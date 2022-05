“So etwas sollte nicht unter dem Radar durchgehen. Das sind die Leute, die in Israel das Sagen haben, und sie kontrollieren das Leben von Millionen Palästinensern.”

Arabs will devour our country – Israeli Defense Minister spouts anti-Palestinian fake news This is quite an unbelievable story, but it really isn’t fake news – it is about fake news. It’s about Anti-Palestinian conspiracy theories that went viral on Israeli rightwing social media. Israeli Defense Minister Benny Gantz thought they must be true, so he shared them at a party meeting.

Bild: Außenminister Antony Blinken empfängt den israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz in Washington, 9. Dezember 2021. Aus Gantz’ Twitter-Feed.

Araber werden unser Land verschlingen – Israelischer Verteidigungsminister verbreitet anti-palästinensische Fake News



Von Jonathan Ofir



29. Mai 2022

Dies ist eine unglaubliche Geschichte, aber es handelt sich nicht um Fake News – es geht um Fake News. Es geht um anti-palästinensische Verschwörungstheorien, die auf israelischen rechten sozialen Medien viral gingen. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz war der Meinung, dass sie wahr sein müssten, und teilte sie auf einer Parteiveranstaltung mit.

Schauen wir uns den Inhalt einer WhatsApp-Nachricht an, die Gantz erhielt und die er für wichtig genug hielt, um sie auf seiner offiziellen Parteisitzung Anfang des Monats vorzulesen. Die Nachricht wurde angeblich von einem Palästinenser geschrieben:

Fahrt fort zu fluchen, ihr habt keine Chance gegen Allah. Langsam, langsam werden wir euren Staat angreifen. Wir haben ein Gebiet in Galiläa, das so groß ist wie das Gebiet von Tel Aviv und voller Blechdächer mit kleinen Beduinenkindern. Was werden Sie tun? Es ist de facto ein palästinensisches Gebiet, und sobald ein Traktor kommt, werden wir linke Organisationen wie Peace Now und B’Tselem einschalten, die sich an den wahren Herrscher des Landes (den Obersten Gerichtshof) wenden werden, damit dieser eine Verfügung erlässt. Wir werden Kinder und Jugendliche schicken, die Steine werfen und sich vor Ort verbarrikadieren, bis ihr wie Mäuse aus dem Gebiet flieht… Das Galiläa gehört mit Allahs Hilfe auch bald uns. Wir kaufen von der israelischen Landbehörde ein Dunam für 50.000 Schekel, während der Yahud (Jude) 1.150.000 Schekel zahlt. Schon heute machen wir 85 % der Bevölkerung Galiläas aus und erobern das Land in rasantem Tempo, indem wir an jeder Ecke ohne Genehmigung Häuser bauen. Warum, wer will sich mit uns anlegen? Die Jahud, die in Galiläa leben – sie alle fliehen in das Zentrum des Landes – warum? – Weil sie unter Schikanen, Gewalt auf den Straßen und unter Schutz, Schießereien und Diebstahl leiden.

Gantz sagte vor der Versammlung der blau-weißen Partei, es sei zwar “unklar, wer den Text geschrieben hat”, aber er sei “nicht weit von der Realität entfernt, ich schätze, dass wir in ein paar Jahren in einem Staat sein werden, in dem der jüdische Staat zwischen Gedera und Hadera liegen wird”. Er bezieht sich auf einen 60 Meilen langen Küstenabschnitt Israels um Tel Aviv.

Gedera bis Hadera in der Küstenebene Israels, etwa 60 Meilen voneinander entfernt. Per Google Maps.

Gantz’ leichtgläubige Erwägung wurde zuerst in Israel Hayom berichtet: “Israel könnte von arabischen Feinden verschluckt werden – warnt der Verteidigungsminister.”

