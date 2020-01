As Israel’s role in Soleimani strike is revealed, Hezbollah’s Nasrallah warned he could be next – Mondoweiss As the region reels from a tumultuous week of tensions between the US and Iran, new information has come to light, alleging that the sole foreign leader who knew of US President Trump’s plans to assassinate Iranian General Qasem Soleimani, was Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Als Israels Rolle im Soleimani-Schlag offenbar wird, warnte HisbollahFührer Nasrallah, er könnte der nächste sein

Von Yumna Patel

Während die Region von einer turbulenten Woche der Spannungen zwischen den USA und dem Iran abspult, sind neue Informationen ans Licht gekommen, die behaupten, dass der einzige ausländische Führer, der von den Plänen von US-Präsident Trump wusste, den iranischen General Qasem Soleimani zu ermorden, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu war.

Am Wochenende wurde berichtet, dass US-Außenminister Mike Pompeo Netanjahu im Vorfeld über den Streik informierte und dem Premier für die Rolle Israels bei dem Streik dankte.

US-Medien berichteten, dass der israelische Staat den Amerikanern wichtige Informationen zur Verfügung gestellt habe, die bestätigen, dass die USA Informationen über Soleimanis Reisepläne und den Verbleib seines Konvois auf dem internationalen Flughafen von Bagdad am 3. Januar erhalten haben.

Während der Rest der Weltführer im Dunkeln über die US-Pläne blieb, sprach Netanyahu mit Reportern auf dem Flughafen von Tel Aviv Stunden bevor Soleimanis Fahrzeug von einem Drohnenangriff getroffen wurde, und bekräftigte seine Unterstützung für das „volle Recht der Vereinigten Staaten, sich und ihre Bürger zu verteidigen“.

„Wir wissen, dass unsere Region stürmisch ist; sehr, sehr dramatische Dinge geschehen in ihr“, sagte Netanyahu. „Wir sind wachsam und beobachten die Situation. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unserem großen Freund, den USA, einschließlich meines Gesprächs gestern Nachmittag.“

Am Freitag soll der Iran den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah gewarnt haben, dass er das nächste Ziel des US-Militärs sein könnte, so ein Bericht des Journalisten Ronen Bergman von Channel 13, der den ausführlichen Bericht der New York Times über die Spannungen der vergangenen Woche mitverfasst hat.

Der Bericht fügte hinzu, dass Nasrallah nach dem Angriff auf Soleimani angewiesen wurde, seine Sicherheit zu erhöhen.

Laut der Times of Israel warnte Likud-Minister Yoav Gallant, ein hochrangiger israelischer Sicherheitsoffizieller, nach dem Bericht von Channel 13, dass Nasrallah „vorsichtig sein sollte“, da er „die prominenteste linke Figur des nahöstlichen Terrors“ sei, nachdem die USA in den vergangenen Jahren Soleimani, Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden und den Führer des islamischen Staates Abu Bakr al-Baghadi ermordet hatten.

Am Sonntag ging Nasrallah mit der Drohung an die Öffentlichkeit, dass jede weitere Aggression gegen den Iran oder die Weigerung der USA, die Truppen aus der Region abzuziehen, zu Vergeltungsangriffen der Hisbollah führen würde.

„Wenn die USA in den kommenden Tagen oder Wochen ihre Streitkräfte nicht aus dem Nahen Osten zurückziehen, werden die amerikanischen Soldaten in Särgen in die USA zurückkehren“, sagte Nasrallah während einer Gedenkfeier für Soleimani, mit dem er enge Beziehungen unterhielt.

Nasrallah fuhr fort, dass die Vergeltungsschläge des Iran auf die amerikanischen Militärbasen im Irak eine „starke Botschaft an die zionistische Einheit“ senden und dass alle zukünftigen Angriffe auf den Iran Angriffe auf Israel rechtfertigen könnten.

Am Montagnachmittag twitterte der israelische Außenminister Israel Katz sowohl auf Hebräisch als auch auf Arabisch über Nasrallahs „Angriffe“ auf Netanjahu und Drohungen gegen Israel.

„Wenn er [Nasrallah] Israel herausfordert – das wird ihm auch nicht helfen“, schrieb Katz und bezog sich dabei auf den Bunker, in dem sich Nasrallah laut Israel seit 2006 aus Angst vor einem Angriff Israels versteckt.

