BDS – gegen Israel nicht nur gerechtfertigt, sondern erforderlich, dringender denn je Von MikoPeled Mintpress

Israel Mandates Propaganda Course for Students Travelling Abroad PALESTINE – While Israel tries to portray a friendly face to the outside world, internally it is promoting racism and violence at levels that are more alarming than ever before. A course to prepare young high school students traveling overseas to be good „ambassadors“ stands in contrast to racist policies and the advancement of a military that is encouraged to exercise unprecedented violence against civilians.

BDS gegen Israel ist nicht nur gerechtfertigt, sondern erforderlich, dringender denn je.

„Go Forth and Lie“ Israel führt einen Pflichtkurs für Schüler ein, die im Ausland reisen.

Der neue israelische Kurs zur Vorbereitung von Gymnasiasten, die ins Ausland reisen, auf die Rolle eines guten „Botschafters“ beinhaltet Schulungen zur Bekämpfung von BDS, Apartheidansprüchen und mehr.

Von Miko Peled

Während Israel versucht, ein freundliches Gesicht nach außen zu zeigen, fördert es intern Rassismus und Gewalt auf Ebenen, die alarmierender sind als je zuvor. Ein Kurs zur Vorbereitung junger Gymnasiasten, die ins Ausland reisen, auf gute „Botschafter“ steht im Gegensatz zu rassistischen Politiken und der Förderung eines Militärs, das ermutigt wird, beispiellose Gewalt gegen Zivilisten anzuwenden.

Junge Botschafterinnen und Botschafter

Adalah, das Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, hat kürzlich gefordert, dass das israelische Bildungsministerium einen Online-Kurs einstellt, der junge Israelis, die ins Ausland reisen, darauf vorbereiten soll, „gute Botschafter“ zu sein. Der Inhalt, insbesondere in Bezug auf Antisemitismus und BDS (Boykott, Trennung, Sanktionen), ist so beleidigend für Araber und Muslime, dass eine Schule in Nazareth ein Austauschprogramm für Gymnasiasten aus der Stadt abgesagt hat, um nach Schweden zu gehen, anstatt dass die Schüler dem Inhalt des Kurses ausgesetzt wurden.

Um den Inhalt des Kurses tatsächlich zu sehen, muss man sich anmelden, und das habe ich auch getan. Der Kurs besteht aus 12 Kapiteln, beginnend mit einer Einführung durch den ehemaligen Bildungsminister Naftali Bennett. Bennett erklärt zunächst „was ist ein Botschafter“ und gibt dann Beispiele, wie man ein guter Botschafter wird.

Bennetts Einführung ist freundlich, unkompliziert und voller Lob für Israel. Er stellt den Studenten Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie Israel „erklären“ können. Zum Beispiel:

Wenn es nicht für Israel wäre, könnte man morgens nie aufwachen, denn der Chip in Ihrem Handy, der als Alarm fungiert, wird in Israel hergestellt. Sie konnten Ihren Weg zur Arbeit nicht finden, weil die Anwendung WAZE ein israelisches Produkt ist, so dass Sie sich verlaufen würden. Wenn Sie es geschafft hätten, irgendwie zu funktionieren, hätten Sie keinen Computer, weil Intel seine Teile in Israel produziert, und dann würde Ihr Konto gehackt werden, weil Cybersicherheit in Israel hergestellt wird. Außerdem hättest du keine Gurken zu essen, weil Israel die Bewässerungssysteme erfunden hat, die es ermöglichen, Gurken anzubauen.“

Bennett erwähnt auch, dass die Studenten Menschen begegnen können, die verrückte Dinge über Israel sagen, wie z.B., dass es ein „Apartheid-Staat“ ist, und dass israelische Soldaten Palästinenser töten, und dass das natürlich alles Unsinn ist. Israel, sagt er, wie ein Foto des palästinensischen Knessetmitglieds Ahmed Tibi zeigt, ist die einzige Demokratie, in der die arabische Minderheit frei ist und an einer echten Demokratie teilnimmt.

