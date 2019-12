Als Deutsche in der Türkei Asyl fanden Von Hasnain Kazim Spiegel

Von Nazis verfolgt Als Deutsche Asyl in der Türkei fanden Von Hasnain Kazim Tausende Akademiker flüchteten vor dem NS-Regime in die Türkei, weil sie Juden waren. Wohin gehören nun ihre Nachfahren? Der Dokumentarfilm „Haymatloz“ beleuchtet ihr wenig bekanntes Schicksal. Flüchtlinge und Türkei?

Alle Deutschen, Medien an vorderster Front, Parteien wie ( Grüne, Linke, AfD) und Politiker sollten nie vergessen, wie Deutsche-Juden Asyl in der Türkei fanden. Dieser Spiegel Artikel aus dem Jahr 2016, ist ein Beweis dafür, dass die Türkei ein Licht im Dunkel des Nazi Terrors war. Alle traumatisierten Israel- Freunde, Philosemiten, die heute die Türkei kritisieren und diffamieren wären gut beraten, sich diese Tatsachen einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wenn man die „Asyl-Politik“ des „Jüdischen Staats“, angeführt vom zionistischen Besatzer-Regime Netanjahu Ansieht, dann lohnt dieser Vergleich. Während der „Jüdische Apartheidstaat“, Asylbewerber „Infiltranten“ nennt, abweist und in extra gebaute Gefängnisse sperrt, Palästinenser aussperrt, vertreibt enteignet und ihnen das legale Rückkehrrecht verweigert, hat die Türkei unter Erdogan, bis jetzt etwa 3,7 Millionen Kriegsflüchtlinge aufgenommen! Danke Türkei, dass sage ich allen meinen türkischen Freunden!



Evelyn Hecht-Galinski

bild DW

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...