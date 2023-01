https://consortiumnews.com/2023/01/11/scott-ritter-2023-outlook-for-ukraine/

Angesichts der zweifelhaften Geschichte des Minsker Abkommens ist es unwahrscheinlich, dass Russland auf diplomatischem Wege von seiner Militäroffensive abgebracht werden kann. Daher scheint sich das Jahr 2023 als ein Jahr fortgesetzter gewaltsamer Konfrontation herauszustellen.



2023 Ausblick für die Ukraine

Von Scott Ritter / Consortium News

11. Januar 2023

Nach fast einem Jahr dramatischer Auseinandersetzungen, in denen erste russische Vorstöße auf beeindruckende ukrainische Gegenoffensiven trafen, haben sich die Fronten im russisch-ukrainischen Konflikt stabilisiert. Beide Seiten führen einen blutigen Stellungskrieg, in dem sie sich gegenseitig in einem brutalen Zermürbungswettkampf zermürben, während sie auf die nächste größere Initiative einer der beiden Seiten warten.

Da der einjährige Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine näher rückt, stellt die Tatsache, dass die Ukraine es in diesem Konflikt so weit gebracht hat, sowohl einen moralischen als auch – in geringerem Maße – einen militärischen Sieg dar.

Vom Vorsitzenden der US-Generalstabschefs bis zum Direktor der CIA schätzten die meisten hochrangigen Militärs und Geheimdienstler im Westen Anfang 2022 ein, dass eine größere russische Militäroffensive gegen die Ukraine zu einem schnellen, entscheidenden russischen Sieg führen würde.

Die Widerstandsfähigkeit und Stärke des ukrainischen Militärs überraschte alle, auch die Russen, deren ursprünglicher Aktionsplan einschließlich der für die Aufgabe bereitgestellten Kräfte sich als unzureichend für die gestellten Aufgaben erwies. Diese Vorstellung von einem ukrainischen Sieg ist jedoch irreführend.

Der Tod der Diplomatie

Während sich der Staub auf dem Schlachtfeld legt, hat sich ein Muster herauskristallisiert, was die strategische Vision hinter Russlands Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, betrifft. Während der westliche Mainstream die russische Aktion weiterhin als einen überstürzten Akt unprovozierter Aggression darstellt, hat sich eine Reihe von Fakten herauskristallisiert, die darauf hindeuten, dass das russische Argument der präventiven kollektiven Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen durchaus berechtigt sein könnte.

Jüngste Eingeständnisse der für die Verabschiedung der Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 verantwortlichen Personen (der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der ehemalige französische Präsident Francois Hollande und die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel) zeigen, dass das Ziel der Minsker Vereinbarungen, eine friedliche Lösung des Konflikts im Donbass zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Separatisten nach 2014 zu fördern, eine Lüge war.

Stattdessen waren die Minsker Vereinbarungen dieser Troika zufolge kaum mehr als ein Mittel, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, um mit Hilfe der NATO ein Militär aufzubauen, das in der Lage ist, den Donbass unter Kontrolle zu bringen und Russland von der Krim zu vertreiben.

Vor diesem Hintergrund erhält die Einrichtung einer ständigen Ausbildungsstätte durch die USA und die NATO in der Westukraine – in der zwischen 2015 und 2022 rund 30.000 ukrainische Soldaten nach NATO-Standards ausgebildet werden, um Russland in der Ostukraine entgegenzutreten – eine ganz neue Perspektive.

Die zugegebene Doppelzüngigkeit der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands steht im Gegensatz zu Russlands wiederholtem Beharren auf der vollständigen Umsetzung des Minsker Abkommens vor seinem Beschluss zum Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022.

Im Jahr 2008 warnte der frühere US-Botschafter in Russland, William Burns, der jetzige Direktor der CIA, davor, dass jegliche Bemühungen der NATO, die Ukraine in ihren Schoß aufzunehmen, von Russland als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit angesehen werden und, falls sie fortgesetzt würden, eine russische Militärintervention provozieren würden. Dieses Memo von Burns liefert den dringend benötigten Kontext für die russischen Initiativen vom 17. Dezember 2021 zur Schaffung eines neuen europäischen Sicherheitsrahmens, der die Ukraine aus der NATO heraushalten würde.

Einfach ausgedrückt: Die russische Diplomatie verfolgte das Ziel der Konfliktvermeidung. Das Gleiche kann man weder von der Ukraine noch von ihren westlichen Partnern sagen, die eine Politik der NATO-Erweiterung in Verbindung mit der Lösung der Donbass-/Krim-Krise mit militärischen Mitteln verfolgten.

Spielveränderer, nicht Spielgewinner

Die Reaktion der russischen Regierung auf das Scheitern des russischen Militärs, die Ukraine in der Anfangsphase des Konflikts zu besiegen, gibt einen wichtigen Einblick in die Denkweise der russischen Führung hinsichtlich ihrer Ziele und Absichten.

Da den Russen ein entscheidender Sieg verwehrt blieb, schienen sie bereit zu sein, ein Ergebnis zu akzeptieren, das die russischen Gebietsgewinne auf den Donbass und die Krim beschränkte, sowie eine Vereinbarung der Ukraine, der NATO nicht beizutreten. Tatsächlich standen Russland und die Ukraine kurz davor, in Verhandlungen, die Anfang April 2022 in Istanbul stattfinden sollten, ein entsprechendes Abkommen zu schließen.

Diese Verhandlungen wurden jedoch durch die Intervention des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson zunichte gemacht, der die Fortsetzung der militärischen Unterstützung für die Ukraine an die Bereitschaft der Ukraine knüpfte, eine Beendigung des Konflikts auf dem Schlachtfeld und nicht durch Verhandlungen zu erzwingen. Grund für Johnsons Intervention war die Einschätzung der NATO, dass die anfänglichen militärischen Misserfolge Russlands ein Zeichen für russische Schwäche seien.