Am Wochenende hatte Katz einen geplanten Besuch in Dubai wegen angeblicher Sicherheitsbedenken inmitten der amerikanisch-iranischen Spannungen verschoben.

Yumna Patel ist die Palästina-Korrespondentin von Mondoweiss.

„Israeli Intel half den Vereinigten Staaten, Soleimani auszuschalten, heißt es im Bericht.“

„Informanten am internationalen Flughafen von Damaskus gaben dem CIA einen Hinweis auf die Zeit, zu der Soleimanis Flugzeug nach Bagdad abhob, während Israel die den Amerikanern zur Verfügung gestellten Informationen bestätigte.

Haaretz, 20.12.

„Der israelische Geheimdienst half den Vereinigten Staaten bei der Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani bei einem Drohnenangriff in der Nähe von Bagdad, berichtete NBC am Freitag.

„Dem Bericht zufolge gaben Informanten am internationalen Flughafen von Damaskus dem CIA einen Hinweis auf die Zeit, zu der Soleimanis Flugzeug nach Bagdad abhob, während Israel die den Amerikanern zur Verfügung gestellten Informationen bestätigte.

Laut The New York Times sprach Premierminister Benjamin Netanyahu vor der Ermordung von Soleimani mit dem US-Außenminister Mike Pompeo, der als einziger Führer in der Region über die Operation informiert war.

„Als der Cham Wings Airbus A320 mit Soleimani außerhalb der irakischen Hauptstadt landete, bestätigten CIA-Agenten am internationalen Flughafen von Bagdad den genauen Standort des Flugzeugs, so der NBC-Bericht.

„Dann gingen US-Drohnen, die mit vier Hellfire-Raketen bewaffnet waren, im irakischen Luftraum in Position und wurden von den amerikanischen Streitkräften vollständig kontrolliert.

„Um die Kette der Ereignisse, die zu Soleimanis Ermordung führten, zu entwirren, befragte NBC zwei Quellen, die direkt mit den Details der Operation vertraut waren, die den Chef der iranischen Revolutionsgarden Quds Force sowie andere hochrangige Beamte, die darüber informiert waren, ausschaltete.

„Die irakischen Behörden halten derzeit vier Personen fest, die verdächtigt werden, den USA zu helfen – zwei Angestellte des Bagdader Flughafens und zwei Mitarbeiter der Cham Wings Fluggesellschaft, von denen angenommen wird, dass sie Teil eines größeren Netzwerks sind, das den Vereinigten Staaten Informationen über Soleimani lieferte. Die Behörden vermuten, dass die vier die CIA über die Ankunft Soleimanis im Irak in der Nacht seines Todes informiert haben.

„Zusätzlich haben zwei US-Beamte am Freitag Reuters mitgeteilt, dass ihr Land eine geheime Operation im Jemen durchgeführt hat, die letzte Woche einen iranischen Militärbeamten zum Ziel hatte, aber nicht tötete.

„Der Streik wurde am selben Tag durchgeführt, an dem die Vereinigten Staaten Soleimani geschlagen haben, sagten die Beamten und sprachen unter der Bedingung der Anonymität.

„Der Zeitpunkt könnte darauf hindeuten, dass die Vereinigten Staaten versucht haben, eine größere Bandbreite der iranischen Militärführung auszuschalten, als sie Soleimani töteten, wobei sie sich auf eine unmittelbare Bedrohung durch ihn beriefen.

„Das Pentagon lehnte einen Kommentar zu dem gescheiterten Schlag im Jemen ab, über den die Washington Post zuerst berichtete.

„US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass die Vereinigten Staaten Soleimani getötet haben, weil ’sie unsere Botschaft in die Luft sprengen wollten‘.

„Trump sagte, die Vereinigten Staaten führten den Streik auch wegen eines Raketenangriffs auf eine US-Militärbasis im Irak durch eine vom Iran unterstützte Miliz im Dezember durch, die einen US-Unternehmer tötete, von dem US-Beamte glauben, dass Soleimani eine Rolle bei der Orchestrierung spielte.

„Auf Trumps Bemerkungen über die Verschwörung, die Botschaft in Bagdad in die Luft zu jagen, angesprochen, bemerkte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, dass Soleimani Proteste in der Botschaft orchestriert habe und bestätigte, dass es solche Verschwörungen gegeben habe, um die Botschaft in die Luft zu jagen.

„Der Beamte lehnte es ab, Details über den US-Geheimdienst zu veröffentlichen.“

Übersetzt mit DeepL.com

