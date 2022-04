Soweit ich weiß, ist dies der erste Krieg in der modernen Geschichte, über den in den Mainstream-Medien keine objektive, prinzipiengeleitete Berichterstattung über die täglichen Ereignisse und ihren Kontext stattfindet. Keine. Es handelt sich um Propaganda von morgens bis abends, Desinformation und Lügen durch Weglassen – das meiste davon wurde vom naziverseuchten Selenskyj-Regime in Kiew erfunden und unkritisch als Tatsache wiedergegeben.

Patrick Lawrence

https://consortiumnews.com/2022/04/05/patrick-lawrence-the-us-bubble-of-pretend/

Foto der ukrainischen Regierung von Soldaten während der Kämpfe in Mariupol am 15. März. (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Die US-Blase der Vortäuschung

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

5.April 2022

Das Fehlen einer objektiven, prinzipientreuen Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine ist ein degenerierter Zustand. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist das Ausmaß, in dem dies für die meisten Amerikaner völlig in Ordnung ist.

Es ist inzwischen für jeden, der genau hinschaut, völlig klar, dass die Mainstream-Medien in Amerika und den anderen westlichen Mächten nicht korrekt über die Ukraine-Krise berichten.

Lassen Sie es mich anders ausdrücken: Die von der Regierung kontrollierte New York Times und die übrigen konzerneigenen Medien auf beiden Seiten des Atlantiks belügen ihre Leser und Zuschauer routinemäßig in Bezug auf die Gründe für die russische Intervention in der Ukraine, den Verlauf der Militäroperation, das Verhalten der ukrainischen Streitkräfte und die Rolle Amerikas bei der absichtlichen Provokation und Verlängerung der Krise.

Soweit ich weiß, ist dies der erste Krieg in der modernen Geschichte, über den in den Mainstream-Medien keine objektive, prinzipiengeleitete Berichterstattung über die täglichen Ereignisse und ihren Kontext stattfindet. Keine. Es handelt sich um Propaganda von morgens bis abends, Desinformation und Lügen durch Weglassen – das meiste davon wurde vom naziverseuchten Selenskyj-Regime in Kiew erfunden und unkritisch als Tatsache wiedergegeben.

Es gibt nur eines, was noch schlimmer ist als dieser verkommene Stand der Dinge. Es ist das Ausmaß, in dem das Fehlverhalten der Medien für die meisten Amerikaner völlig in Ordnung ist. Sagt uns, was wir denken und glauben sollen, egal ob es wahr ist, sagen sie, und wir werden es denken und glauben. Zeigt uns ein paar Bilder, denn Bilder sind alles.

Hier gibt es größere Zusammenhänge zu bedenken. So wichtig es auch ist, dass wir diesen Konflikt verstehen, die Ukraine ist ein Spiegel, in dem wir uns selbst sehen, wie wir geworden sind. Für mehr Amerikaner, als mir lieb ist, bildet sich die Realität nur in Bildern ab. Diese Amerikaner sind nicht mehr im Besitz ihres eigenen Lebens. Sie riskieren ein Paradoxon: Was sie für die Realität halten, ist von der Realität losgelöst.

Diese Mehrheit – und es ist mit ziemlicher Sicherheit eine Mehrheit – hat keine Gedanken oder Ansichten außer denen, die erst durch die Maschinerie der produzierten Bilder und “Fakten” verifiziert werden. Die Fernsehbildschirme, die Seiten der angeblich maßgeblichen Zeitungen, die Radiowellen der staatlich finanzierten Radiosender – NPR, BBC – dienen dazu, Realitäten zu bescheinigen, die nicht real sein müssen, Wahrheiten, die nicht wahr zu sein brauchen.

Das bringt uns in eine traurige und sehr prekäre Lage.

Traurig: Gibt es einen bedauernswerteren Zustand, als keine echte Verbindung zu den eigenen Gedanken, Wahrnehmungen, Erfahrungen – insgesamt zum eigenen Leben – zu haben? Wenn die Amerikaner hinter all dem Lächeln, das wir in der Werbung, in idiotischen Comedy-Shows und auf Facebook sehen, nicht ein zutiefst trauriges Volk sind, dann muss ich etwas übersehen haben.

Traurig: Im Laufe einiger Jahrzehnte – ich würde sagen, seit der Mitte des Kalten Krieges – sind die Amerikaner in hohem Maße anfällig für die Manipulationen derjenigen geworden, die die Bilder kontrollieren, mit denen die meisten Menschen leben. Jeder, der eine Geschichte des 20. Jahrhunderts gelesen hat, weiß, wohin das führen kann.

