“Propaganda ist der am meisten übersehene und unterschätzte Aspekt unserer Gesellschaft.”

CAITLIN JOHNSTONE: Being Anti-War Isn’t Easy In real time, the war will always look necessary from the mainstream perspective, and it won’t look like those other wars which are known in retrospect to be mistakes. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com Everyone’s anti-war until the war propaganda starts. Nobody thinks of themselves

Bild: Stand With Ukraine-Protest in London, 26. Februar. (Katholische Kirche England und Wales, Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)



In Echtzeit wird der Krieg aus der Sicht des Mainstreams immer notwendig erscheinen, und er wird nicht wie jene anderen Kriege aussehen, die sich im Nachhinein als Fehler herausstellen.

Anti-Krieg zu sein ist nicht einfach

Von Caitlin Johnstone



von CaitlinJohnstone.com





28. April 2022

Jeder ist gegen den Krieg, bis die Kriegspropaganda beginnt. Niemand hält sich für einen Kriegsgegner, aber dann kommt die Propagandamaschine in Gang, und ehe man sich versieht, spricht man die Slogans, auf die man programmiert wurde, und schwenkt die Fahnen, auf die man programmiert wurde, und stimmt allem zu, was die imperiale Kriegsmaschine in diesem Moment will.

Praktisch jeder wird Ihnen sagen, dass er den Frieden liebt und den Krieg hasst, wenn Sie ihn fragen; Krieg ist das Allerschlimmste auf der Welt, und kein gesunder Mensch freut sich über den Gedanken daran. Doch wenn es darauf ankommt und es an der Zeit ist, sich gegen den Krieg und für den Frieden einzusetzen, stehen diejenigen, die sich zuvor als “Kriegsgegner” bezeichnet hatten, auf der anderen Seite und schreien nach mehr Waffen für einen Stellvertreterkrieg, den ihre Regierung absichtlich provoziert hat.

Das liegt daran, dass sich die Theorie der Kriegsgegnerschaft stark von der Praxis unterscheidet. In der Theorie sind die Menschen nur gegen die Idee, andere Menschen ohne guten Grund in die Luft zu jagen. In der Praxis werden sie immer wieder mit einer Flut von Medienberichten konfrontiert, die ihnen scheinbar sehr gute Gründe dafür liefern, warum diese Menschen in die Luft gesprengt werden müssen.

Es ist nicht einfach, wirklich gegen den Krieg zu sein. Es ist nicht so, wie die Leute es sich vielleicht vorstellen. Stattdessen sieht es so aus, dass man mit einer Flut von Informationen überschüttet wird, die darauf abzielen, zu manipulieren und zu verwirren, und dass man sich durch sie hindurcharbeiten muss, während man von denen angeschrien wird, die auf die Gehirnwäsche hereingefallen sind. Das ist nicht niedlich. Es ist nicht lustig.

Keine Flower Power

Es ist nicht die wohltuende Flower-Power-Zeit, die die Menschen vermuten, wenn sie den Teil von sich betrachten, der Frieden sucht. Es geht darum, sich gegen die ausgeklügeltste Propagandamaschine zu stellen, die es je gegeben hat, während man jeden Grund hat, es nicht zu tun.

Wenn Menschen sich als “Kriegsgegner” bezeichnen, stellen sie sich in der Regel vor, dass sie gegen einen weiteren Irak-Krieg oder gegen einen theoretischen, Hitler-ähnlichen Präsidenten sind, der einen Krieg beginnt, weil er gerne Menschen tötet. Sie haben keine Vorstellung davon, was es in der Praxis bedeutet, gegen den Krieg zu sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seiner Videoansprache vor dem US-Kongress am 16. März. (Präsident der Ukraine, Flickr)

Da es ein fester Bestandteil jeder Kriegsstrategie ist, der Öffentlichkeit den Krieg zu verkaufen, wird der Krieg aus der Perspektive des Mainstreams immer notwendig erscheinen, und er wird nicht wie jene anderen Kriege aussehen, von denen wir heute im Nachhinein wissen, dass sie Fehler waren. Er ist immer so angelegt, dass er verlockend aussieht.

Es wird immer Grausamkeiten geben, die propagiert werden. Es wird immer Gründe geben, die Ihnen diese militärische Intervention als etwas Besonderes und absolut Notwendiges verkaufen. Das wird jedes Mal der Fall sein, denn so werden moderne Kriege verpackt und präsentiert.

Aus diesem Grund werden Sie immer eine Reihe von selbsternannten Linken und Antiimperialisten sehen, die das neueste Kriegsprojekt der USA bejubeln. In der Theorie sind sie ideologisch gegen die Idee des Krieges, aber in der Praxis sieht es immer anders aus, als sie es sich vorgestellt haben.

Geformt durch Propaganda

Unsere gesamte Zivilisation wird von einheimischer Propaganda geprägt, aber dieses Wort hört man im Mainstream-Diskurs nur, wenn es darum geht, den vergleichsweise kaum vorhandenen Einfluss der russischen Propaganda auf unsere Gesellschaft zu diskutieren.

