Wo bleibt das deutsche Parlament?

AKTUELL: Weltweite Abgeordnete unterstützen Assange

17. April 2021

Ein internationales Symposium von Parlamentariern wird am Samstag um 7 Uhr EDT, 12 Uhr BST und 21 Uhr AEST live in einer “Don’t Extradite Assange”-Produktion sprechen, die von CN Live übertragen wird.

Julian Assange droht eine Haftstrafe von 175 Jahren für die Veröffentlichung von Dokumenten der US-Regierung, die Beweise für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen enthüllen. Die Veröffentlichung dieser Dokumente von öffentlichem Interesse war das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen WikiLeaks und mehreren Nachrichtenorganisationen wie der New York Times, The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel, Le Monde und vielen anderen, obwohl nur Assange unter dem Espionage Act angeklagt wurde.

Die politisch motivierte Entscheidung, ihn strafrechtlich zu verfolgen, ist beispiellos und stellt einen abschreckenden Präzedenzfall für jeden Journalisten und Verleger auf der Welt dar. Das Verfahren gegen Herrn Assange “gefährdet den Journalismus, der für die Demokratie entscheidend ist.”

Trotz eines Urteils des U.K. Magistrates Court vom 4. Januar, dass seine Auslieferung repressiv wäre und gestoppt werden muss, wird Assange weiterhin eine Kaution verweigert und er bleibt in Haft. Er wird seit über 10 Jahren in der einen oder anderen Form festgehalten – entweder unter Hausarrest, sieben Jahre lang unter politischem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London oder die letzten zwei Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Dieses internationale öffentliche Symposium von Parlamentariern und Gesetzgebern wird die Fragen, die im Fall Assange auf dem Spiel stehen, diskutieren und untersuchen. Die Veranstaltung wird von der Don’t Extradite Assange-Kampagne auf ihren YouTube-, Twitter- und Facebook-Kanälen live gestreamt und von Consortium News’ CN Live! simultan übertragen.

Der Webcast wird ein Briefing von UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer und Stella Moris, Assanges Partnerin, beinhalten. Es wird von dem britischen MP Richard Burgon moderiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