Die fünf Wochen, die seit der russischen Intervention am 24. Februar vergangen sind, waren in beiderlei Hinsicht schockierend. Die Verfehlungen der Presse und des Rundfunks sind ohne Beispiel in meinem Leben, und mit Vietnam, dem Irak-Krieg und der verdeckten Operation in Syrien unter den Trümmern im Rückspiegel will das schon etwas heißen.

Ich werde die Begeisterung der amerikanischen Öffentlichkeit für den ukrainischen Abgrund, das Asowsche Bataillon und das lächerliche Getue von Präsident Volodymyr Selenskij, dem Komiker, der nicht mehr lustig ist, für sich selbst sprechen lassen.

Fragwürdiger Wahrheitsgehalt

Fan-Art zum “Geist von Kiew” von Andriy Dankovych. (CC BY-SA 4.0, Wikimeda Commons)

Zehn Tage nach der russischen Intervention war die Propaganda aus Kiew bereits so absurd, dass sich die New York Times gezwungen sah, einen Artikel mit der Überschrift “In Ukraine’s Information War, a Blend of Fact and Fiction” zu veröffentlichen. Dies war eine unverblümte Entschuldigung für die vielen “Geschichten von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt”, wie die Times es ausdrückte, die damals im Umlauf waren. Ich liebe die Times für ihre delikaten Formulierungen, wenn es darum geht, heikle Dinge zu beschreiben.

Da war die “Ghost of Kiev”-Geschichte über einen heldenhaften Kampfpiloten, der, wie sich herausstellte, aus einem Videospiel stammte. Da waren die Helden von der Schlangeninsel, 13 ukrainische Soldaten, die auf einem kleinen Fleck im Schwarzen Meer bis zum Tod ausharrten, nur dass sie sich dann doch ergaben, nicht bevor Selenskyj ihnen posthum Ehrenmedaillen verlieh, die nicht posthum waren.

Nachdem die Times jahrelang gegen Desinformation gewettert hat, will sie uns nun weiß machen, dass Desinformation in der Ukraine in Ordnung ist, weil die Ukrainer auf unserer Seite sind und sie einfach nur “die Moral stärken”.

Wir können nicht sagen, wir seien nicht gewarnt worden. Das Gespenst von Kiew und die Schlangeninsel erweisen sich jetzt als bloßes Vorspiel, als Auftakt zu einer der umfangreichsten Propagandaoperationen, an die ich mich erinnern kann.

Da war die Entbindungsstation in Mariupol, die die Russen angeblich bombardiert haben. Und dann das Theater, und dann die Kunstschule. Alles gefüllt mit kauernden Bürgern, die die russische Luftwaffe zynisch ins Visier genommen hat, weil “dies ein Völkermord ist”, wie der stets jähzornige Selenskyj nicht zögert zu behaupten.

All dies wurde von der Times und anderen großen Tageszeitungen und natürlich von den großen Rundfunkanstalten als Tatsache dargestellt. Es wurden Bilder gezeigt. Es gab Videos, die alle sehr überzeugend waren.

Und dann, als sich die Beweise häufen, dass diese Vorfälle als Propaganda inszeniert wurden, um den Russen etwas anzuhängen und die NATO-Truppen direkt in den Krieg hineinzuziehen, kehrt eine Stille ein, die einer katholischen Kapelle würdig ist. Wir lesen nichts mehr über die Entbindungsstation, die sich als improvisierte Asow-Basis entpuppte, oder das Theater, in dem die Bürger zusammengetrieben, in zerlumpten Decken fotografiert und weggeschickt wurden. Dasselbe gilt für die Kunstschule: Nichts mehr darüber, seit die ersten Berichte in sich zusammenfielen. Keine Leichenzählung, keine Erwähnung der Tatsache, dass russische Jets Mariupol an den fraglichen Tagen nicht überflogen haben.

Die Schlangeninsel in der Ukraine. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Bevor ich zu Butscha, dem aktuellen Skandal, übergehe, muss ich ein Zitat aus dem Propaganda-is-O.K.-Artikel wiedergeben, den die Times in ihrer Ausgabe vom 3. März veröffentlichte. Es stammt von einem Twitter-Nutzer, der verzweifelt war, als bekannt wurde, dass sich das Gespenst von Kiew als Gespenst entpuppte und die Helden von Snake Island nicht viel getan haben, um die Festung zu halten.

