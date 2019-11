Bagdadi ist tot, aber die Unterstützung des Westens für Diktatoren lässt die Feuer brennen. Von David Hearst Middleeasteye

Baghdadi is dead but the West’s backing for dictators keeps the fires burning When US Defence Secretary Mark Esper was asked this week to confirm President Donald Trump’s assertion that Islamic State group (IS) leader Abu Bakr al-Baghdadi died „whimpering and crying“ as he ran into a tunnel, he said he couldn’t: „I don’t have those details.“

Bagdadi ist tot, aber die Unterstützung des Westens für Diktatoren lässt die Feuer brennen.

Von David Hearst

Das Wesen der westlichen Politik im Nahen Osten hat sich seit der US-geführten Invasion im Irak im Jahr 2003 nicht verändert

Als US-Verteidigungsminister Mark Esper diese Woche gebeten wurde, die Behauptung von Präsident Donald Trump zu bestätigen, dass der Führer der islamischen Staatsgruppe (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, als er in einen Tunnel lief, „wimmernd und weinend“ starb, sagte er, er könne nicht: „Ich habe diese Details nicht“.

Als jemand, der noch nie in seinem Leben etwas erlebt hatte und diesen Schnupftabakfilm aus Filmmaterial von Hubschraubern sah, verspürte Trump den Drang, das Drama des Geschehens unter der Erde zu verschönern. Oder vielleicht hat der Oberbefehlshaber diese exklusiven Zitate von dem „wunderbaren“ Hund erhalten, den die Navy Seals nach Bagdadi geschickt haben.

Ein bekanntes Thema war hier zu sehen. Jedes Mal, wenn ein al-Qaida- oder ein IS-Führer getötet wird, macht der Westen den Fehler, das Problem zu erklären, ohne den Kontext und die Bedingungen zu berücksichtigen oder anzuerkennen, die es ehemals unbedeutenden Gestalten erlaubten, an die Macht und Prominenz zu gelangen.

Mission erfüllt?

Das Phantasieren über das Ende von al-Qaeda und IS in Begriffen, die Anklänge an den rachsüchtigen Gott des Alten Testaments tragen, ist eine Beschäftigung, der mehr als ein Führer nachgegeben hat.

Baghdadi selbst war ein direktes Produkt der Entscheidung von Bush und Blair, 2003 in den Irak einzudringen.

George Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, Nicholas Sarkozy und David Cameron haben alle „mission accomplished“ über ihre verschiedenen Interventionen im Nahen Osten behauptet. Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist heute sichtbar: Syrien ist zerstört und unter permanenter Besetzung, Jemen und Libyen werden vom Bürgerkrieg heimgesucht und der Irak wird lahmgelegt.

Baghdadi selbst war ein direktes Produkt der Entscheidung von Bush und Blair, 2003 in den Irak einzudringen.

Wie viele Iraker, die aus Samarra stammen, hat sich Baghdadi dem Kampf der irakischen Sunniten gegen die US-Invasion angeschlossen. Er war Mitbegründer der Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah-Gruppe (JJASJ), wurde in Falludscha gefangen genommen, in Abu Ghraib und Camp Bucca abgehalten – später als „Jihadi-Universität“ bezeichnet – und nach weniger als zehn Monaten freigelassen. Er ging unter dem Radar hindurch, ein kurzsichtiger Geistlicher, der gerne Fußball spielte, ein Mann ohne Bedeutung.

Als sich die USA 2011 aus dem Irak zurückzogen, galt IS als so unbedeutend, dass die Prämie, die auf einen ihrer Führer ausgesetzt war, von 5 Millionen Dollar auf 100.000 Dollar fiel. John Brennan, der damalige CIA-Direktor, nannte IS „ziemlich stark dezimiert“ mit rund 700 Anhängern. Brennan hatte Recht. Zuerst durch die Stammesbewegung der Sahwa – oder des Erwachens – und dann durch den arabischen Frühling 2011 gedrückt, war IS von seiner eigenen sunnitischen Gemeinschaft isoliert und von al-Qaida verstoßen worden.

Die arabische Quelle erdrücken

Hilfe für Bagdadi sollte wieder einmal von den regionalen Verbündeten der USA kommen, die sich verschworen hatten, Mohamed Morsi, den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens, in einem Militärputsch zu stürzen, den die USA nie als solchen anerkannten.

Das Zerschlagen des arabischen Frühlings 2013 – durch Saudi-Arabien und die VAE – und damit die Hoffnung von Millionen arabischer Bürger, dass ein Wandel friedlich und demokratisch herbeigeführt werden kann, war der größte Erfolg für IS im Allgemeinen und Bagdad im Besonderen.

Das Zerschlagen des arabischen Frühlings 2013 war der größte Schuss in den Arm für IS im Allgemeinen und Bagdad im Besonderen.

Sie erweckte sowohl den Menschen als auch die Organisation wieder zum Leben, als IST und die Idee, die sie vertrat, auf den Knien lag. Sie unterstützte sie in einem von sektiererischem Hass zerrissenen Irak, einem Schlachtfeld in Syrien und einem grenzenlosen Angebot an ausländischen Kämpfern.

