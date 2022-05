https://scheerpost.com/2022/05/25/arsenal-of-autocracy-the-major-weapons-makers-cash-in-worldwide-not-just-ukraine/



Bild: Militärischer Truppentransporter. Armeewagen. Fahrzeug für besondere Zwecke. Militärischer Transport. Armee, Munition, Krieg, Gefahrenkonzept.

Arsenal der Autokratie? Die großen Waffenhersteller machen weltweit Kasse, nicht nur in der Ukraine

Von William Hartung / TomDispatch

25. Mai 2022

Unsere größten Waffenkonzerne sind auf der Jagd nach unserem Geld, und das auf einem Planeten, der kaum einen weiteren Krieg braucht.

Es sind gute Zeiten für einen Waffenhersteller. Nicht nur, dass neue Militärausgaben in Höhe von zig Milliarden Dollar in die Kassen der größten Waffenhersteller des Landes fließen, sie werden auch als Verteidiger von Freiheit und Demokratie gepriesen, dank ihrer Rolle bei der Bewaffnung der Ukraine im Kampf gegen die Russen. Das letzte Mal, dass die Industrie einen so guten Ruf genoss, war während des Zweiten Weltkriegs, als sie als “Arsenal der Demokratie” gepriesen wurde, weil sie den Kampf gegen den Faschismus unterstützte.

Der Vorstandsvorsitzende von Raytheon, Greg Hayes, unterstrich diesen Punkt kürzlich in einem Interview mit der Harvard Business Review. Auf die Frage, wie er auf die Kritik reagieren solle, dass sein Unternehmen gerade jetzt von einem Umsatzanstieg profitiere, sagte er

“Sehen Sie, wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir diese Systeme und Waffen herstellen. Tatsache ist, dass sie unglaublich effektiv sind, wenn es darum geht, die Bedrohung abzuschrecken und mit der Bedrohung umzugehen, die die Ukrainer heute erleben… Ich denke, wir sollten wieder anerkennen, dass wir da sind, um die Demokratie zu verteidigen, und Tatsache ist, dass wir mit der Zeit einen gewissen Nutzen aus dem Geschäft ziehen werden.

In der Tat wird Raytheon “mit der Zeit einen gewissen Nutzen” aus dem Krieg ziehen. Das Unternehmen stellt die Stinger-Flugabwehrrakete und (zusammen mit Lockheed Martin) die Javelin-Panzerabwehrrakete her, die beide von Washington zu Tausenden an die Ukraine geliefert wurden. Nun werden die Unternehmen großzügig entschädigt, da das Pentagon seine Bestände an diesen Systemen aufstocken will. Diese Verkäufe werden wiederum Hayes’ jährliche Entschädigung in Höhe von 23 Millionen Dollar erhöhen, die 2021 um 11 % gestiegen ist. Sie wird zweifellos noch weiter steigen, da das Unternehmen mit neuen Verträgen im Zusammenhang mit der Ukraine und anderen globalen Konflikten überhäuft wird.

Raytheon ist natürlich alles andere als der einzige große Waffenhersteller, der vom Krieg in der Ukraine finanziell und in Bezug auf seinen Ruf profitiert. Anfang dieses Monats hat Präsident Biden Lockheed Martin besonders gelobt, als er das Werk in Alabama besichtigte, in dem die Javelin-Raketen hergestellt werden. Dies war Teil seiner Bemühungen, für neue Hilfsgelder in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für die Ukraine zu werben und sich in einen Kriegspräsidenten zu verwandeln.