“Warum können wir die Leute nicht einfach an bestimmte Dinge glauben lassen?”, wollte dieser nachdenkliche Mann oder diese Frau wissen. Was ist falsch daran, wenn man schöne Dinge denkt und glaubt, die nicht wahr sind, damit man sich besser fühlt?

America the beautiful, oder so ähnlich.

Butscha ist ein 35.000-Seelen-Vorort einige Kilometer nördlich von Kiew und eine der Städte, die die russischen Streitkräfte am 29. März zu evakuieren begannen, als die Friedensgespräche in Istanbul voranschritten. Zwei Tage später feierte der Bürgermeister, Anatoli Fedoruk, die Befreiung der Stadt in einer Selfie-Rede an seine Bürger. Er erwähnte nichts Ungewöhnliches in den Straßen, Hinterhöfen oder öffentlichen Räumen von Butscha.

Vier Tage später, am 2. April, rückte eine Spezialeinheit der ukrainischen Nationalpolizei nach Butscha aus. Und plötzlich entpuppt sich der Ort als Höllenloch: Leichen auf den Straßen – laut Generalstaatsanwaltschaft in Kiew 410 -, Beweise für Gräueltaten in Hülle und Fülle, Menschen gefesselt und aus nächster Nähe erschossen. Kurz gesagt, das ganze Programm.

Sofortige Empörung

Die Empörung aus Washington, London und Paris – “weltweite Empörung” würde man sagen – kam sofort. Es gab keine Forderung nach einer unparteiischen Untersuchung, forensischen Inspektionen oder Ähnlichem. Niemand fragte, warum die Leichen, die fünf Tage lang auf der Straße lagen, frisch zu sein schienen, oder warum die Angehörigen der Toten sie dort liegen ließen, bis die Kiewer Kommandoeinheit eintraf.

António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, war besonnen genug, um zu erklären: “Es ist wichtig, dass eine unabhängige Untersuchung zu einer wirksamen Rechenschaftspflicht führt.” Das ist zum jetzigen Zeitpunkt der einzig vernünftige Standpunkt. Aber wir wissen aus einer langen Geschichte, wie weit die Generalsekretäre der Vereinten Nationen mit dieser Art von Gerede kommen.

Meiner Meinung nach ist dies eine weitere der falschen Flaggen, die das Kiewer Regime nun fast täglich auffährt. Aufmerksamen Beobachtern wird die frappierende Ähnlichkeit zwischen diesen Vorfällen und den zahllosen Fälschungen bei Washingtons verdeckten Operationen in Syrien und der Kampagne der berühmten “gemäßigten Rebellen”, die die USA unbedingt in den Konflikt hineinziehen wollten, nicht entgehen.

Grundsätzlich müssen wir auf Beweise für die Geschehnisse in Butscha warten, auch wenn wir wissen, dass wir wahrscheinlich genauso viel über die Ereignisse dort erfahren werden wie in Mariupol. Wir wissen auch, dass für die meisten Menschen weder Beweise noch deren Fehlen eine Rolle spielen.

Man hat uns wieder einmal gesagt, was wir denken und glauben sollen, und die meisten von uns werden es denken und glauben.

Medieningenieur. (Außenministerium/Ron Przysucha)

Wir müssen dies zu verschiedenen anderen “Wahrheiten” hinzufügen, die jetzt fast allgemein akzeptiert werden: Die russische Intervention hatte nichts mit der NATO-Erweiterung zu tun und war “unprovoziert” – ein beliebter Begriff im Biden-Regime. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Russen zum Rückzug gezwungen: nicht, dass der Druck auf Kiew ein russisches Ablenkungsmanöver war, um die ukrainischen Streitkräfte vom Donbass fernzuhalten, wo die Kämpfe stattfinden.

Nach der Veröffentlichung der Pentagon Papers im Jahr 1971 veröffentlichte Hannah Ardent in der New York Review of Books einen Essay mit dem Titel “Lying in Politics”. Darin schrieb sie über Amerikas Abgleiten in eine Art kollektive Psychose, die sie als “Defaktualisierung” bezeichnete. Fakten sind zerbrechlich, schrieb Arendt, da sie für sich genommen keine Geschichte erzählen. Sie können so zusammengesetzt werden, dass sie das bedeuten, was man will. Das macht sie anfällig für die Manipulationen von Geschichtenerzählern.

