Eine Palästinenserin hebt ein Plakat des brasilianischen Karikaturisten Carlos Latuff bei einer Solidaritätskundgebung für Palästina in London hoch. (Foto: Zuma Press)



Der Zionismus fordert den Untergang des palästinensischen Volkes und ständige Verbrechen gegen dieses. Ich werde mich dem entgegenstellen, egal wie Sie mich bezeichnen.

Antipalästinismus macht die Bewaffnung des Antisemitismus möglich



Von Terry Ahwal



15. Oktober 2022

In den Augen der Anhänger Israels bin ich antisemitisch, nur weil ich Palästinenser bin. Alles, was ich über mein Leben, meine Kultur, meine Tragödie und meine Erfahrungen sage, wird mit der Verunglimpfung von Menschen, die Juden sind, gleichgesetzt. Es ist egal, dass der Zionismus eine politisch ausgrenzende Bewegung ist, die ihren Ursprung in Europa hat und nicht alle Juden vertritt.

Zionistische Führer und einige ihrer Anhänger haben mich und alle anderen, die für unsere palästinensischen Rechte als Menschen kämpfen, jahrelang beschuldigt, antisemitisch zu sein. Sie haben in den Vereinigten Staaten und in ganz Europa Kampagnen gestartet, um uns zu diskreditieren, zu entmenschlichen, unsere Geschichte zu bekämpfen und zu versuchen, unsere Existenz auszulöschen. Sie wollen, dass wir und die Welt unsere Abstammung in Palästina vergessen, die mehr als tausend Jahre zurückreicht – etwas, das wir wissenschaftlich und anthropologisch nachweisen können.

Wenn eine politische Bewegung versucht, meine Kultur auszulöschen, meine Geschichte und mein Land zu stehlen, werde ich aufstehen und kämpfen, um mein Recht als Mensch einzufordern, der geboren wurde, um frei zu sein.

Seit der Gründung Israels haben die zionistische Bewegung und ihre Unterstützer eine strategische Kampagne nach der anderen gestartet, um mein Volk aus unserer Heimat zu vertreiben. Sie zerstörten unsere Dörfer und vertrieben 750.000 Menschen, darunter auch meine Familie, aus ihrer Heimat. Sie bauen ihr Leben auf den Trümmern unserer eigenen Häuser wieder auf. Sie haben unser Leben zerstört und uns als Terroristen, Wilde, Ausländer und Fälscher abgestempelt. Sie bestehen darauf, dass unsere Geschichte und unsere Geschichte nie existiert haben, und versuchen, unsere Existenz auszulöschen.

Seit der Gründung des Staates Israel gibt es auch eine kontinuierliche Kampagne, um die Geschichte des palästinensischen Volkes auszulöschen und zu diskreditieren.

In Israel und im Ausland gibt es organisierte Bemühungen, die Stimmen der Palästinenser zu unterdrücken – meine eingeschlossen. Organisationen wie AIPAC, ADL, die Jüdische Föderation und die Kanarische Mission versuchen, jeden auf eine schwarze Liste zu setzen, der es wagt, im Namen der Palästinenser zu sprechen. Palästinensische Studenten und Aktivisten finden ihre Namen unter dem falschen Vorwurf des Antisemitismus im Internet. Als ich für Wayne County in Michigan arbeitete, versuchte ein gut vernetzter Zionist, mich feuern zu lassen, weil ich einen Leitartikel geschrieben hatte, in dem ich die israelische Besetzung Palästinas und das Leid meiner Familie kritisierte. Aktive Zionisten in der Demokratischen Partei verhinderten jeden Versuch, mich für Schul- und Universitätsgremien zu nominieren, nur weil ich mich über meine palästinensische Tragödie geäußert habe. Einige in meiner Gemeinde rieten mir, mich von der palästinensischen Frage fernzuhalten, wenn ich meinem Land weiter dienen wollte.

Die glühenden Befürworter Israels gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Antisemitismus als Waffe einsetzen, sich mit amerikanischen und europäischen Politikern zusammentun und eine Politik einführen, die es für mich und andere Aktivisten zu einem Verbrechen macht, Unternehmen zu boykottieren, die mit illegalen israelischen Siedlungen Geschäfte machen. Wenn ich heute arbeiten möchte und einen Vertrag mit dem Staat Michigan anstrebe, muss ich zustimmen, mich nicht an einem israelischen Boykott zu beteiligen. Ich kann mein Land boykottieren, ich kann gegen die Politik meines Landes protestieren, aber ich werde kriminalisiert und haftbar gemacht, wenn ich gegen den Diebstahl meines Landes und die illegale Besetzung meines Volkes protestiere.