In diesen Tagen haben sogar die Vorstandsvorsitzenden der Rüstungsindustrie ihren Moment als Medienstars in der Sonne. Am Muttertag wurde zum Beispiel der CEO von Lockheed Martin, James Taiclet, in der CBS-Sendung Face the Nation vorgestellt. Der Medienkritiker Dan Froomkin von Responsible Statecraft bezeichnete den Beitrag aufgrund der sanften Fragen der Interviewerin Margaret Brennan nur allzu treffend als “Werbesendung”. Taiclet nutzte die Gelegenheit, um die Zunahme globaler Spannungen als eine bemerkenswerte langfristige Geschäftsmöglichkeit für sein Unternehmen anzupreisen:

“Nun, wir planen langfristig und nicht nur für Javelin, denn diese Situation, der Ukraine-Konflikt, hat uns einige wirklich wichtige Dinge vor Augen geführt. Zum einen müssen wir über überlegene Systeme in ausreichender Zahl verfügen… Wir wissen, dass auch die Nachfrage nach dieser Art von Ausrüstung steigen wird, denn die Bedrohung durch Russland und China wird auch nach dem Ukraine-Krieg, der hoffentlich bald vorbei ist, weiter zunehmen. Diese beiden Länder und in der Region auch der Iran und Nordkorea werden nicht weniger aktiv werden. Wahrscheinlich werden sie sogar noch aktiver werden. Wir wollen also sicherstellen, dass wir unsere Verbündeten und unser Land mit dem versorgen können, was sie brauchen, um sich dagegen zu verteidigen.”

Der Präsident hat soeben ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 40 Milliarden Dollar im Eilverfahren durch den Kongress gepeitscht – eine noch höhere Summe, wie Sie sicher nicht überrascht sein werden, als er gefordert hatte. Mehr als die Hälfte dieses Pakets ist für militärische Zwecke bestimmt, was bedeutet, dass die Aussichten für Unternehmen wie Raytheon und Lockheed Martin nicht besser sein könnten. Hinzu kommen neue Verkäufe an NATO-Verbündete, die ihre Militärbudgets als Reaktion auf die russische Invasion aufstocken, sowie das astronomische Budget des Pentagons, das im Jahr 2023 mehr als 800 Milliarden Dollar betragen soll – und die Gewinnmöglichkeiten scheinen schier endlos.

Und es stimmt, dass die Ukraine tatsächlich Waffen braucht, um sich zu verteidigen. Im Kontext einer Politik in Washington, die, wie Verteidigungsminister Lloyd Austin es kürzlich allzu unverblümt formulierte, darauf abzielt, “Russland zu schwächen”, anstatt den Krieg einfach zu beenden, besteht jedoch die Gefahr, zu viel und zu schnell zu schicken. Schließlich könnte eine solche Eskalation des Konflikts zu einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland, zwei atomar bewaffneten Nationen, führen.

Abgesehen von dieser albtraumhaften Möglichkeit stellt sich noch eine andere Frage (jedenfalls für mich): Macht die Bewaffnung der Ukraine Raytheon, Lockheed Martin und Konsorten wirklich zu “Verteidigern der Demokratie”?

Als jemand, der Washingtons Rüstungsproduktion und seine weltweiten Waffenverkäufe seit Jahrzehnten verfolgt, lautet meine Antwort: weit gefehlt. Bestenfalls sind diese Firmen Opportunisten, die ihre Waren überall dort verkaufen, wo es ihnen erlaubt wird, unabhängig davon, ob ihre Produkte dazu verwendet werden, eine russische Invasion in der Ukraine zurückzudrängen oder die schlimmste humanitäre Katastrophe dieses Jahrhunderts im Jemen anzuheizen.

Wenn sie wirklich Teil eines “Arsenals der Demokratie” werden sollten, müssten diese militarisierten Megafirmen ihre Kundenlisten erheblich kürzen. Ich vermute sogar, dass wir uns einen passenderen Begriff für sie ausdenken müssten, wenn wir ihre weltweiten Verkäufe mit einem klareren Blick betrachten würden. Mein eigener Vorschlag für Boeing, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin und ähnliche Firmen wäre “Arsenal der Autokratie”. Lassen Sie mich erklären, warum ich denke, dass dieser Begriff nur allzu treffend wäre.