Das ganze Alarmgeheul des Mainstreams über die russische Propaganda erweckt den Eindruck, dass sie nahezu 100 Prozent der gesamten Propaganda ausmacht, die die Menschen im Westen konsumieren, während es in Wirklichkeit nur ein winziger Bruchteil von einem Prozent der gesamten Propaganda ist, die die Menschen im Westen konsumieren. Fast alles kommt aus westlichen Quellen.

Propaganda ist der am meisten übersehene und unterschätzte Aspekt unserer Gesellschaft. Sie hat weitaus mehr Einfluss darauf, wie die Öffentlichkeit denkt, handelt und wählt, als alle unsere offiziellen Mechanismen dafür, und doch wird sie kaum diskutiert, sie wird nicht in den Schulen gelehrt, und selbst die besten politischen Ideologien gehen im Vergleich zu ihren anderen Schwerpunktbereichen kaum darauf ein.

“Propaganda ist der am meisten übersehene und unterschätzte Aspekt unserer Gesellschaft.”

Die ganze Aufregung über die russische Propaganda von Seiten der Establishment-Narrativ-Manager geht so weit, dass sie ihr Geheimnis verraten: dass sie wissen, dass es möglich ist, die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit denkt, handelt und wählt, mithilfe der Medien zu manipulieren. Sie geben nur nicht zu, dass sie diejenigen sind, die das tun.

Es ist eigentlich die seltsamste Sache der Welt, dass es etwas gibt, das sich unser ganzes Leben lang direkt auf unser Denken ausgewirkt hat und die Art und Weise, wie unsere gesamte Gesellschaft organisiert ist, direkt beeinflusst, aber wir sprechen nicht ständig darüber. Es sollte in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückt werden.

Aber das ist ja der Sinn der Sache. Propaganda funktioniert nur bei denen, die nicht wissen, dass sie propagiert werden. Die Fähigkeit des zentralisierten US-Imperiums, seine Propagandamaschine zu verbergen, ist ein grundlegendes Element seiner Brillanz.

Wirklich gegen den Krieg zu sein, bedeutet notwendigerweise, nicht nur herauszufinden, was an all den von der imperialen Kriegsmaschinerie verbreiteten Kriegserzählungen wahr ist, sondern auch an all den Erzählungen, mit denen man von klein auf über die Welt gefüttert wurde. Es ist ein Engagement für die Wahrheit, das eine fast spirituelle Qualität annimmt, da es jeden Aspekt Ihres Lebens beeinflusst, wenn Sie sich wirklich dafür einsetzen.

Überprüfen von Überzeugungen

Es ist wichtig, zu recherchieren und neue Dinge über die Welt zu lernen, aber was ebenso wichtig ist und was nicht annähernd genug betont wird, ist die Praxis, die Überzeugungen zu überprüfen, die Sie bereits über Ihre Gesellschaft, Ihre Regierung, Ihre Nation und Ihre Welt haben. Erkundigen Sie sich, ob sie wirklich wahr sind und wer davon profitieren könnte, dass Sie an sie glauben.

Machen Sie nicht den Fehler, anzunehmen, dass Sie bewusst und informiert genug sind, um alle Lügen sofort zu erkennen. Sie haben es mit der fortschrittlichsten und mächtigsten Propagandamaschine zu tun, die es je gegeben hat, und Sie haben Ihr ganzes Leben lang mit ihren Auswirkungen zu tun gehabt. Das braucht etwas Zeit.

Selbst die Bewusstesten unter uns wurden in gewissem Maße in die Mainstream-Weltanschauung indoktriniert, und bis heute haben die meisten Informationen, die sie über die Welt erhalten, ihre Wurzeln und Verzweigungen in Teilen der Propaganda-Matrix.

Man muss sich anstrengen, um die Dinge klar genug zu sehen, um eine wirklich wahrheitsgemäße Weltanschauung zu entwickeln. Aber wenn man das nicht tut, ist es unmöglich, wirklich gegen den Krieg zu sein, denn man kann sich nicht geschickt gegen etwas stellen, das man nicht versteht. Die imperiale Kriegsmaschinerie zu bekämpfen heißt, die imperiale Propagandamaschinerie zu bekämpfen. Übersetzt mit Deepl.com

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, Dichterin und Utopie-Prepperin, die regelmäßig auf Medium publiziert. Ihre Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt, wenn Ihnen also dieser Artikel gefallen hat, sollten Sie in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, sie auf Facebook zu liken, ihre Possen auf Twitter zu verfolgen, ihren Podcast auf Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts oder Spotify zu hören, ihr auf Steemit zu folgen, etwas Geld in ihr Spendenkonto aufPatreon oder Paypal zu werfen, etwas von ihrem süßen Merchandise zu kaufen, ihre Bücher Notes From The Edge Of The Narrative Matrix, Rogue Nation: Psychonautical Adventures With Caitlin Johnstone undWoke: A Field Guide for Utopia Preppers.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...