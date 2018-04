Attackierter Israeli spricht von Experiment!

Pünktlich zu den „Feierlichkeiten“ 70 Jahre Vertreibung und Besatzung, kommt dieses Hasbara Experiment. Ein Schelm wer Böses dabei denkt. Eine Perversität sondergleichen, um alle Kritik gegen den „Jüdischen Staat gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir werden t einer ungeahnten Medienpropaganda überrollt. Schon springen die Politiker von Merkel bis Maas auf diesen Zug. Kein Wort indes zu dem Massaker in Gaza, angerichtet vom Netanjahu Regime um den Marsch der Rückkehr zu verhindern. Palästina braucht unsere Solidarität und nicht ein Besatzer Regime, dass seine Grausamkeit täglich unter Beweis stellt. Lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. nicht der vermeintliche Antisemitismus ist das Problem, sondern die Ursache allen Übels die illegale Besatzung Palästinas. Keine Solidarität und Staatsräson für diese „Feierlichkeiten, sondern Freiheit für Palästina.

Der in Berlin antisemitisch attackierte Israeli hat mitgeteilt, die Kippa als Experiment getragen zu haben. „Ich bin nicht jüdisch“, sagte der 21-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Welle. „Ich bin in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen.“ Ein Freund habe ihn gewarnt, dass es unsicher sei, auf Deutschlands Straßen eine Kippa zu tragen.