Es ging unter dem Radar bis letzte Woche, als der Haaretz-Journalist Haim Levinson einen Artikel mit dem spöttischen Titel “Wer hat die Kontrolle über Gantz’ Telefon übernommen?” (Hebräisch). (Der Titel ist eine Anspielung auf einen Skandal aus dem Jahr 2019, bei dem Gantz’ Telefon angeblich gehackt wurde, und es wurden Vermutungen geäußert, dass der Iran dafür verantwortlich war.)

Levinson sagte, die Nachricht sei eindeutig gefälscht. “Selbst May Golan [eine kahanistische Hetzerin gegen Palästinenser und Flüchtlinge, die es auf die Liste der Likud-Gesetzgeber geschafft hat] würde verstehen, dass es sich um eine gefälschte Botschaft handelt, ein Potpourri für rechte Propaganda, das als Botschaft eines ‘authentischen Arabers’ ausgegeben wird”, sagte Levinson.

Es ist nicht wirklich notwendig, hier auf alle Einzelheiten einzugehen. Die Frage ist, wie so ein Müll auf die offizielle Parteiversammlung des aktuellen israelischen Verteidigungsministers gelangen kann. Es handelt sich um eine Hetze gegen die “Übernahme des Landes durch die Araber”, ähnlich wie Netanjahus Hetze am Wahltag 2015, als er sagte, “die Araber kommen in Scharen zur Wahl”.

Wer zum Teufel liest so etwas laut vor? Das ist nicht irgendeine Person, das ist der Verteidigungsminister. Er hat Zugang zu allen Informationen, die er will, und er wählt diese aus, um sie seinen treuen Anhängern vorzulesen.

Aber es ist nicht das erste Mal, und es ist auch nicht unschuldig. Im Jahr 2014 teilte der beliebte israelische Medienmoderator Avri Gilad eine Verschwörungstheorie, die sich in den sozialen Medien verbreitete und besagte, dass die Hamas im Gazastreifen viele Tunnel angelegt habe, durch die jedes Mal Wellen von 200 Terroristen in israelische Städte eindringen und israelische Bürger massakrieren würden. Er sagte: “Leute, ich weiß es nicht, aber es klingt glaubwürdig”. Der Premierminister und das Verteidigungsministerium verbreiteten gefälschte Grafiken, die zeigen, dass die Hamas-Tunnel direkt in Kindergärten israelischer Städte führen. All diese gefälschte Propaganda erzeugte genügend öffentliche Hysterie, um die Unterstützung für den Angriff auf den Gazastreifen 2014 zu erhöhen, bei dem die “Terrortunnel” zum Casus Belli wurden.

Benny Gantz war während dieses Angriffs Stabschef und prahlte später, als er in die Politik ging, Gaza “in die Steinzeit” zurückzubringen.

Daran können Sie erkennen, dass in der Hand solcher Massenmörder überdrehte Verschwörungstheorien, die auf Parteiversammlungen über Mobiltelefone verbreitet werden, einen besonderen Zweck erfüllen, und dass die Palästinenser dafür möglicherweise mit ihrem Leben bezahlen müssen, wie sie es in der Vergangenheit zu Tausenden getan haben.

Letzte Woche drohte ein anderer israelischer Gesetzgeber, Israel Katz, mit einer weiteren “Nakba”, falls Palästinenser ihre Flaggen an Universitäten schwenken. Auch diese Drohung wurde unter dem gleichen Vorwand ausgesprochen, dass “die Araber das Land übernehmen”.

So etwas sollte nicht unter dem Radar durchgehen. Das sind die Leute, die in Israel das Sagen haben, und sie kontrollieren das Leben von Millionen Palästinensern.

Benny Gantz ist der Vorsitzende einer zentristischen Partei, die von liberalen Zionisten unterstützt wird, und wurde gerade in Washington wie ein Held empfangen, obwohl Israel sich weigert, eine strafrechtliche Untersuchung des Mordes an Shireen Abu Akleh einzuleiten, der eindeutig von einem israelischen Scharfschützen verübt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Leute wie Gantz sollte man nicht ernst nehmen, man sollte sie nach Den Haag bringen.

--

