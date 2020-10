“Anything to say?” kommt am 16. Oktober nach Köln Von Anneliese Fickentscher und Andreas Neumann

Eine Wichtige Aktion

Kölner Karlspreis an Sabiene Jahn und Julian Assange, Köln, 16. Oktober 2020



Wider das Schweigen: Anything to say?



Von NRhZ-Redaktion

Aktivitäten in Zusammenhang mit der Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik an Sabiene Jahn und Julian Assange stehen bevor. Veranstaltet von der NRhZ in Kooperation mit Assange-Aktionsgruppen und dem Bundesverband Arbeiterfotografie wird am Freitag, dem 16. Oktober 2020, vor dem Kölner Dom am Römerbogen im Rahmen einer dreitägigen Mahnwache die Bronze-Skulptur “Anything to say?” des italienischen Künstlers Davide Dormino errichtet. Das Kunstwerk thematisiert die Freiheit der Information durch Journalismus, Whistleblowing und öffentliche Rede. Auf drei von vier Stühlen stehen Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning. Der vierte Stuhl ist frei für diejenigen, die etwas – zu diesen bedrohten Freiheiten – zu sagen haben. Das 2015 entstandene u.a. von der UN gesponsorte Werk wurde international an repräsentativen Plätzen ausgestellt – in Berlin (2x), Dresden, Genf (Place des Nations), Paris (vor dem Centre Pompidou). Vom 16. bis 18. Oktober steht es vor dem Kölner Dom. Die Einweihung beginnt am 16.10. um 15 Uhr



Berlin, Alexanderplatz – mit Davide Dormino



Lünersee in den österreichischen Alpen (Foto-Copyright: Lucas Tiefenthaler, team ALIVE)



Einladung nach Köln – 16. Oktober 2020, 15 Uhr vor dem Kölner Dom (am Römerbogen)

Mahnwache vor dem Kölner Dom (am Römerbogen):

16. Oktober, ab 15 Uhr: Eröffnungskundgebung mit Anneliese Fikentscher (Begrüßung und Moderation), Davide Dormino (Bildhauer der Skulptur “Anything to say?”), Patrick Bradatsch (Assange-Aktivist “Anything to say?”) und Claudia Daseking (Assange-Aktivistin), John Shipton (Vater von Julian Assange), Annette Groth (ehem. menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE), Hermann Ploppa (Publizist und Buchautor u.a. “Die Macher hinter Kulissen”), Dr. Ansgar Schneider (Mathematiker, Physiker und Autor von “Stigmatisierung statt Aufklärung”) mit musikalischen Beiträgen von Lutz Weber, Bijan und Guy Dawson

Sa, 17. Oktober, ab 15 Uhr: Kundgebung

So, 18. Oktober, ab 15 Uhr: Kundgebung

Die Mahnwache läuft rund um die Uhr von Freitag Mittag bis Sonntag Abend 17 Uhr.

War on Journalism? Während in diesen Tagen das Verfahren um die Auslieferung des australischen Journalisten Julian Assange an die USA in London fortgesetzt wird, mobilisieren Aktivistinnen und Aktivisten weltweit für die Freiheit des Journalismus schlechthin. Julian Assange machte auf der von ihm gegründeten Plattform Wikileaks u.a. Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan öffentlich. Dabei arbeitete er mit den Whistleblowern Bradley (später Chelsea) Manning und Edward Snowden zusammen: Anything to say? Zu Wort meldete sich der Kölner Journalist Günter Wallraff mit dem 43.000 Unterzeichnerinnen umfassenden prominenten Aufruf “Julian Assange aus der Haft entlassen”.

Am 3. Mai 2020 (Tag der internationalen Pressefreiheit) startete in der Galerie Arbeiterfotografie in Köln (gegründet 1990) die Ausstellung “Julian Assange. Living Exhibition. Open Artist Call”. Zu sehen sind unter anderem Teile aus der Kampagne “We Are Millions” mit Portraits von Oliver Stone, John Pilger und Mairead Maguire sowie Arbeiten des norwegischen Streetartkünstlers AFK, des italienischen Skulpturisten Davide Dormino, der Malerin Ursula Behr, der Kölner Künstler Boris Becker, Dorothea Bohde, Andreas Erdmann und Anne R. Kieschnick. Am 13. (Vorbesichtigung) und 14. November 2020 werden die Werke in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung in Köln, Wormser Straße 23, versteigert. Der Erlös geht an Julians Vater John Shipton.

Julian Assange ist gemeinsam mit der Koblenzer Eventmanagerin Sabiene Jahn Träger des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik der Neuen Rheinischen Zeitung in der Folge von Dr. Werner Rügemer, Dr. Wolfgang Bittner, Dr. Rolf Gössner, Evelyn Hecht-Galinsky, Ken Jebsen.

