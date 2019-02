Alle freiwilligen Kämpfer für die „moralischste“ aller jüdischen Verteidigungsarmeen sollten zur Rechenschaft gezogen werden

Britons who fight for Israel must also be held to account when they return to the UK The thorny issue of foreign soldiers serving in the Israeli military is back in the headlines, triggered by the debate over the future of Shamima Begum, the British schoolgirl who ran away from home to join terror group Daesh in Syria.

Bitte keine Doppelstandards

Nicht nur Briten, sondern auch deutsche und europäische Staatsbürger. sollten endlich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie für die jüdische „Verteidigungsarmee“ kämpfen und sich damit für die Unterdrückung der Palästinenser und die illegale Besatzung Palästinas im Einsatz befinden!

Briten, die für Israel kämpfen, müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie nach Großbritannien zurückkehren.

Das heikle Thema der ausländischen Soldaten im israelischen Militär ist wieder in den Schlagzeilen, ausgelöst durch die Debatte über die Zukunft von Shamima Begum, der britischen Schülerin, die von zu Hause weglief, um sich der Terrorgruppe Daesh in Syrien anzuschließen. Tausende junger Männer und Frauen aus der ganzen Welt, darunter Großbritannien, Kanada und Amerika, engagieren sich freiwillig im Kampf in den israelischen Streitkräften (IDF), denen regelmäßig Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Menschenrechtsverletzungen gemacht werden. Die Behandlung der Palästinenser durch die IDF ist brutal, selbst für eine Besatzungsarmee.

Ein Brief des britischen Schattenkanzlers John McDonnell aus dem Jahr 2014 an die damalige Innenministerin Theresa May ist gerade wieder aufgetaucht. „Ich bin mir der Politik der Regierung bewusst, die darauf abzielt, diese britischen Bürger, die reisen, um in den aktuellen Konflikten im Nahen Osten zu kämpfen, festzunehmen und zu verfolgen“, schrieb der Labour-Abgeordnete. „Werden Sie alle britischen Bürger warnen, die ein Engagement bei der IDF in Betracht ziehen, dass ein solches Engagement im Einklang mit der etablierten Praxis der britischen Regierung (z.B. der Entzug der britischen Staatsbürgerschaft von bisher mindestens 40 britischen Passinhabern, die am syrischen Bürgerkrieg beteiligt waren) ihre britische Staatsbürgerschaft gefährden könnte?“

McDonnell schrieb an May angesichts der Ernsthaftigkeit der damals israelischen Militäroffensive gegen die Palästinenser in Gaza und der offensichtlichen Eskalation der israelischen Angriffe. „Ich fordere Sie auf, diese Fragen unverzüglich zu beantworten, damit jeder britische Bürger, der derzeit an diesen Anschlägen teilnimmt oder plant, vor den möglichen Folgen gewarnt wird und somit davon abgehalten werden kann, auf diese Weise zu handeln.“ Er forderte, dass Maßnahmen gegen britisch-israelische Doppelstaatsangehörige ergriffen werden sollten, und wies darauf hin, dass einige sogar in Kriegsverbrechen verwickelt sein könnten, und zwar auf dem Höhepunkt der Bombardierung des Gazastreifens, bei der Hunderte unschuldiger Frauen, Männer und ihrer Kinder getötet wurden.

Einige Jahre später, und jetzt hat Baroness Sayeeda Warsi, einst eine der mächtigsten muslimischen Frauen in der britischen Regierung, gesagt, dass britische Bürger, die sich freiwillig für die israelische Armee melden, wie andere, die für ausländische Streitkräfte kämpfen, verfolgt werden sollten. Der ehemalige Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth sagte, dass Menschen nur dann legal für das Land kämpfen dürfen, in dem sie als Bürger registriert sind. Warsi hat ihre Rolle im Auswärtigen Amt bereits 2014 aufgegeben, nachdem sie den Krieg in Gaza „moralisch unvertretbar“ genannt hatte. Seitdem scheint sie aus der Politik der Konservativen Partei gesprüht worden zu sein.

Die derzeitige Politik der britischen Regierung in dieser Angelegenheit ist, so Baroness Warsi, fehlerhaft und enthält Schlupflöcher. „Wenn Sie da rausgehen und für eine Gruppe kämpfen“, erklärte sie, „werden Sie strafrechtlich verfolgt, wenn Sie zurückkommen. Wenn du hinausgehst und für[syrischen Präsidenten Bashar] Assad kämpfst, nehme ich an, dass das nach unserem Gesetz in Ordnung ist. Das kann nicht stimmen.“ Sie behauptete, der einzige Grund, warum wir das Schlupfloch zulassen, sei die IDF. „Wir sind nicht mutig genug zu sagen, dass man, wenn man die britische Staatsbürgerschaft besitzt, eine Entscheidung trifft. Du kämpfst nur für unseren Staat.“ Die in Yorkshire geborene Baronin sagte, dass diese Botschaft laut und deutlich ausgedrückt werden muss. Sie hat ihre Ansichten zu einer Zeit geäußert, in der Muslime in Großbritannien weiterhin mit Fragen über ihre Loyalität konfrontiert sind.

„Wir sprechen nicht darüber im Verhältnis zu anderen Gemeinschaften“, fügte sie hinzu. „Wir akzeptieren, dass andere Gemeinschaften mehrere Identitäten besitzen. Lasst uns einfach diese Lücke schließen. Wenn Sie nicht für Großbritannien kämpfen, kämpfen Sie nicht.“

Mick Napier, Mitbegründer der Schottischen Palästinensischen Solidaritätskampagne (SPSC), wies darauf hin, dass Amnesty International, Human Rights Watch und die Vereinten Nationen die IDF alle für schuldig halten an den grausamsten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. „Offensichtlich haben alle britischen Bürger, die in dieser Armee dienen, Fragen zu beantworten, weil sie Zeugen oder an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein könnten. Das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden.“

Tatsächlich gibt es „gut dokumentierte Beweise“ für Kriegsverbrechen, die Israel am palästinensischen Volk und seinen Kindern begangen hat. „Die Beteiligten sollten völkerrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Israels Soldaten, unabhängig von der Nationalität, wie z.B.

