Ägypten: Familien von Muslimbrüdern fürchten Hinrichtungen “jeden Moment” Von Noor El-Terk in Istanbul

Ägypten: Familien von Muslimbrüdern fürchten Hinrichtungen “jeden Moment”



Da Abdel Fattah el-Sisi bis Ende Juni die Todesstrafe für 12 Oppositionelle ratifizieren soll, leben ihre Angehörigen in Angst und hoffen auf Gnade

Von Noor El-Terk

in Istanbul

25. Juni 2021

Die Familien von zwei Politikern der Muslimbruderschaft, die in Ägypten in der Todeszelle sitzen, sagen, dass sie in Angst leben, da die Hinrichtungen unmittelbar bevorstehen könnten, wenn bis Ende Juni keine Begnadigung durch den Präsidenten erlassen wird.

“Wir sind in ständiger Angst”, sagte Sanaa Abdelgawad, die Frau des ehemaligen Parlamentsabgeordneten Mohamed el-Beltagy, gegenüber Middle East Eye.

“Nachdem die Todesstrafe aufrechterhalten wurde, kann die Hinrichtung jeden Moment stattfinden.”

Am 14. Juni bestätigte Ägyptens höchstes Berufungsgericht die Todesurteile gegen Beltagy und 11 weitere Gegner der Regierung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi und ebnete damit den Weg für ihre mögliche Hinrichtung. Die Strafprozessordnung des Landes gibt dem Präsidenten 14 Tage nach dem Gerichtsurteil Zeit, die Angeklagten zu begnadigen oder die Todesurteile umzuwandeln.

Ich hätte nie gedacht, dass das Opfer, mein Mann, zum Tode verurteilt werden würde, während der Mörder auf freiem Fuß bleiben würde”.

– Sanaa Abdelgawad, Ehefrau von Mohamed el-Beltagy

Unter den zum Tode Verurteilten befinden sich eine Reihe freimütiger politischer Persönlichkeiten, die eine führende Rolle beim Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Hosni Mubarak im Jahr 2011 sowie bei den Demonstrationen gegen den Putsch von 2013 spielten, der Mohamed Morsi, den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens, absetzte.

Die Muslimbruderschaft hielt die Macht für fast ein Jahr unter Morsis Führung, bevor er von Sisi gestürzt wurde.

Zu den führenden Persönlichkeiten der Bruderschaft in der Todeszelle gehören auch der Jugendminister der Morsi-Ära, Osama Yassin, und der ehemalige Mediensprecher der Bruderschaft, Ahmed Aref.

Die Gerichtsentscheidung markiert das Ende eines Massenprozesses, der im Dezember 2015 begann und in dem 739 Angeklagte angeklagt wurden, an dem Sitzstreik auf dem Rabaa-Platz 2013 gegen den Sturz Mursis beteiligt gewesen zu sein.

Die Niederschlagung des Sitzstreiks am 14. August 2013 durch ägyptische Sicherheitskräfte wurde von Human Rights Watch als “schlimmste Tötung von Demonstranten an einem einzigen Tag in der modernen Geschichte” bezeichnet, wobei mindestens 800 Menschen getötet wurden.

Morsi starb unterdessen während einer Gerichtssitzung im Juni 2019 an einem Herzinfarkt. UN-Experten sagten, dass die Bedingungen, unter denen der Führer der Muslimbruderschaft inhaftiert war, direkt zu seinem Tod geführt haben könnten, was einer “staatlich sanktionierten Tötung” gleichkommt.

Mohamed el-Beltagy

Der ehemalige Generalsekretär der Muslimbruderschaft, Mohamed el-Beltagy, war Arzt und Dozent an der medizinischen Fakultät der Universität Kairo. In den Jahren 2005 und 2012 wurde er als Abgeordneter ins Parlament gewählt. Er ist ein 58-jähriger Vater von fünf Kindern.

Seine Tochter, die 17-jährige Asmaa el-Beltagy, war unter den Hunderten von Demonstranten, die bei der gewaltsamen Auflösung des Sitzstreiks auf dem Rabaa-Platz am 14. August 2013 getötet wurden. Sein Sohn Anas el-Beltagy befindet sich seit sieben Jahren in Untersuchungshaft in Isolationshaft.

Beltagy wurde am 29. August 2013 verhaftet. Er hat sich wiederholt über medizinische Versäumnisse in der Haft beschwert, unter anderem als er vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitt und ihm die vom Gefängnisarzt empfohlene Nachbehandlung nicht gewährt wurde.

