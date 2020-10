Dying alone: When we stopped caring for Palestinian prisoners “No one cares about the prisoners.” Over the past few years, I have heard this phrase – or some variation of it – uttered many times by freed Palestinian prisoners and their families. Whenever I conduct an interview regarding this crucial and highly sensitive topic, I am told, repeatedly, that ‘no one cares.’

13. Oktober 2020 | wo er sich am 11. Oktober 2020 in israelischem Gewahrsam in der Innenstadt von Rehovot befindet. [AHMAD GHARABLI/AFP über Getty Images]

Israelische linke Aktivisten heben während einer Demonstration, bei der am 11. Oktober 2020 vor dem medizinischen Zentrum Kaplan, in dem er sich in israelischem Gewahrsam befindet, in der Innenstadt von Rehovot Plakate für die Freilassung palästinensischer Verwaltungshäftlinge, darunter Maher al-Akhras, dessen Gesundheitszustand sich während seines 77-tägigen Hungerstreiks verschlechtert hat, an. [AHMAD GHARABLI/AFP über Getty Images]

Allein zu sterben: Als wir aufhörten, uns um palästinensische Gefangene zu kümmern

Von Ramzy Baroud

13. Oktober 2020

“Niemand kümmert sich um die Gefangenen.” In den letzten Jahren habe ich diesen Satz – oder eine Variation davon – viele Male von befreiten palästinensischen Gefangenen und ihren Familien gehört. Jedes Mal, wenn ich ein Interview zu diesem entscheidenden und hochsensiblen Thema führe, wird mir wiederholt gesagt, dass “sich niemand um die Gefangenen kümmert”.

Aber ist das wirklich der Fall? Werden die palästinensischen Gefangenen so sehr im Stich gelassen, dass ihre Freiheit, ihr Leben und ihr Tod keine Rolle spielen?

Das Thema und die Behauptung taucht jedes Mal wieder auf, wenn ein palästinensischer Gefangener in den Hungerstreik tritt oder extremen Härten und Folterungen ausgesetzt wird, die außerhalb der israelischen Gefängnisse durch Anwälte oder Menschenrechtsorganisationen durchgesickert sind. In diesem Jahr starben fünf palästinensische Gefangene im Gefängnis an den Folgen angeblicher medizinischer Fahrlässigkeit oder schlimmer noch, an Folter.

Selbst internationale humanitäre Helfer, wie Mohammed el-Halabi, sind nicht immun gegen erniedrigende Behandlung. el-Halabi, der im August 2016 verhaftet wurde, ist noch nicht für sein Fehlverhalten angeklagt worden. Die Nachrichten über seine Notlage, die ursprünglich – aufgrund seiner Arbeit mit einer in den USA ansässigen Organisation – ein gewisses Medieninteresse erregten, beschränken sich jetzt lediglich auf Facebook-Postings seines Vaters Khalil.

Seit dem 1. Oktober ist el-Halabi vor 151 Militärprozessen vorgeführt worden, ohne sich über die Anklagepunkte im Klaren zu sein. Der geschätzte Palästinenser, der eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Krebsmedikamenten für sterbende Kinder in Gaza gespielt hat, hält jetzt den Rekord des längsten Militärprozesses, der je von der israelischen Besatzung durchgeführt wurde.

Verzweifelt um etwas Aufmerksamkeit bittend und genug von Klischees über ihre “zentrale Rolle im palästinensischen Kampf”, treten viele Gefangene, ob einzeln oder kollektiv, unter dem Motto “Freiheit oder Tod” in den Hungerstreik. Diejenigen, die unter der drakonischen und illegalen Politik der “Verwaltungshaft” festgehalten werden, fordern ihre Freiheit, während die “Sicherheitshäftlinge”, die unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden, lediglich um Familienbesuche oder um Nahrung bitten, die für den menschlichen Verzehr geeignet ist.

Gesundheitliche Komplikationen infolge von Hungerstreiks dauern oft noch lange nach dem Ende der physischen Qualen an. Ich habe Familien von Palästinensern interviewt, die aus israelischen Gefängnissen befreit wurden, um dann innerhalb weniger Monate zu sterben oder nach ihrer Freilassung ein Leben mit endlosem Schmerz und ständigen Leiden zu führen.

Einigen Schätzungen zufolge sind seit der israelischen Besetzung Ost-Jerusalems, des Westjordanlands und des Gazastreifens im Juni 1967 über 800.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen inhaftiert worden.

Maher al-Akhras schreibt derzeit das letzte Kapitel dieser tragischen Erzählung. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat er gerade 77 Tage ununterbrochenen Hungerstreiks beendet. Es ist kein ärztliches Gutachten erforderlich, um uns zu sagen, dass al-Acrhras jeden Augenblick sterben könnte. Ein kürzlich veröffentlichtes Video von Al-Akhras an seinem israelischen Krankenhausbett vermittelte einen Einblick in das unerträgliche Leiden des Mannes.

Das Gefangenenministerium des Gazastreifens veranstaltete vor dem Hauptsitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Gaza-Stadt eine Protestveranstaltung zur Unterstützung des hungerstreikenden Gefangenen Maher Al-Akhras, der sich nun am 78. Tag seines Streiks am 12. Oktober 2020 befindet [Mohammed Asad/Middle East Monitor].