Fehlende Nachrichten über den Waffenhandel

US-Waffenlieferanten sind nicht gerade wählerisch, an welche Regime sie Waffen schicken. Ganz im Gegenteil, sie versuchen, so viele Waffen an so viele Orte zu verkaufen, wie es der politische Markt zulässt. Diese Unternehmen wenden auch viel Zeit, Mühe und (natürlich) Geld auf, um ihre potenziellen Märkte zu erweitern. Sie tun dies insbesondere, indem sie Lobbyarbeit betreiben, um die Beschränkungen zu lockern, denen die US-Regierung unterliegt, wenn es um die Förderung von Waffengeschäften geht.

Nirgendwo ist der Begriff “Arsenal der Autokratie” treffender als im Fall des Krieges im Jemen, wo die Vereinigten Staaten Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) für ihre grausame Intervention in diesem Land verkauft haben. Die Ergebnisse sind entsetzlich: Tausende von Zivilisten wurden durch wahllose Luftangriffe (mit Waffen eben dieser Unternehmen) getötet, und Millionen von Menschen stehen am Rande einer Hungersnot aufgrund einer von den Saudis geführten Luft- und Seeblockade, die die jemenitischen Importe von Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern drastisch reduziert hat. Zurzeit läuft eine seltene zweimonatige, von den Vereinten Nationen ausgehandelte Waffenruhe zwischen der saudischen Koalition und den oppositionellen Houthi-Rebellen aus. Während dieses Waffenstillstands wurden die Luftangriffe zwar begrenzt, aber die Blockade wurde leider weitgehend aufrechterhalten. Und es besteht die reale Gefahr, dass die Kämpfe am 2. Juni wieder aufgenommen werden, wobei die von den USA gelieferten Waffen erneut das Rückgrat der saudischen Kriegsanstrengungen bilden werden.

Die Auswirkungen der amerikanischen Waffen im Jemen sind alles andere als abstrakt. Gruppen wie die im Jemen ansässige Mwatana for Human Rights sowie Amnesty International und Human Rights Watch haben die verheerende Rolle der von Raytheon, General Dynamics und Lockheed Martin hergestellten Bomben bei Luftangriffen dokumentiert, die neben anderen zivilen Zielen auch einen Marktplatz, eine Hochzeit und sogar einen Schulbus getroffen haben. Als Amnesty International 22 Waffenhersteller zu ihrer Rolle bei der Ermöglichung dieser saudischen Verbrechen befragte, weigerten sich viele von ihnen zu antworten, und die wenigen, die es taten, boten Abwandlungen der “Regierung lässt mich machen”-Erklärung an und schienen anzudeuten, dass Washingtons Imprimatur sie von jeglicher Verantwortung entbindet. Sie beriefen sich auch auf die Vertraulichkeit der Kunden, als ob dies irgendwie die Beteiligung an der Abschlachtung Unschuldiger rechtfertigen würde.

Die Antwort von Raytheon war ein gutes Beispiel dafür: “Aufgrund rechtlicher Beschränkungen [und] Problemen mit Kundenbeziehungen… gibt Raytheon keine Informationen über unsere Produkte, Kunden oder betriebliche Angelegenheiten heraus.” Wie Amnesty feststellte, sagte Raytheon “weiter, dass militärische und sicherheitstechnische Ausrüstung einer Regierungsprüfung unterliegt, die ‘die Berücksichtigung der internationalen Menschenrechte und des Völkerrechts’ einschließt.”

