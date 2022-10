Jerusalem ist und bleibt die Hauptstadt von Palästina!

Ein Luftbild zeigt die Klagemauer und die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem (AFP)



Labor-Regierung macht Anerkennung rückgängig, die der frühere Premierminister 2018 angekündigt hatte und die gegen internationales Recht verstieß

Australien erkennt Jerusalem nicht mehr als Hauptstadt von Israel an

Von MEE-Mitarbeitern

17. Oktober 2022

Australien erkennt West-Jerusalem nicht mehr als Hauptstadt Israels an und kehrt damit die Politik der früheren Regierung von Premierminister Scott Morrison um.

Im Jahr 2018, ein Jahr nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und damit gegen internationales Recht zu verstoßen, deutete Morrison an, er sei “offen” dafür, diesem Beispiel zu folgen.

Später beschloss die Regierung, die Botschaft nicht zu verlegen, solange es kein Friedensabkommen zwischen Israel und Palästina gibt, aber West-Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen.

Außenministerin Penny Wong bestätigte am Dienstag, dass die Entscheidung rückgängig gemacht wurde.

“Ich bedauere, dass die Entscheidung von Herrn Morrison, Politik zu spielen, zu einer Änderung der australischen Position geführt hat und dass diese Änderung viele Menschen in der australischen Gemeinschaft, denen dieses Thema sehr am Herzen liegt, in Bedrängnis gebracht hat.”

Wong sagte, dass die Labor-Regierung “Australien zu den internationalen Bemühungen im verantwortungsvollen Streben nach einer gerechten und dauerhaften Zwei-Staaten-Lösung” verpflichte.

“Wir werden keinen Ansatz unterstützen, der diese Aussicht untergräbt.”

Das israelische Außenministerium verurteilte die Entscheidung und kündigte an, es werde den australischen Botschafter einbestellen.

“Jerusalem ist seit 3.000 Jahren die Hauptstadt des jüdischen Volkes und wird auch weiterhin die ewige und vereinte Hauptstadt des Staates Israel sein, unabhängig von dieser oder jener Entscheidung”, hieß es in einer Erklärung.

Der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki erklärte unterdessen gegenüber Reuters, die Entscheidung sei “die Korrektur eines Fehlers der vorherigen Regierung”.

Er forderte Australien auf, nun “zu dem wichtigeren Schritt überzugehen, nämlich der Anerkennung des Staates Palästina im Lichte seines Engagements für die Zwei-Staaten-Lösung”.

Gelöschte Sätze

In den letzten Tagen hat das australische Außen- und Handelsministerium Hinweise auf die Anerkennung West-Jerusalems als israelische Hauptstadt von seiner Website entfernt, wie der Guardian zuerst berichtete.

Die gestrichenen Sätze lauten: “Im Einklang mit dieser langjährigen Politik hat Australien im Dezember 2018 West-Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt, da es der Sitz der Knesset und vieler Institutionen der israelischen Regierung ist.

“Australien freut sich darauf, seine Botschaft nach West-Jerusalem zu verlegen, sobald dies praktikabel ist, zur Unterstützung und nach der Festlegung des endgültigen Status einer Zwei-Staaten-Lösung.”

Die Aktualisierung erfolgte, nachdem der Guardian um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit gebeten hatte.

Die australische Labor-Partei, die seit Juni an der Regierung ist, sagte 2018, dass sie “die einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels nicht unterstützt und in der Regierung diese Entscheidung rückgängig machen würde”.

Die inzwischen gelöschten Verweise auf West-Jerusalem blieben jedoch bis letzte Woche auf der Website.

“Die australische Regierung betrachtet den endgültigen Status von Jerusalem weiterhin als eine Angelegenheit, die im Rahmen von Friedensverhandlungen geklärt werden muss”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

Der israelische Premierminister Yair Lapid kritisierte die Kehrtwende und bezeichnete sie als “übereilte” Reaktion auf Medienberichte.

“Angesichts der Art und Weise, wie diese Entscheidung in Australien getroffen wurde, als übereilte Reaktion auf einen falschen Medienbericht, können wir nur hoffen, dass die australische Regierung andere Angelegenheiten ernsthafter und professioneller handhabt”, sagte er auf Twitter.

“Jerusalem ist die ewige und vereinte Hauptstadt Israels und nichts wird das jemals ändern.”

1967 besetzte und annektierte Israel den östlichen Teil der Stadt Jerusalem, den die Palästinenser als Hauptstadt eines künftigen Staates beanspruchen, was von der internationalen Gemeinschaft oder dem Völkerrecht nie anerkannt wurde.

Im vergangenen Monat kündigte die britische Premierministerin Liz Truss an, sie wolle die Verlegung der britischen Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem prüfen.

Die Überprüfung wurde von den britischen Oppositionsparteien, Experten der Vereinten Nationen und hochrangigen muslimischen und christlichen Religionsvertretern heftig kritisiert. Übersetzt mit Deepl.com