Beltagy war das wohl freimütigste Mitglied der Bruderschaft während der Herrschaft des langjährigen Autokraten Hosni Mubarak. Unter Mubaraks Herrschaft wurde er zweimal als Abgeordneter des Wahlkreises Shubra el-Kheima ins Parlament gewählt.

Obwohl die Bruderschaft beschuldigt wurde, sich in den ersten Tagen der Anti-Mubarak-Proteste 2011 nicht beteiligt zu haben, gehörte Beltagy zu denen, die vom ersten Tag an dabei waren. Am 25. Januar 2011 nahm er zusammen mit anderen Mitgliedern der Kefaya-Bewegung an einem Protest gegen Polizeibrutalität vor dem Hohen Justizrat in der Kairoer Ramsis-Straße teil.

Er war auch ein Pro-Palästina-Aktivist und gehörte zu denjenigen, die während der Razzia der Gaza-Flottille 2010 an Bord der MV Mavi Marmara waren.

Osama Jassin

Osama Yassin, 56, ist Arzt und diente als Jugendminister in der Regierung des gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi.

Yassin, 56, wurde am 26. August 2013 nach der Niederschlagung des Rabaa-Sit-ins festgenommen. In seiner letzten Verteidigungsrede vor dem Gericht im Mai 2016 sagte er, er glaube, der Grund für seine Verfolgung sei seine Rolle in der Revolution.

“Mein Vergehen ist die Teilnahme an der Revolution vom 25. Januar als eine ihrer führenden Figuren”, sagte er. “Das Ziel dieser Prozesse ist es, diejenigen, die eine führende Rolle in der Revolution hatten, zu Beispielen für andere zu machen, um das Volk von einer weiteren Revolution abzuhalten.

‘Es ist schwer, durch den Tag zu gehen mit dem Wissen, dass der Tod meines Vaters unmittelbar bevorsteht’

– Ahmed, Sohn von Osama Yassin

“Die Opfer von Rabaa sind diejenigen, die vor Gericht stehen, während die wahren Schuldigen am Blutvergießen auf freiem Fuß sind”, sagte er dem Richter in einem Video, das online viral ging.

Ahmed Yassin, der inhaftierte Sohn des ehemaligen Ministers, lebt derzeit im Ausland im Exil.

“In den acht Jahren der Inhaftierung meines Vaters ist so viel passiert”, sagte er gegenüber MEE.

“Jeder freudigen Erinnerung fehlte etwas, es fehlte seine Anwesenheit. Es verfolgte uns jeden Tag, dass sein Stuhl am Esstisch leer war, und jeden Tag mussten wir den Schmerz durchleben, dass er allein in einer kleinen dunklen Zelle in Einzelhaft sitzt, sich danach sehnte, bei uns zu sein und unser Wachsen zu erleben”, fügte er hinzu.

Yassins Sohn sagte, dass seine Familie nicht optimistisch über seine Freilassung war.

“Wir wussten, dass er nicht freigelassen werden würde, wir wussten, dass die Regierung eine persönliche Vendetta gegen unseren Vater hat, wegen seiner Rolle beim 25. Januar [Aufstand]. Er war eine ihrer Ikonen, und sie hassen ihn dafür”, sagte er.

“Wir wussten also, dass er nicht so einfach freigelassen werden würde, aber wir hätten nie erwartet, dass ihm die Todesstrafe droht. Er ist unschuldig, und er hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, um der Gemeinschaft bei jeder Gelegenheit zu dienen.”

Ahmed beschrieb seinen Vater als “einen sehr klugen Kinderarzt, der so vielen Familien das Leben gerettet hat, indem er ihre Kinder rettete. Er war wirklich gutherzig und selbstlos, ob bei seiner Arbeit als Arzt, als Parlamentarier oder als Minister.”

Wie Beltagy sagte Yassin, dass sein Vater seit 2016 an Familienbesuchen gehindert wird. Auch seine Anwälte wurden daran gehindert, sich mit ihm zu treffen.

Er fügte hinzu, dass die Umstände der Inhaftierung seines Vaters – der, wie er sagte, unter medizinischer Vernachlässigung leidet, in einer 1,5 Meter breiten und 2 Meter langen Zelle isoliert ist und im Winter keine warme Kleidung bekommen darf – einer vorsätzlichen Tötung gleichkommen.

“Seitdem wir die Nachricht gehört haben, schlafen wir kaum noch. Wir haben Angst, jeden Moment die Nachricht von seiner Hinrichtung zu hören”, sagte Ahmed.

“Es ist schwer, durch den Tag zu gehen mit dem Wissen, dass der Tod meines Vaters unmittelbar bevorsteht.” Übersetzt mit Deepl.com

