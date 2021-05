Netanyahu’s Hidden Hand Hovers Over Al Aqsa Pogrom The past two nights have witnessed scenes of horrific violence with Israeli Border Police thugs assaulting Al Aqsa, the third holiest site in Islam. They threw stun grenades, ransacked the sacred sanctum, and fired rubber bullets indiscriminately. Nearly 300 worshippers have been injured, many seriously.

Netanjahus verborgene Hand schwebt über dem Al-Aqsa-Pogrom



von Richard Silverstein



9. Mai 2021

Palästinensischer Demonstrant (l.) und Al Aqsa-Gläubige (r.)

In den vergangenen zwei Nächten kam es zu Szenen schrecklicher Gewalt, als israelische Grenzpolizisten die Al Aqsa, die drittheiligste Stätte des Islam, angriffen. Sie warfen Blendgranaten, plünderten das Heiligtum und feuerten wahllos Gummigeschosse ab. Fast 300 Gläubige wurden verletzt, viele davon schwer.

Israel behauptet, die Polizei habe nur reagiert, als Palästinenser sie aus dem Inneren der Moschee mit Steinen bewarfen. Die Behauptungen und Gegenbehauptungen lassen es als eine er-sagt-sie-sagt-Situation erscheinen, in der beide Seiten gegensätzliche Behauptungen aufstellen und niemandem geglaubt werden kann.

Der heutige Beitrag soll nicht nur klären, wer die Schuld trägt, sondern auch den eigentlichen Grund für die israelische Provokation. Die israelische Provokation begann nicht erst in der Freitagnacht, als 200 Menschen bei der brutalsten Gewalt, die die Stadt seit mehreren Jahren gesehen hat, verletzt wurden. Sie geht eigentlich auf den Beginn des Ramadan zurück. Palästinensische Gläubige, die von ihren Gebeten kommen, versammeln sich traditionell am Damaskustor und treffen sich dort, um das abendliche Fasten zu brechen. Die israelische Polizei beschloss, diese Versammlung zu verbieten. Die Palästinenser sahen dies zu Recht als Provokation an und erhoben dagegen einen Aufschrei. Das führte vor einigen Wochen zu Szenen von Unruhen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Spannungen ließen erst nach, als die Polizei von ihrer Position abrückte und die Barrieren, die den Zugang zum Damaskustor verhindern, entfernte.

In der Zwischenzeit haben israelische Siedler längst Anspruch auf Häuser erhoben, in denen Palästinenser seit Generationen in Sheikh Jarrah leben. Ein israelisches Gericht genehmigte die ethnische Säuberung von bis zu 2.000 Bewohnern von Häusern in der Nachbarschaft. Diese Räumungen sind natürlich ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht. Sie sind für den kommenden Donnerstag geplant.

Die Siedler in Ost-Jerusalem führen seit Jahren eine Kampagne zur Judaisierung der Stadt. Sie haben die Gerichte benutzt, wenn sie konnten, und Schikane und Betrug, wenn sie nicht konnten. Die Palästinenser haben den allmählich erdrückenden Druck der Siedler, der Polizei und der Gerichte gespürt, die sie aus ihren Häusern, in denen sie seit Generationen leben, zwangen. Sie haben mit Wut reagiert, und das hat die Spannungen noch verstärkt. Die Konfrontationen bei Al Aqsa während des Ramadan waren der Höhepunkt all dieser Provokationen. Aber es ist wichtig zu verstehen, was hinter den Polizeiprovokationen und der Gewalt steckt.

Bibi Netanyahu hat letzte Woche sein Mandat zur Regierungsbildung verloren. Der Präsident wandte sich an seinen Mitte-Rechts-Rivalen Yair Lapid und bot ihm die Möglichkeit, eine Regierungskoalition zu bilden. Er hat noch drei Wochen Zeit, eine solche zusammenzuschustern. Netanjahu, der in einem laufenden Prozess mit mehreren Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist, versucht verzweifelt, sich an der Macht zu halten. Solange er Premierminister ist, glaubt er, dass er einen Schuldspruch vermeiden kann, der ihn von seinem Posten verbannen würde. Aus diesem Grund bevorzugt er eine fünfte Wahl, bei der er glaubt, dass er irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut ziehen und eine neue Amtszeit gewinnen wird.

Um eine solche Wahl auszurufen, müsste Lapid in seinen Bemühungen scheitern. Also hat Netanyahu versucht, mehrere MKs, die für seine Koalition umworben werden, abzukaufen. Bis jetzt hat er nur einen einzigen dazu gebracht, bei der Aussicht, einer Regierung beizutreten, die die islamistische Raam-Partei einschließt, zu rebellieren. Aber das war noch nicht genug, um Lapids Versuche zu vereiteln.

Das ist der Punkt, an dem die Ereignisse in Jerusalem ins Spiel kommen. Wenn Netanjahu zeigen kann, dass das Land unregierbar ist; wenn er genug verstörende Bilder auf israelischen Fernsehbildschirmen von Palästinensern, die Steine auf die Polizei werfen, erzeugen kann, dann wird die Öffentlichkeit angewidert sein. Das wiederum könnte die skeptischen Parteien, mit denen Lapid verhandelt, davon überzeugen, sich von ihm abzuwenden. Während sozialer Umwälzungen sind Israelis abgeneigt, ihr Vertrauen in irgendjemanden zu setzen, außer in die extremsten, die härtesten und die schärfsten politischen Führer. Das wäre nicht Yair Lapid, der den Ruf eines Zentristen hat (was im Sinne des Likud ein extremer Linker ist).

Die Polizei untersteht dem Sicherheitsminister Amir Ohana, der ein Speichellecker von Netanyahu ist. Ohne Zweifel ist es Netanyahu, der Ohana angewiesen hat, die Hitze in der Stadt zu erhöhen; mit dem einzigen Ziel, jede Chance auf die Bildung einer Mitte-Rechts-Regierung zu zerstören. Das ist der Grund, warum sich Tausende von Polizisten in den Straßen der palästinensischen Viertel versammeln und absichtliche, gewalttätige Provokationen durchführen, um eine gewalttätige Gegenreaktion hervorzurufen.

Diese Strategie ist das Nonplusultra an Zynismus und Narzissmus. Sie setzt das Leben sowohl der Palästinenser als auch der israelischen Ordnungskräfte aufs Spiel. Sie macht sie zu entbehrlichen Objekten, die aus reiner politischer Zweckmäßigkeit ausgenutzt werden. Alles zum Nutzen eines korrupten, abgewirtschafteten, politischen Schreiberlings. Das ist typisch Netanjahu.Übersetzt mit Deepl.com