Tatsächlich können wir Palästinenser nicht einmal unsere eigene Geschichte erzählen. Ich werde des Hasses beschuldigt, wenn ich auf die unterdrückerischen Tatsachen hinweise, die von Israel und seinen Unterstützern sanktioniert werden. Ich werde als antisemitisch bezeichnet, wenn ich von den Schlägen auf meinen Vater erzähle. Ich habe Glück, dass ich nie meinen Job verloren habe, weil ich mich geäußert habe, aber viele andere haben es getan. Jeder, der vorschlägt, dass Palästinenser grundlegende Menschenrechte verdienen, wird ins Visier genommen, verunglimpft und des Antisemitismus beschuldigt. Wenn ich die Gelegenheit habe, über unsere palästinensischen Tragödien zu sprechen oder zu schreiben, muss ich auf eine israelische Gegenrede warten, bevor meine Seite der Geschichte veröffentlicht wird. Mein Bericht, wie persönlich er auch sein mag, muss eine Gegenseite haben.

Ich habe mir nicht ausgesucht, Palästinenser zu sein – wie alle Menschen habe ich mein Erbe geerbt. Aber ich bin stolz darauf, Palästinenser zu sein, und ich begrüße und feiere die Vielfalt meines Volkes. Ich feiere alle religiösen Zugehörigkeiten, auch meine eigene. Alle Palästinenser, ob Christen, Muslime, Juden, Drusen, Sufis oder Atheisten, sollten die Freiheit haben, in ihrem Heimatland in Frieden und auf der Grundlage von Gerechtigkeit zu leben. Die Vorstellung, dass einige mehr auserwählt sind als andere, ist rassistisch. Palästina ist die Heimat aller monotheistischen Religionen; keine religiöse Gruppe sollte ein Monopol auf diesen Ort haben, denn der liebende Gott, zu dem wir alle beten, hat keine Vorlieben. Ich respektiere die Überzeugungen anderer, es sei denn, die anderen werten meine Menschlichkeit ab. Ich respektiere die Menschlichkeit aller und glaube, dass Frieden ohne Gerechtigkeit Tyrannei ist. Deshalb werde ich mich weiterhin um Gerechtigkeit bemühen, ungeachtet der gegen mich gerichteten Anschuldigungen.

Mein Problem mit dem Zionismus ist, dass sein Traum von einem Heimatland auf Kosten meiner Zerstörung geht.

Als Palästinenser bin ich dankbar für das jüdische Volk, zu dem auch Mitglieder meiner Familie gehören, die immer für die Bürger- und Menschenrechte eingetreten sind, und ich bin mir des Übels des Antisemitismus sehr wohl bewusst. Unsere jüdischen Brüder und Schwestern sind nach wie vor Gewalt und Bigotterie durch religiöse Eiferer und Hassprediger ausgesetzt. Ich stehe an der Seite des jüdischen Volkes, das den Antisemitismus bekämpft. Ich glaube, dass die Sicherheit des jüdischen Volkes genauso wichtig ist wie meine Sicherheit. Wir alle müssen zusammenarbeiten, um das Wohlergehen des anderen zu gewährleisten. Ich stehe auch in der Schuld der Juden, die dem palästinensischen Volk beistehen und für seine Sache kämpfen, aber diejenigen, die die Forderung nach Gerechtigkeit für das palästinensische Volk mit Antisemitismus gleichsetzen, erweisen ihrer Sache einen schlechten Dienst. Ein Land, das Apartheid praktiziert, mit dem jüdischen Volk gleichzusetzen, schadet nicht nur den Palästinensern, sondern auch dem jüdischen Volk.

Was den Zionismus betrifft? Wenn die Träume der Zionisten von einem Heimatland den Untergang und die ständigen Verbrechen und Vertreibungen des palästinensischen Volkes erfordern, werde ich mich dem widersetzen, egal wie Sie mich bezeichnen. Mein Problem mit dem Zionismus ist, dass ihr Traum von einer Heimat um den Preis meiner Vernichtung geht. Sie wollen meine Existenz leugnen. Sie wollen meine Kultur, mein Erbe, meine Familien und Städte auslöschen und uns durch Menschen ersetzen, die ihre Überzeugungen vertreten.

Ich stehe Seite an Seite mit meinen jüdischen Brüdern und Schwestern im Kampf gegen den Antisemitismus, so wie ich immer für ein freies Palästina kämpfen werde. Unsere Geschichte und unsere Lebenswirklichkeit mögen von den Besatzern nicht anerkannt werden, aber wir alle kennen die Wahrheit darüber, was unseren Familien, die in diesem Land heimisch waren, widerfahren ist. Kein noch so großer Druck, keine Propaganda und keine falschen Anschuldigungen werden daran etwas ändern. Die Liebe zu unserem Land ist in unseren Adern zu spüren. Übersetzt mit Deepl.com

