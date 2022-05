Was für eine Provokation

Scholz und Macron setzen am Brandenburger Tor Zeichen für die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben am Brandenburger Tor in Berlin ein Zeichen für die Ukraine gesetzt. Die beiden Politiker besuchten am Montagabend das in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau angestrahlte weltberühmte Bauwerk. Auf die Frage, welche Botschaft sie mit ihrer Aktion ausdrücken wollten, sagte Macron: „Volle Unterstützung für die Ukraine.”

Während am 9. Mai, am Tag der Befreiung in der Ukraine der

Ukrainische Präsident Selenskyj das Bild eines Soldaten mit Nazi-Insignien zeigte.

Ein Screenshot eines Twitter-Posts des ukrainischen Verteidigungsministeriums, der einen Soldaten mit Nazi-Insignien zeigt

Während Russland die Niederlage des Faschismus im Zweiten Weltkrieg feierte, teilte der ukrainische Präsident Zelensky das Bild eines Soldaten, der ein SS-Abzeichen trägt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte zum Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg das Bild eines ukrainischen Soldaten, der das Totenkopfabzeichen einer Eliteeinheit der Waffen-SS trägt. Während das Bild bald aus seinen sozialen Medien gelöscht wurde, postete das Verteidigungsministerium in Kiew das Foto ebenfalls.

Der beleidigende Beitrag wurde von Selenskyj am Montag auf Instagram und Telegram veröffentlicht. Darauf ist ein Soldat neben einem Artilleriegeschütz zu sehen, der den “Totenkopf” der 3. SS-Panzerdivision trägt, einer Eliteeinheit der Nazis, die für zahlreiche Kriegsverbrechen und Massaker an französischen Zivilisten und polnischen Juden berüchtigt ist. Selenskyj selbst ist jüdischer Abstammung.

Bürgerrechtsgruppen betrachten das Logo des Totenkopfes als “Hasssymbol”, das von “Neonazis und anderen weißen Rassisten” verwendet wird.

Das Foto wurde zwar bald wieder entfernt, aber das ukrainische Verteidigungsministerium postete es auf Twitter unter einem Zitat von Selensky,j in dem er den 9. Mai als “Tag des Sieges über den Nazismus” bezeichnete.

In einer Rede zum Tag des Sieges, der an die Niederlage Nazi-Deutschlands durch die Sowjetunion erinnert, beschuldigte Zelensky am Sonntag Russland, der Ukraine “eine blutige Rekonstruktion des Nazismus” aufzuzwingen.

Selenskyj kann seine Lügen Propaganda, nur verbreiten, in der Gewissheit, dass die Mainstream-Medien seine Aussagen verbreiten werden und die Massen der gehirngewaschenen Westler sie glauben werden.

In Moskau warf der russische Präsident Wladimir Putin den USA und ihren NATO-Verbündeten vor, “Nazis” in der Ukraine zu unterstützen, und bezeichnete die Militäroperation dort als “Präventivschlag gegen die Aggression”.

Tatsächlich ist die Ukraine ist das einzige Land der Welt, das offen neonazistische Milizen in sein nationales Militär integriert hat, und während diese Milizen früher von westlichen Medien als “Neonazis” bezeichnet wurden, werden sie jetzt als “rechtsextreme Gruppen” bezeichnet. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar wurden in den Häusern und Stützpunkten dieser Milizen Naziutensilien gefunden, und auf von der ukrainischen Regierung betriebenen Social-Media-Konten wurden ähnliche Bilder von Soldaten mit Nazi- und rechtsextremen Symbolen veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

Soviel zu dem Land, indem “unsere Freiheit, Demokratie und Werte verteidigt werden”. Und für das Scholz und Macron am “Tag der Befreiung” ein “Zeichen” setzen wollten.