Die Stimmung in der NATO, die sich in den öffentlichen Äußerungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (“Wenn [der russische Präsident Wladimir] Putin gewinnt, ist das nicht nur eine große Niederlage für die Ukrainer, sondern es wird auch eine Niederlage und eine Gefahr für uns alle sein”) und von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin widerspiegelte. Verteidigungsminister Lloyd Austin (“Wir wollen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass es die Dinge, die es mit der Invasion in der Ukraine getan hat, nicht mehr tun kann”) wollten den russisch-ukrainischen Konflikt als Stellvertreterkrieg nutzen, um Russland so weit zu schwächen, dass es sich nie wieder auf ein militärisches Abenteuer wie in der Ukraine einlassen würde. [In Verbindung mit einem unseligen Wirtschaftskrieg sollte damit auch die russische Regierung zu Fall gebracht werden, wie Präsident Joe Biden im letzten Frühjahr zugab.]

Diese Politik diente als Anstoß für die Bereitstellung von Hilfe im Wert von weit über 100 Milliarden Dollar für die Ukraine, darunter Dutzende von Milliarden Dollar an moderner militärischer Ausrüstung.

Dieser massive Zustrom von Hilfsgütern veränderte das Spiel und ermöglichte der Ukraine den Übergang von einer hauptsächlich defensiven Haltung zu einer Haltung, in der ein neu formiertes ukrainisches Militär, das nach NATO-Standards ausgebildet, ausgerüstet und organisiert war, groß angelegte Gegenangriffe unternahm, mit denen die russischen Streitkräfte aus weiten Teilen der Ukraine vertrieben werden konnten. Dies war jedoch keine Strategie, mit der man das Spiel gewinnen konnte – ganz im Gegenteil.



Militärische Mathematik

Die beeindruckenden ukrainischen militärischen Erfolge, die durch die Bereitstellung militärischer Hilfe durch die NATO ermöglicht wurden, waren mit einem hohen Preis an Menschenleben und Material verbunden. Zwar ist es schwierig, die genaue Zahl der von beiden Seiten erlittenen Verluste zu ermitteln, doch wird selbst von der ukrainischen Regierung allgemein eingeräumt, dass die ukrainischen Verluste hoch waren.

Da sich die Kampflinien derzeit stabilisiert haben, stellt sich die Frage, wie es mit dem Krieg weitergeht, als eine Frage der militärischen Mathematik – kurz gesagt, als eine kausale Beziehung zwischen zwei grundlegenden Gleichungen, bei denen es um die Abbrandrate (wie schnell Verluste erlitten werden) und die Nachschubrate (wie schnell diese Verluste ersetzt werden können) geht.

Weder die NATO noch die Vereinigten Staaten scheinen in der Lage zu sein, die Menge der an die Ukraine gelieferten Waffen aufrechtzuerhalten, die die erfolgreichen Gegenoffensiven gegen die Russen im Herbst ermöglichten.

Diese Ausrüstung ist größtenteils zerstört worden, und obwohl die Ukraine auf ihrem Bedarf an weiteren Panzern, gepanzerten Kampffahrzeugen, Artillerie und Luftabwehrsystemen beharrt, und obwohl neue militärische Hilfe in Aussicht zu stehen scheint, wird sie zu spät und in unzureichender Menge eintreffen, um auf dem Schlachtfeld einen entscheidenden Einfluss zu haben.

Ebenso übersteigt die Zahl der ukrainischen Verluste, die zeitweise mehr als 1.000 Mann pro Tag betragen, bei weitem die Möglichkeiten der Ukraine, Ersatz zu mobilisieren und auszubilden.

Russland hingegen ist dabei, die Mobilisierung von mehr als 300.000 Mann abzuschließen, die offenbar mit den modernsten Waffensystemen des russischen Arsenals ausgerüstet sind.

Wenn diese Streitkräfte Ende Januar in voller Stärke auf dem Schlachtfeld eintreffen, wird die Ukraine keine Antwort darauf haben. Diese harte Realität in Verbindung mit der Annexion von mehr als 20 Prozent des ukrainischen Territoriums durch Russland und einem Schaden an der Infrastruktur in Höhe von fast 1 Billion Dollar verheißt nichts Gutes für die Zukunft der Ukraine.

Es gibt ein altes russisches Sprichwort: “Ein Russe spannt langsam an, reitet aber schnell”. Dies scheint sich im russisch-ukrainischen Konflikt zu bewahrheiten.

Sowohl die Ukraine als auch ihre westlichen Partner bemühen sich, den Konflikt aufrechtzuerhalten, den sie selbst ausgelöst haben, als sie im April 2022 eine mögliche Friedensregelung ablehnten. Russland hat sich nach seinem Rückzug weitgehend neu formiert und scheint bereit zu sein, wieder groß angelegte Offensivoperationen durchzuführen, auf die weder die Ukraine noch ihre westlichen Partner eine angemessene Antwort haben.

Außerdem ist es angesichts der zweifelhaften Geschichte der Minsker Vereinbarungen unwahrscheinlich, dass Russland durch Diplomatie von seiner Militäroffensive abgehalten werden kann. Somit scheint sich das Jahr 2023 als ein Jahr fortgesetzter gewaltsamer Konfrontation abzuzeichnen, die zu einem entscheidenden russischen Militärsieg führen wird.



Es bleibt abzuwarten, wie Russland einen solchen militärischen Sieg in eine nachhaltige politische Lösung umwandelt, die sich in Frieden und Sicherheit in der Region manifestiert. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

