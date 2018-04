Alice Schwarzer ist die falsche Gutedel-Preisträgerin Von Evelyn Hecht-Galinski

Alice Schwarzer erhält Markgräfler Gutedelpreis 2018 Müllheim Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (75) erhält den mit 225 Litern Wein dotierten Markgräfler Gutedelpreis 2018. Müllheim. Mit der Auszeichnung würdige die Jury Schwarzers Bedeutung für die Frauenbewegung in Deutschland und die damit verbundene gesellschaftliche Liberalisierung, teilte die Gutedelgesellschaft in Müllheim (Markgräflerland) bei Freiburg am Freitag mit. Der Preis soll Schwarzer am 4.

Gutedel-Preis

Alice Schwarzer ist die falsche Preisträgerin

Von Evelyn Hecht-Galinski & Malsburg-Marzell Fr, 06. April 2018 Leserbriefe



Als ehemaliges Mitglied der Gutedelgesellschaft (glücklicherweise ausgetreten) protestiere ich gegen diese Preisverleihung. Alice Schwarzer ist eine verurteilte Steuerhinterzieherin, die ihren Islamhass unter dem Deckmantel des Feminismus versteckt. Sie erweist der Frauenbewegung keinen Dienst und leistet keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Liberalisierung. Sie versucht die Rechte muslimischer Frauen einzuschränken.

Als sie in ihrem 2017 erschienen Buch, „Die große Verschleierung“ das Kopftuch „als Flagge des Islamismus“ bezeichnete oder in einem Video den „Islam als Faschismus unserer Zeit“ verunglimpfte, da konnte sie ihrer Islamophobie freien Lauf lassen. Als Schwarzer die Gewalt an Silvester in Köln als „muslimisches“ Inferno bezeichnete, war das Maß überschritten. Alice Schwarzer ist die falsche Preisträgerin, dass hat weder der Gutedel, noch das Markgräflerland verdient.

Evelyn Hecht-Galinski, Malsburg-Marzell

Ressort: Leserbriefe

Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der BZ vom Fr, 06. April 2018:

http://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-68/alice-schwarzer-ist-die-falsche-preistraegerin–151228817.html#

Alice Schwarzer, Pegida und Islamismus: Die Pegida-Versteherin Alice Schwarzer, Pegida und Islamismus Alice Schwarzer hat einen Text geschrieben: über Islamisten, Flüchtlinge und Einkäuferinnen mit Tschador. Nebenbei nimmt sie Pegida in Schutz. BERLIN taz | Alice Schwarzer hat mal wieder zugeschlagen und bei Twitter sofort einen Shitstorm ausgelöst. „Schwarzer jetzt auch verständnisvoll mit Pegida“, schreibt etwa Volker Beck, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Islam und Antisemitismus: „In Cafés sitzen keine Frauen mehr“ Elisabeth Badinter: Die Antwort ist schwierig. Die erste Generation und auch die zweite Generation der Einwanderer in Frankreich sind überhaupt nicht durch eine antisemitische Haltung aufgefallen. Ein radikaler Antisemitismus hat sich erst in der dritten, in Frankreich geborenen Generation entwickelt, die sich zugleich zum radikalen Islamismus bestimmter Imame hingezogen fühlt.

Alice Schwarzers Islamkritik: Dem siegreichen Feminismus ist die Minderheit egal Alice Schwarzer hat auch männliche Helden. Guido Westerwelle zum Beispiel und Nicolas Sarkozy. Jetzt erscheint das neue Buch der „Emma“-Gründerin. Die Sammlung von Artikeln der Herausgeberin und anderer Autorinnen dokumentiert eine Kampagne, der sich „Emma“ mit beachtlicher Zähigkeit widmet. Seit Jahren warnt das feministische Zentralorgan vor einer islamischen Machtübernahme in Deutschland.

Steuerhinterziehung: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Alice Schwarzer – SPIEGEL ONLINE – Panorama Wegen Steuerhinterziehung hat das Amtsgericht Köln einem Bericht der „Bild am Sonntag“ („BamS“) zufolge einen Strafbefehl gegen Alice Schwarzer erlassen. Deutschlands bekannteste Feministin erklärte sich demnach einverstanden, mehr als 100.000 Euro Strafe zu zahlen. „Ja, es stimmt, dass mein Steuerverfahren abgeschlossen ist“, bestätigte Schwarzer der Nachrichtenagentur dpa. „Wie zu erwarten via Strafbefehl.“