Der gleiche Fehler wird heute gemacht, als Trump uns einlädt, Bagdadis Tod als einen Wendepunkt für IS. Der Kontext und die Bedingungen, die Menschen wie Bagdadi und Gruppen wie IS das Leben gegeben haben, werden ignoriert, beiseite geschoben von bullischen Führern, die in erfolgreichen Hits glänzen.

Eine dieser ignorierten Bedingungen ist der absolute und entschlossene Glaube des Westens an Diktatoren als Modell der Kontrolle. Ein weiterer Grund ist die absolute Unfähigkeit dieser Diktatoren, ein Modell der Regierungsführung zu schaffen, das es ihren Ländern ermöglicht, Fortschritte zu erzielen. Ein dritter Punkt ist das Ausmaß der wirtschaftlichen und sozialen Not, das Millionen von Menschen in der arabischen Welt empfinden.

Die gleichen Bedingungen, unter denen vor acht Jahren der Arabische Frühling begann, sind heute auf den Straßen von Bagdad zu sehen. Iraker sind in Aufruhr gegen eine sektiererische Regierung, Mangel an Elektrizität, sauberem Wasser und den Zusammenbruch von Bildung, Gesundheit und Sicherheit. Die politische Elite, die entweder mit den USA oder dem Iran verbündet ist, bekämpft sich gegenseitig. Sie stehlen. Trotz des Ölreichtums des Irak wurden keine großen Infrastrukturprojekte gestartet.

Dies ist das Land, das die USA im Irak geschaffen haben.

Vom Libanon bis zum Irak, der arabische Frühling endete nie, er wird nur noch größer.

Werfen Sie Ihren Blick weiter weg, und Sie werden zivile Unruhen im Libanon sehen; Syrien hat sich in drei verschiedene Protektorate aufgeteilt; Jemen hat mindestens die gleiche Anzahl von Wegen geteilt, als Folge des „Blitzschlags“ von Mohammed bin Salman vor vier Jahren; Khalifa Haftar blieb vor Tripolis in Libyen stehen; große wöchentliche Demonstrationen in Algerien als das Volk und das Militär kämpfen darum.

An der westlichen Politik, die diese Katastrophe ausgelöst hat, hat sich nichts geändert. Trump, wie Barack Obama es vor ihm tat, hat hartnäckig gesagt, dass er US-Truppen aus dem Nahen Osten herauszieht. Am Tag nach der Ankündigung des Rückzugs aus Syrien schickte er 2000 Truppen nach Saudi-Arabien.

Nach dem Ende Bagdadis haben die USA begonnen, ihre Positionen rund um die Ölfelder im Osten Syriens zu stärken. Trump sagte, er gehe noch einmal auf sich selbst zurück, wenn es um den Truppenabzug aus Syrien gehe: „Behalte das Öl, das habe ich immer gesagt. Wir haben das Öl gesichert.“ Sein Ziel sei es, einen US-Anteil an den syrischen Öleinnahmen zu sichern.

Zumindest bei Trump wurde der Lipgloss der Verfolgung höherer Motive entfernt. Aber das Wesen der westlichen Politik im Nahen Osten hat sich seit 2003 nicht verändert. Es geht ungefähr so: Ignorieren Sie Algerien, Jemen, Libyen, Syrien – sie sind hoffnungslose Fälle und spielen sowieso keine Rolle. Konzentrieren Sie sich nur auf zwei Hauptstädte – Jerusalem und Kairo – und wenn sie sicher aussehen, wo liegt dann das Problem?

Aber auch hier konkurrieren Kurzsichtigkeit und Dummheit miteinander um die Vorherrschaft.

Was garantiert, dass die Explosion, die wir in der arabischen Welt erleben, sie nicht erreichen wird? Nehmen wir die angebliche Stabilität Ägyptens unter der verfallenden Herrschaft von Trumps Lieblingsdiktator, dem „Mörder“ Abdel Fattah el-Sisi.

Ägypten schlecht verwalten

Erstens hat sich Sisi mit seinem Hauptförderer, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, zerstritten. Ägypten erhält kein freies Öl mehr aus dem Golfstaat, sagt mir eine führende Quelle in Saudi-Arabien. Deshalb wurde der ägyptische Präsident Zeuge, wie er gegen Mohammed bin Salman fluchte, als der irakische Ministerpräsident nach Kairo kam. Sisi war vermutlich auf der Suche nach freiem irakischem Öl.

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Misswirtschaft, allesamt zur Aufrechterhaltung der Privilegien der ägyptischen Armee, ist enorm.

Die Auslandsverschuldung Ägyptens steigt weiter an. Laut der ägyptischen Zentralbank ist sie von 106,2 Milliarden Dollar Ende März auf 108,7 Milliarden Dollar bis Ende Juni gestiegen. Sie ist in einem Jahr um 16 Milliarden Dollar gestiegen.

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Misswirtschaft, die allesamt dazu dient, die Privilegien der ägyptischen Armee zu erhalten, ist enorm. Ägypten unter Sisi ist ein schwarzes Loch für ausländische Investitionen.