Das Gefangenenministerium des Gazastreifens hat vor dem Hauptsitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Gaza-Stadt eine Protestveranstaltung zur Unterstützung des hungerstreikenden Gefangenen Maher Al-Akhras abgehalten, der nun am 78. Tag seines Streiks am 12. Oktober 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

Mit kaum hörbarer Stimme sagte der hagere, erschöpft aussehende Mann, dass ihm nur zwei Optionen bleiben: entweder seine sofortige Freiheit oder der Tod innerhalb der Grenzen von Israels “unechtem Justizsystem”.

Am 7. Oktober begann seine Frau Taghrid ihren eigenen Hungerstreik, um gegen die Tatsache zu protestieren, dass sich “niemand um” ihren Mann kümmert.

Wieder einmal drängt sich im palästinensischen politischen Diskurs die mangelnde Sorge um die Not der Gefangenen, auch der sterbenden, auf. Warum ist dies also der Fall?

Die Vorstellung, dass die palästinensischen Gefangenen im Kampf für die Freiheit ganz allein sind, begann in den frühen 1990er Jahren. In dieser Zeit wurden die verschiedenen Osloer Abkommen unterzeichnet, die die besetzten Gebiete in Zonen unterteilten, die von einem seltsamen kafkaesken Militärsystem regiert werden, das die israelische Besatzung nicht beendete, sondern sie vielmehr zementierte.

Damals wurden sie weitgehend von der israelisch-palästinensischen Verhandlungsagenda gestrichen, aber schließlich wurden mehrere drängende Fragen, die für die Rechte und die Freiheit der Palästinenser von grundlegender Bedeutung sind, endgültig ad acta gelegt. Eines dieser Themen war das brutale israelische System der Einkerkerung und Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren.

Sicherlich wurden einige palästinensische Gefangene gelegentlich in kleinen Gruppen als “Geste des guten Willens” freigelassen; aber das System selbst, das Israel das Recht gab, Palästinenser zu verhaften, zu inhaftieren und zu verurteilen, blieb intakt.

Bis heute ist die Freiheit der palästinensischen Gefangenen – fast 5.000 von ihnen werden immer noch in Israel festgehalten, und täglich kommen neue Gefangene hinzu – nicht Teil der politischen Agenda der palästinensischen Führung, die ihrerseits von Eigeninteressen, Fraktionskämpfen und anderen trivialen Angelegenheiten beherrscht wird.

Leben palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen – Karikatur [Alarabya]

Aus dem Bereich der Politik herausgenommen, ist die Not der Gefangenen im Laufe der Jahre auf ein rein humanitäres Thema reduziert worden – als ob diese Männer und Frauen nicht mehr politische Akteure und direkter Ausdruck des palästinensischen Widerstands einerseits und der militärischen Besatzung und Gewalt Israels andererseits wären.

In der Alltagssprache gibt es zahlreiche Hinweise auf palästinensische Gefangene. Keine einzige Pressemitteilung, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde, ihrer Hauptfraktion der Fatah oder einer anderen palästinensischen Gruppe verfasst wurde, versäumt es, das Versprechen zu erneuern, die Gefangenen freizulassen, während ihre Opfer ständig verherrlicht werden. Es überrascht nicht, dass eine leere Sprache nie zu konkreten Ergebnissen führt.

Es gibt zwei Ausnahmen von der obigen Maxime. Die erste ist der Gefangenenaustausch, wie er im Oktober 2011 stattfand und zur Freilassung von über 1.000 palästinensischen Gefangenen führte. Und zweitens die eigenen Hungerstreiks der Gefangenen, die zwar nur schrittweise durchgeführt werden, aber in letzter Zeit zum wichtigsten Kanal des Widerstands geworden sind.

Traurigerweise ist selbst die Solidarität mit Hungerstreikenden oft fraktioniert, da jede palästinensische politische Gruppe oft unverhältnismäßig viel Wert auf ihre eigenen streikenden Gefangenen legt und andere weitgehend ignoriert. Das Problem der Gefangenen hat sich nicht nur entpolitisiert, sondern ist auch der bedauerlichen Uneinigkeit Palästinas zum Opfer gefallen.

Es ist zwar nicht wahr, dass “sich niemand um palästinensische Gefangene kümmert”, aber Tausende palästinensische Familien sind berechtigt, diese Meinung zu vertreten. Damit die Freiheit der Gefangenen im größeren palästinensischen Freiheitskampf in den Mittelpunkt rückt, muss das Thema von den Palästinensern selbst und von den palästinensischen Solidaritätsnetzwerken überall ganz oben auf die politische Agenda Palästinas gesetzt werden.

Maher al-Akhras und Tausende wie er sollten nicht ihr Leben riskieren, um grundlegende Menschenrechte zu erlangen, die theoretisch durch das Völkerrecht garantiert werden sollten. Ebenso wichtig ist, dass palästinensische Gefangene nicht allein gelassen werden und einen Preis dafür zahlen müssen, dass sie es wagen, für Gerechtigkeit, Fairness und die Freiheit ihres Volkes einzutreten.

