Der Lächerlichkeit preisgegeben. Kein Gewinn für Palästina, sondern ein Mann von gestern, der den Palästinensern nur einen letzten Dienst erweisen muss, seinen Rücktritt einzureichen , Neuwahlen zu unterstützen und für Palästina eine neue Ära einzuleiten.

Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the United Nations General Assembly via video link on 24 September, 2021 (AFP)

Abbas setzt Israel eine einjährige Frist für den Rückzug aus den Palästinensergebieten



Der palästinensische Präsident beschuldigt Israel, die Zwei-Staaten-Lösung mit Aktionen zu zerstören, die dazu führen könnten, dass die Palästinenser gleiche Rechte innerhalb eines binationalen Staates fordern

Von MEE-Mitarbeitern

24. September 2021

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat angedeutet, dass er die Anerkennung der Grenzen von 1967 mit Israel rückgängig machen und den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) anrufen könnte, wenn sich Israel nicht innerhalb des nächsten Jahres aus Ostjerusalem, dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen zurückziehen würde.

In einer Rede vor der UN-Vollversammlung am Freitag sagte Abbas, dass die “gegenwärtige und frühere” israelische Regierung sich weiterhin der Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts entziehe, während sie “auf der Fortsetzung der Besatzung und der militärischen Kontrolle über das palästinensische Volk beharre”.

“Wenn die israelischen Besatzungsbehörden weiterhin die Realität eines Apartheidstaates festschreiben, wie es heute der Fall ist, werden unser palästinensisches Volk und die ganze Welt eine solche Situation nicht tolerieren”, sagte Abbas.

“Die Umstände vor Ort werden unweigerlich gleiche und volle politische Rechte für alle auf dem Land des historischen Palästina innerhalb eines Staates erzwingen. In jedem Fall muss sich Israel entscheiden.”

In seiner Videoansprache erklärte der 85-jährige Abbas, er sei “bereit, das ganze Jahr über an der Festlegung der Grenzen und der Lösung aller Fragen des endgültigen Status unter der Schirmherrschaft des internationalen Quartetts und im Einklang mit den Resolutionen der Vereinten Nationen zu arbeiten”.

“Wenn dies nicht erreicht wird, warum sollte man dann die Anerkennung Israels auf der Grundlage der Grenzen von 1967 aufrechterhalten?”, sagte er.

Israel hat Ostjerusalem 1967 illegal annektiert und betrachtet die gesamte Stadt als seine Hauptstadt. Die Palästinenser wollen Ostjerusalem zur Hauptstadt eines Staates machen, den sie im israelisch besetzten Westjordanland und im Gazastreifen errichten wollen.

Während einige Palästinenser und Israelis die Idee eines einzigen binationalen Staates unterstützen, haben die meisten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie dieses Gebilde aussehen und wie es regiert werden würde.

Die meisten Analysten sind der Ansicht, dass ein einziger Staat aus religiösen, politischen und demografischen Gründen nicht lebensfähig wäre.

Israels rechtsextremer Premierminister Naftali Bennett wird am Montag, dem 27. September, vor den Vereinten Nationen in New York sprechen.

Bennett, der einer fragilen Koalitionsregierung vorsteht, hat die Gründung eines palästinensischen Staates ausgeschlossen und erklärt, seine Regierung werde die bestehenden illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten weiter ausbauen.

Die Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern waren 2014 gescheitert und verschlechterten sich nach dem sogenannten “Deal des Jahrhunderts” des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für den Nahen Osten, in dessen Rahmen eine Reihe arabischer Länder Normalisierungsabkommen mit Israel abschlossen.

Anfang dieser Woche erklärte US-Präsident Joe Biden, die Zweistaatenlösung sei der einzige Weg zur Lösung des Problems. In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen stellte er jedoch fest, dass “wir im Moment noch weit von diesem Ziel entfernt sind”.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, wiederholte diese Botschaft Anfang des Monats und sagte: “Die Zweistaatenlösung steht nicht zur Debatte, also konzentrieren wir uns auf das, was uns eint, und nicht auf das, was uns trennt”. Übersetzt mit Deepl.com