So viel zur Verteidigung der Demokratie. In den letzten Jahren sind US-Waffen an andere rücksichtslose, repressive Regime wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geflossen, die ein krimineller Partner Saudi-Arabiens im Krieg im Jemen sind und das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen die Parteien des Bürgerkriegs in Libyen wiederholt verletzt haben. Zu den anderen Schurkenregimen, die von den USA Zu den weiteren Schurkenstaaten, die mit US-Waffen beliefert werden, gehören Ägypten, wo die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi Menschenrechts- und Demokratiebefürworter inhaftiert und gefoltert hat und in der nördlichen Sinai-Wüste eine Aufstandsbekämpfungskampagne mit verbrannter Erde führt, bei der Zivilisten getötet und Zehntausende vertrieben werden, die Philippinen, wo das Regime von Präsident Rodrigo Duterte unter dem Deckmantel einer Antidrogenkampagne Tausende von Menschen getötet hat, darunter Journalisten, Gewerkschaftsführer und Landrechtsaktivisten, und Nigeria, dessen Militär für die Tötung und Folterung von Zivilisten berüchtigt ist. Und auch diese Liste ist nicht erschöpfend.

In keinem dieser Fälle haben die Führungskräfte amerikanischer Waffenhersteller auch nur die geringsten Bedenken hinsichtlich ihrer Rolle bei der Förderung von Menschenrechtsverletzungen und der Befeuerung destabilisierender, unnötiger Konflikte geäußert. Und warten Sie nicht auf Fragen zu solchen Fällen, wenn das nächste Mal ein Vertreter der Rüstungsindustrie vor den Medien spricht.

Die Lobby der Diktatoren

Während sich die Führungskräfte der Rüstungsindustrie hinter Washingtons Entscheidungen zur Bewaffnung repressiver Regime verstecken, arbeiten ihre Unternehmen hart daran, die Regeln zu ihren Gunsten zu biegen, wenn es darum geht, wer ihre Produkte erhalten darf. In den letzten zwei Jahrzehnten haben Militärfirmen 2,5 Milliarden Dollar für ihre Lobbyarbeit ausgegeben und gleichzeitig 285 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden für wichtige Kongressabgeordnete gespendet, so Open Secrets, eine Gruppe, die sich für die Transparenz der Regierung einsetzt. In einem durchschnittlichen Jahr beschäftigt die Industrie etwa 700 Lobbyisten, d.h. mehr als einen für jeden Kongressabgeordneten.

Diese Bemühungen der Industrie, die Politik des Waffenverkaufs zu beeinflussen, werden durch Lobbyisten ausländischer Regierungen, die diese Waffen haben wollen, noch verstärkt. Wie mein Kollege vom Quincy Institute, Ben Freeman, feststellte, hat Howard P. “Buck” McKeon, der frühere Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, für Saudi-Arabien und Lockheed Martin gearbeitet, die beide ein starkes Interesse daran haben, solche Waffen mit so wenig Fragen wie möglich zu verkaufen. Democracy for the Arab World Now (DAWN), Freedom Forward und andere Organisationen, die sich für Menschenrechte und Demokratie im Nahen Osten einsetzen, haben Mitarbeiter wie McKeon, die für repressive Regime eintreten, in ihre “Lobbyisten-Halle der Schande” aufgenommen.

Eine gut dokumentierte Fallstudie eines solchen Lobbyismus aus den Reihen der Regierung selbst bietet einen Einblick in die Funktionsweise dieses Prozesses. Charles Faulkner, ein ehemaliger Raytheon-Lobbyist, wurde während der Trump-Administration Mitglied des Büros für Rechtsangelegenheiten des Außenministeriums. Im September 2018 drängte er darauf, Saudi-Arabien einen Persilschein auszustellen, wenn es darum ging, ob es bei seinen Luftangriffen im Jemen absichtlich Zivilisten angreift oder nicht. Er gewann dieses Argument und legte damit den Grundstein für den Verkauf von präzisionsgelenkten Raytheon-Bomben an die Saudis. Im Frühjahr 2019 erregte Faulkner dann die Besorgnis von Gesetzgebern, weil er offenbar an der Ausarbeitung eines Plans beteiligt war, der darauf abzielte, den Kongress mit Hilfe von Dringlichkeitsverfahren zu umgehen, als es um ein für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien bestimmtes Waffenpaket ging.

