autor von, neben vielen anderen Büchern, Muhammad: Prophet of Peace amid the Clash of Empires und The Rubaiyat of Omar Khayyam. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @jricole oder auf der Facebook-Seite Informed Comment

Gekennzeichnetes Bild: Shireen Abu Akleh war in Palästina und in weiten Teilen der arabischsprachigen Welt eine Ikone für ihre Berichte aus den besetzten Gebieten (Illustration/MEE)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Informed Comment

Copyright © Prof. Juan Cole, Informed Comment, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...