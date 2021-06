Amnesty verweist auf israelische Rechtsextreme: “Heute Nacht sind wir keine Juden, wir sind Nazis

Sie schwenken das blutige Symbol der Unterdrückung, die Davidstern-Flagge! Wann wird diese Flagge endlich verboten, anstatt gehisst in Deutschland? Was ist der unterschied zwischen deutschen und jüdisch-israelischen Nazis?

Israeli far-right supremacists shared selfies posing with guns and messages such as “Tonight we are not Jews, we are Nazis” during the occupation state’s recent crackdown on protestors, a new report by Amnesty International has confirmed.