Bild: Czech Ministry of Justice, Prague. (Packa/Wikipedia

Die oberste Staatsanwaltschaft der Tschechischen Republik hat tschechische Bürger gewarnt, dass sie für ihre Zustimmung zu Russlands Militäroperation in der Ukraine ins Gefängnis kommen können, berichtet Joe Lauria.

Haftstrafen für Tschechen, die der russischen Intervention zugestimmt haben

Von Joe Lauria

1. März 2022

Ähnliche Gesetze in der Slowakei und Lettland



Speziell für Consortium News

Die Oberste Staatsanwaltschaft der Tschechischen Republik hat ihre Bürger gewarnt, dass sie im Gefängnis landen können, wenn sie sich mit Russlands militärischer Intervention in der Ukraine einverstanden erklären.

“Die Oberste Staatsanwaltschaft hält es für notwendig, die Bürger darüber zu informieren, dass die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine Auswirkungen auf ihre Meinungsfreiheit haben kann”, heißt es in einer Erklärung der Behörde vom 26. Februar.

“Wenn jemand öffentlich (auch auf Demonstrationen, im Internet oder in sozialen Netzwerken) den Angriffen der Russischen Föderation auf die Ukraine zustimmt (sie akzeptiert oder unterstützt) oder seine Unterstützung ausdrückt oder die Führer der Russischen Föderation in diesem Zusammenhang lobt, kann er sich unter bestimmten Bedingungen strafbar machen”, heißt es in der Erklärung.

Zu den in der Erklärung genannten Gesetzen gehören das Verbot der “Billigung einer Straftat” und der “Leugnung, Infragestellung, Billigung und Rechtfertigung von Völkermord”. Die Tschechische Republik ist sowohl Mitglied der Europäischen Union als auch der NATO.

Wie Radio Prague International berichtet, hat die Polizei damit begonnen, die Online-Kommunikation zu überwachen, um nach Straftätern zu suchen.

“Der Generalstaatsanwalt Igor Stríž warnte, dass die öffentliche Unterstützung der russischen Aggression gegen die Ukraine, die auf Demonstrationen oder in sozialen Netzwerken geäußert wird, derzeit als Straftat betrachtet werden kann. Er ermahnte die Bürger, die Meinungsfreiheit zu respektieren und ihre Grenzen nicht zu überschreiten. Nach tschechischem Recht kann die Unterstützung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Gleichzeitig fügte St?íž hinzu, dass die rechtliche Bewertung solcher Handlungen sehr kompliziert sei.

Der Sprecher des Polizeipräsidiums, Ondrej Moravcík, bestätigte, dass die Polizei mögliche Ausschreitungen nicht nur bei öffentlichen Versammlungen, sondern auch im Cyberspace überwachen wird.

Das berichtete die tschechische Nachrichtenseite TN-CZ:

“Die tschechische Polizei untersucht bereits Dutzende von Beschwerden von Personen, die berichteten, dass jemand den russischen Einmarsch in der Ukraine öffentlich gebilligt und unterstützt habe. Am Samstag warnte Generalstaatsanwalt Igor Stríž, dass ihm bis zu drei Jahre Gefängnis drohen, wenn er die russische Aggression unterstützt, zum Beispiel auf Demonstrationen oder in sozialen Netzwerken.”

Nach Angaben der ukrainischen Botschaft in Prag wurden bereits zwei Personen aufgrund dieser Gesetze wegen Unterstützung Russlands verhaftet. Sie twitterte laut der Google-Übersetzung:

“Die tschechischen Strafverfolgungsbehörden warnen, dass die öffentliche Billigung der russischen Invasion in der Ukraine als ‘Verbrechen der Verleugnung, Infragestellung, Billigung und Rechtfertigung von GENOZID’ eingestuft werden könnte. Es gibt bereits zwei erste Fälle von Inhaftierten, die nach diesem Paragraphen des Strafgesetzbuches belastet werden.”

Auch die Slowakei und Lettland

Der slowakische Fernsehsender RTV-Spravy berichtete:

“Im Zusammenhang mit dem russischen Militäreinmarsch in der Ukraine warnt die Polizei, dass in einigen Fällen Haftstrafen von 10 bis 25 Jahren bis lebenslänglich für die Förderung des Krieges drohen können. Die Nationale Kriminalagentur (NAKA) wird die Suche nach solchen Verbrechen im Internet angemessen angehen. … “Wer in einer Krisensituation in irgendeiner Weise zum Frieden aufstacheln will, für den Krieg wirbt oder sonst Kriegspropaganda unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe von zehn bis 25 Jahren oder lebenslänglich bestraft”, verwies die Polizei auf § 417 des Strafgesetzbuches.”

In Lettland berichtete die Nachrichtenseite Par Drasibu:

“Dieser Krieg hallt auch in Lettland nach, und die Versuche lokaler Befürworter des Krieges, die russische Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen, sind ebenfalls sichtbar. In diesem Zusammenhang werden die Bürger aufgefordert, der Staatspolizei und dem Staatssicherheitsdienst alle Äußerungen und Personen zu melden, die eine russische Aggression in der Ukraine fordern, unterstützen und rechtfertigen.”

Das lettische Gesetz scheint spezifischer zu sein als die anderen.

“Dies sind die Artikel des Strafgesetzes:

Artikel 74. 1 . Rechtfertigung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen den Frieden und Kriegsverbrechen

Artikel 71. 1 . Aufruf zum Völkermord

Abschnitt 77 Aufruf zum Angriffskrieg

Abschnitt 78 Aufstachelung zu nationalem, ethnischem und Rassenhass

Paragraf 81 Aufruf gegen die Republik Lettland (z. B. Aufruf zur Gründung der Volksrepublik Lettland)

Wie der vereidigte Rechtsanwalt Art?rs Zvejsalnieks erklärt: Sprüche wie “Besetzen und zerstören Sie Kiew, machen Sie es zu Staub”, sowie Nachrichten von russischen Propagandakanälen, dass “alle Ukrainer Faschisten sind”, Aufrufe zum Töten von Ukrainern oder Menschen anderer Nationalitäten sind Aussagen, auf die diese Artikel angewendet werden können. Das Gleiche gilt für diese Art von Kommentaren im Internet. Fischer fügt hinzu, dass es wichtig ist, dass solche Aufrufe in der Öffentlichkeit gemacht werden und eindeutig ernst gemeint sind. Es wird jedoch daran erinnert, dass das Gleiche für Aufrufe gilt, “die in Lettland lebenden Menschen russischer Nationalität zu verachten oder ihnen anderweitig zu schaden”.

Gegenreaktion

Die Ankündigung hat jedoch scharfe Kritik in den sozialen Medien hervorgerufen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