Detaillierte Beispiele wie dieses sind schwer zu finden, weil die Rüstungsindustrie so viel hinter verschlossenen Türen macht. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Waffenhersteller nicht immer die Oberhand behalten. Als der damalige CEO von Raytheon, Thomas Kennedy, im Büro des Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, Robert Menendez (D-NJ), auftauchte, um ihn zu drängen, ein Raytheon-Geschäft mit Saudi-Arabien zu stoppen, wurde er abgewiesen. Menendez fasste seine Antwort an Kennedy gegenüber einem Reporter der New York Times folgendermaßen zusammen:

“Ich habe ihm gesagt, dass ich kein ideologisches Problem habe; ich habe andere Waffenverkäufe unterstützt. Aber man kann als Unternehmen nicht den Verkauf von Waffen an ein Land fördern, das sie unter Verletzung internationaler Normen einsetzt. Ich verstehe die Motivation für Profit, aber ich verstehe nicht die Motivation für Profit angesichts von Menschenrechtsverletzungen und zivilen Opfern.”

Kurz gesagt, Lobbyarbeit funktioniert nicht immer, was ein Grund dafür ist, dass die Industrie so viele Ressourcen dafür einsetzt.



Eindämmung des Waffenflusses in Autokratien

Trotz ihrer Lobbymacht sehen sich die Waffenhersteller mit erheblichem Widerstand gegen ihre Bemühungen konfrontiert, die Waffenlieferungen an Regime wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufrechtzuerhalten. Während der Trump-Jahre stimmten überparteiliche Mehrheiten dafür, die militärische Unterstützung für die saudischen Streitkräfte im Rahmen des War Powers Act zu beenden und den Verkauf von präzisionsgelenkten Bomben an das Königreich zu blockieren, nur damit Präsident Trump sein Veto gegen diese Maßnahmen einlegen konnte.

Die Abgeordneten Pramila Jayapal (D-WA) und Peter DeFazio (D-OR) werden eine neue War Powers Resolution einbringen, in der Hoffnung, die Politik der Biden-Administration zu ändern, die Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin aufrüstet. Damit ignorieren der Präsident und seine Beamten ihre frühere Kritik am saudischen Regime und seinem De-facto-Führer Mohammed bin Salman, der 2015 den Krieg im Jemen begann und 2018 in den Mord an dem saudischen Journalisten und US-Bürger Jamal Khashoggi verwickelt war.

Es sind auch Gesetzesentwürfe in Arbeit, die die Entscheidungsfindung bei Waffenverkäufen “umkrempeln” sollen. Diese würden die Zustimmung des Kongresses für größere Verkäufe erfordern und damit die Möglichkeit des Präsidenten ausschließen, ein Veto gegen bestimmte Geschäfte einzulegen. Solche Initiativen stellen einen Höhepunkt in den Bemühungen des Kongresses dar, ausufernde Waffenverkäufe einzuschränken, seit der Verabschiedung des Waffenexportkontrollgesetzes im Jahr 1976, also vor mehr als vier Jahrzehnten. Werden sie im Moment des Ukraine-Krieges Erfolg haben, wo die Waffenindustrie so hoch im Kurs steht und ihre guten Taten nur allzu laut verkündet?

Das ist schwer zu sagen, da dieses Land seit langem an der Schaffung und Unterstützung globaler Arsenale der Autokratie arbeitet. Wenn es der Rüstungsindustrie wirklich um die “Verteidigung der Demokratie” auf diesem Planeten ginge, hätten ihre Firmen die oben erwähnten Reformen bereits ohne Einwände durchgehen lassen oder sie sogar – Gott bewahre – unterstützt. Die Tatsache, dass sie dies nicht tun, sagt alles aus, was man über ihre wahren Absichten in einem Moment, der für sie ein echter Goldrausch ist, wissen muss. Übersetzt mit Deepl.com

William D. Hartung, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Senior Research Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und Autor von Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...