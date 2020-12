https://www.haaretz.com/opinion/.premium-amal-asad-druze-play-important-role-in-israel-s-regime-of-separation-

Amal Asad, Drusen spielen eine wichtige Rolle im israelischen Trennungsregime

Von Amira Hass

2.Dezember 2020

Brigg. Gen. (res.) Amal Asad beklagt die Zerstörung der Demokratie und den Grundsatz der Gleichheit zwischen Juden und Nichtjuden in Israel ( Haaretz, 1. Dezember ). Er ignoriert jedoch das im Westjordanland bestehende Separate-and-Disposess-Regime, das eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der Wahrnehmung jüdischer Überlegenheit spielt, die sich im Grundgesetz über Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes manifestiert. Drusisches Militärpersonal spielt eine wichtige Rolle in diesem Trennungsregime.

Laut Asad begann die Demokratie in Israel vor sechs Jahren zusammenzubrechen, als das Kabinett aufgefordert wurde, über das nationalstaatliche Gesetz abzustimmen , “ein Gesetz, dessen einziger Zweck darin bestand, die Gleichheit zwischen jüdischen und nichtjüdischen Bürgern aufzuheben”. Er kritisiert verschleiert diejenigen, die im Gegensatz zu ihm und seinen Drusenkollegen zu dieser Zeit nicht über das nationalstaatliche Gesetz empört waren, während sie heute in der Balfour Street und an landesweiten Kreuzungen zur Unterstützung der Demokratie demonstrieren. Man geht davon aus, dass er sich auf seine ehemaligen jüdischen Armeekameraden und Geschäftsleute bezieht und nicht auf Mitglieder der Gemeinsamen Liste, die sofort vor den Risiken des Gesetzes gewarnt haben .

Es ist gut, dass er geschrieben hat, und seine Zurechtweisung ist angemessen. Es gibt jedoch drei Probleme: Seine Datierung des Beginns des Zusammenbruchs, sein Hintergrund und die Tatsache, dass drusische Militärs stolz darauf sind, zunehmend leitende Positionen im Koordinator für Regierungsaktivitäten in der Einheit Territorien (COGAT) und seinen untergeordneten Stellen zu besetzen – der Zivilverwaltung und Bezirkskoordinierungsbüros.

Alle diese Agenturen tarnen sich als Institutionen, die sich um das Wohlergehen der Palästinenser sorgen. In Wirklichkeit setzen sie jedoch die Regierungspolitik konsequent um, alle Palästinenser in Mangel an Land und Wasser in verstreute territoriale Taschen zu zwingen und sie aus ihrem Raum im Westjordanland zu verbannen , während sie das meiste davon den Juden zuweisen. Dies ist die De-facto-Annexion auf dem Weg, de jure zu werden. COGAT ist auch die Agentur, die die Blockade des Gazastreifens umsetzt und sie von anderen Palästinensern und dem Rest der Welt abschneidet.

Asad widerspricht sich selbst: Einerseits schreibt er, dass “historische Prozesse nicht sofort stattfinden”. Andererseits bietet er ein Startdatum und spezifische Umstände für den Beginn des Zusammenbruchs an: vor sechs Jahren und die Einreichung der Rechnung. Er ignoriert die tieferen Phänomene, die zur Verwirklichung des Gesetzes und seiner Akzeptanz durch die jüdisch-israelische Gesellschaft geführt haben. Diese Prozesse stehen in direktem Zusammenhang mit dem im Westjordanland etablierten Doppelregime: einem Militärregime für Palästinenser, einem zivilen für Juden. Gegen Palästinenser und Juden (aus aller Welt).

Nicht dass der Staat Israel ein Modell der Gleichheit zwischen den Völkern vor dem nationalstaatlichen Gesetz gewesen wäre. Carmiel, der gerade Schlagzeilen machte, nachdem ein Gerichtsbeamter das nationalstaatliche Gesetz zitiert hatte, um das Recht der palästinensischen Bürger Israels, dort zu leben, zu verweigern , wurde gegründet, um Galiläa auf Grundstücken zu „judaisieren“, die aus palästinensischen Dörfern in der Region gestohlen wurden.

Aber im Gegensatz zu den Kibbuzim und Moshavim (die auf dem Land der Dörfer gebaut wurden, deren Bewohner 1948 vertrieben wurden) und im Gegensatz zu den angesehenen Berggemeinden war es nicht möglich, palästinensische Bürger Israels daran zu hindern, in Städten wie Carmiel und Upper Nazareth zu leben ( und den vollen Preis für Wohnungen zu zahlen, die auf von ihnen enteignetem Land gebaut wurden). Es war keine wirkliche Gleichheit, aber der Status der Staatsbürgerschaft hat einen Weg in eine positive Richtung aufgezeigt – was die israelische Praxis der Bevorzugung von Juden etwas mildert. Das nationalstaatliche Gesetz hat die Richtung dieses Weges umgekehrt.

Der Fall der israelischen Demokratie begann mit ihrem nationalstaatlichen Gesetz

“Es ist eine jüdische Stadt”: Gericht lehnt Klage arabischer Studenten unter Berufung auf Israels nationalstaatliches Gesetz ab

Das Grundgesetz zur Apartheid

Das nationalstaatliche Gesetz drückt offen und schamlos die bestehende Realität der jüdischen Überlegenheit aus, die trotz allem gegen einige israelische Gesetze und die Positionen eines Teils der Öffentlichkeit verstieß. In den 1967 besetzten palästinensischen Gebieten widerspricht die Ideologie der Juden als überlegen gegenüber anderen Menschen nicht dem Gesetz, sondern verschmilzt mit ihm. das heißt, mit dem Regime der militärischen Ordnungen. Das anhaltende Militärregime hat es dieser Ideologie ermöglicht, täglich stärker zu werden und sich in den Herzen von immer mehr Juden niederzulassen.

Die drusischen Soldaten, einschließlich der höchsten Offiziere, wie der Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten Kamil Abu-Rukun und der Leiter der Zivilverwaltung Ghassan Alyan, sind nicht diejenigen, die die Politik und Ideologie der jüdischen Vorherrschaft begründet haben, aber sie sind es treue Diener und arbeiten zusammen mit den ärgerlichen, gewalttätigen Siedlungslobbys. Sie sollten sich nicht wundern, dass diese Ideologie ihnen auch schadet. Übersetzt mit Deepl.com