“Die absichtliche Lüge befasst sich mit kontingenten Tatsachen”, erklärte Arendt in diesem bemerkenswerten Werk, “das heißt, mit Dingen, die keine inhärente Wahrheit in sich tragen, keine Notwendigkeit, so zu sein, wie sie sind; Tatsachenwahrheiten sind niemals zwingend wahr.”

Einem Toten auf einer ukrainischen Straße kann also eine Bedeutung zugewiesen werden, die, wenn sie einmal feststeht, nicht mehr durch gegenteilige Beweise ausgelöscht werden kann.

Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass Arendt “Die Lüge in der Politik” veröffentlicht hat. Und auf diese Zeit, die 1960er und 1970er Jahre, müssen wir die Entstehung dessen zurückführen, was heute als Amerikas große Blase der Verstellung gilt. Die Welt, wie sie ist, hat seit Arendts Zeit immer weniger Bedeutung, die Welt, wie wir sie uns gewünscht haben, hat immer mehr Bedeutung.

Neun Jahre bevor Arendt ihren Artikel in der NYRB veröffentlichte, brachte Daniel Boorstin das Buch The Image: Or, What happened to the American Dream, ein zu Unrecht vernachlässigtes Werk. “Ich beschreibe die Welt, die wir geschaffen haben”, schrieb er, “wie wir unseren Reichtum, unsere Bildung, unsere Technologie und unseren Fortschritt genutzt haben, um das Dickicht der Unwirklichkeit zu schaffen, das zwischen uns und den Tatsachen des Lebens steht.”

Wie Sie sich vorstellen können, entging die Presse nicht Boorstins kritischer Betrachtung. “Die Aufgabe des Reporters”, schrieb er denkwürdig, “ist es, einen Weg zu finden, diese Fäden der Unwirklichkeit zu einem Gewebe zu verweben, das der Leser nicht als völlig unwirklich erkennt.”

Das ist unser Zustand. Die Ukraine-Krise ist der Spiegel, der uns reflektiert, wie wir sind.

Nun möchte ich von einem merkwürdigen Zufall berichten, der für unseren Fall von Bedeutung ist.

Letzte Woche habe ich es auf mich genommen, Marcel Ophuls’ The Sorrow and the Pity zu sehen, alle vier Stunden. Dies ist der berühmte brisante Dokumentarfilm, der die Franzosen dazu zwang, sich mit dem Ausmaß ihrer Kollaboration mit den Nazis während der drei Jahre, in denen sie Frankreich besetzt hielten, auseinanderzusetzen.

Filmplakat eines Auges mit einer einzelnen Träne und einem winzigen Hakenkreuz in der Nähe der Pupille. (Wikimedia Commons)

Dieser Film hat für mich eine besondere Bedeutung. Er kam 1969 heraus, als ich gerade in Paris zum Studium ankam. Frankreich war wegen Ophuls’ Film in Aufruhr. Die Ausstrahlung im französischen Fernsehen war bis 1981 verboten. Damals verstand ich nicht viel davon.

The Sorrow and the Pity zerfetzte schonungslos den nationalen Mythos, dass die Franzosen allesamt Helden des Widerstands gewesen seien oder ihn unterstützt hätten oder sich in irgendeiner Weise gegen das kollaborierende Vichy-Regime von Marschall Pétain gestellt hätten, Held von Verdun im Ersten Weltkrieg, Kapitulant im Zweiten Weltkrieg. Das war nicht der Fall.

Jetzt verstehe ich, was der junge Student vor langer Zeit nicht ganz begreifen konnte. Die Franzosen waren einfach nicht in der Lage, Ophuls’ unnachgiebige Entlarvung dessen, was sie gewesen waren, zu ertragen. Ophuls hatte die dauerhafte Blase des Scheins durchbrochen, in der sie nach dem Sieg in Europa 1945 25 Jahre lang gelebt hatten.

Menschen können sehr lange in diesen Blasen leben. Die Unwirklichkeit in ihnen kann sehr überzeugend sein. Die Franzosen sind schließlich aus ihrer Blase herausgetreten. Es war schmerzhaft, eine Passage voller Angst, aber sie hatten Glück, dass sie entkommen sind.

Werden auch wir unsere Zeit des Schmerzes und des Mitleids haben und aus unserer Blase herauskommen, weil es uns besser geht? Mögen wir eines Tages so gesegnet sein.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

Tags: Asow-Bataillon Bucha Daniel Boorstin Das Gespenst von Kiew Marcel Ophuls Mariupol Marschall Pétain Patrick Lawrence Präsident Volodymyr Zelensky Snake Island The New York Times The Sorrow and the Pity

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...