Im Inland fühlen sich die Ägypter von Monat zu Monat schlechter – und sind es auch. Alles, was man braucht, ist ein Informant wie Mohamed Ali, um landesweit Massendemonstrationen auf die Straße zu schicken und die Verhaftung und Inhaftierung von Hunderten von Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum auszulösen.

So verletzlich ist Sisi. All dies ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Entwicklungen im Vergleich zu den Problemen, die der Präsident in Bezug auf die Wasserversorgung Ägyptens, die für das Land wirklich eine existenzielle Angelegenheit ist, für sich behält.

Eine Schande für den Damm

Das äthiopische Projekt zum Bau eines Megadamms zur Stromerzeugung stromaufwärts gibt es seit einiger Zeit und wurde von Mohamed Morsi in seinem einzigen Jahr als Präsident 2012 abgelehnt. Das Staudammprojekt beschleunigte sich, nachdem Sisi ein erstes Abkommen mit Äthiopien und dem Sudan unterzeichnet hatte.

Damals wurde den ägyptischen Verhandlungsführern gesagt, dass Äthiopien eine vorübergehende Kürzung der Lieferungen an den Nil beabsichtige, da es drei Jahre dauern würde, bis der See hinter dem Damm gefüllt sei, woraufhin sich die Lieferung an Ägypten wieder normalisieren würde. Von ägyptischen Bewässerungsexperten gab es noch im Jahr 2015 Bedenken wegen dieser Behauptung.

Ein solcher Experte, der über die Verhandlungen zwischen Ägypten und Äthiopien gut informiert ist, sagte gegenüber der MEE: „Wenn der Damm in drei Jahren so gefüllt wird, wie es die Äthiopier wollen, wird der Wasserstand des Nils in Ägypten niedrig sein, so dass viele Rohre der Pumpen freigelegt werden.

Wenn dieses Niveau so niedrig wird wie dieses, das Delta, die fruchtbarste Gegend Ägyptens, wenn dieses Niveau des Nils gesunken ist, wird das Wasser des Meeres hereinkommen, was bedeutet, dass der Boden des Deltas salzig und nicht für viel Landwirtschaft geeignet ist.“

Der Experte erklärte, dass Ägypten nicht jährlich viel Regenwasser bekommt, so dass das Grundwasser aus dem Nil selbst stammt. Wird der Nilspiegel gesenkt, wird das Grundwasser nicht ersetzt. Es gibt auch ägyptische Bedenken, dass das Wasser im Damm nicht nur zur Stromerzeugung genutzt wird.

Das sagte der Experte: „Die Äthiopier behaupten öffentlich, dass sie das Wasser nicht für die Landwirtschaft nutzen werden, und dass sie nach drei Jahren behaupten, dass der Wasserstand, der nach Ägypten geht, derselbe sein wird wie jetzt.

„Das ist nicht wahr, die Äthiopier geben ausländischen Investoren Land, jetzt teilen sie es und geben es in- und ausländischen Investoren. Sie werden 20-30 Prozent des nach Ägypten fließenden Wassers dauerhaft nutzen, was einen großen Einfluss auf Ägypten hat. Es gibt keine andere Wasserquelle für Ägypten.“

Wenn ein Zusammenbruch in Ägypten auch nur einen Bruchteil seiner Bevölkerung nach Norden nach Europa schicken kann, dann ist es das sicherlich.

Das wachsende Chaos

Auch in Palästina können wir sehen, dass der Westen eine Rechnung, die er zahlen muss, nur noch verstärkt. Die Rechte in Israel konkurriert miteinander um die Vorherrschaft. Die ethnische Säuberung der Palästinenser ist heute Teil des legitimen öffentlichen Diskurses, der sich schämen und sogar rechtschaffen von Ordensleuten und Säkularen, insbesondere von Avigdor Lieberman, ausgedrückt wird.

Zieht sich Trump aus dem Mittleren Osten zurück?

Mehr erfahren “

In Trumps Regierung wirft ein noch zu veröffentlichender Plan die Frage der palästinensischen Staatlichkeit in das lange Gras, damit die israelische Rechte weiß, dass sie sich auf festem Boden befinden.

Auch das ist kein Rezept für Stabilität. Wie sicher ist also die Annahme, dass der Westen das Gefühl hat, dass seine drei größten Investitionen in Israel, Ägypten und Saudi-Arabien immun gegen die Turbulenzen sind, die in der Region wüten?

Die jüngsten Angriffe auf die beiden wichtigsten Ölterminals Saudi-Arabiens zeigen, wie anfällig diese Vermögenswerte für das Handeln der Nachbarn im Golf sind.

Der Mord an einem Mann wird wenig ändern. Der äußere Einfluss auf diese Region ist nach wie vor weitgehend bösartig. Invasionen, Interventionen, Unterstützung von Diktatoren und Sektierertum: Nichts hat sich geändert. Das Chaos für alle wächst.

Wie lange wird der Westen diese Feuer noch schüren, anstatt sie zu löschen? Übersetzt mit Deepl.com