Israel Hasbara

Eingängige Animationen und peppige Musik begleiten die Videos.

Weitere Kapitel sind unter anderem „Was ist ein Staat“, „Der Status Jerusalems“, „Israelische Erfolge“, „Wie man den Antisemitismus bekämpft“ und „BDS“. Gideon Bachar, ein Sonderbotschafter für Fragen des Antisemitismus, erklärt, dass historisch gesehen Juden aufgrund des Antisemitismus von Christen in Europa und Muslimen in der arabischen Welt verfolgt wurden. Heute wird der Antisemitismus in Europa durch massive Einwanderung aus muslimischen Ländern angeheizt.

BDS, erklärt Talia Gorodes, ist eine Koalition aus „grün und rot“. Laut Gorodes, Direktor des „Reut“ Institute for Strategic Thinking, steht Grün für islamischen Fundamentalismus und Rot für radikale linke Gruppen. Gemeinsam bilden sie eine starke Front, um Israel zu delegitimieren. Aber keine Sorge, Israel hat einen Plan und „Ihr Studentenbotschafter seid Teil des Plans“. Den Schülern wird gesagt, dass die Art und Weise, wie sie sich selbst verhalten und zuhören und die Dinge erklären, die Art und Weise, wie die Welt Israel wahrnimmt, dramatisch verändern und es zum Besseren verändern wird.

Adalahs Brief betonte, dass sich die Propagandaprüfung des „Bildungsministeriums auf Kernfragen des palästinensisch-israelischen Konflikts konzentriert, die Gegenstand heftiger politischer Kontroversen sind“. Der Kurs führt die Studierenden – tatsächlich sind sie verpflichtet, bestimmte „richtige“ Positionen zu wählen, als ob „sie eine objektive sachliche Wahrheit widerspiegeln“. Der Kurs, behauptet Adalah auch – und da muss ich zustimmen – stellt eine rassistische ideologische Perspektive dar, die eine Gleichwertigkeit zwischen Palästinensern, Arabern, Muslimen und Antisemitismus und Gewalt schafft.

Dieser Kurs wird auch von palästinensischen Gymnasiasten verlangt, die Bürger Israels sind und im israelischen Schulsystem studieren.



Berüchtigter General befördert

Während das Bildungsministerium Studenten, die nach Übersee gehen, um das freundliche und sanfte Gesicht Israels zu zeigen, vorbereitet, berichtet Ha’aretz über die Beförderung des notorisch gewalttätigen IDF-Offiziers Ofer Winter in den Rang eines Generalmajors. Sein neuer Job ist einer der renommiertesten in der IDF: Kommandant der 98. Division, auch bekannt als die Feuerformation, zu der die Fallschirmjägerbrigade, die Kommandobrigade und zwei Reservistenbrigaden gehören.

Die Beförderung von Winter wurde durch den früheren IDF-Stabschef wegen seiner Rolle im sogenannten Schwarzen Freitag in Rafah um mehrere Jahre verzögert. „Schwarzer Freitag“ ist der Name für einen massiven, irrationalen und rachsüchtigen Angriff auf Rafah während des israelischen Angriffs auf Gaza im Sommer 2014. Winter, damals Oberst und Kommandant der berüchtigten Brigade „Givati“, wurde zweimal öffentlich bekannt, einmal durch einen Brief, den er an die Kommandeure der Einheit schickte, in dem er schrieb, dass sie „einen blasphemischen Feind bekämpften, der den Gott Israels beschmutzt“. Seine Verwendung religiöser Terminologie gab auch in Israel Anlass zur Sorge, sollte aber nicht überraschen.

Winter, Zentrum, spricht mit IDF-Stabschef Benny Gantz während des Massakers am Schwarzen Freitag auf Rafah. 2. August 2014. Foto | IDF

Winter wurde in zwei radikalen, religiös-zionistischen Bildungseinrichtungen unterrichtet. Der erste ist Yeshivat Or Zion, angeführt von Haim Drukman, einem der berüchtigsten Führer der „Siedlerbewegung“. Die zweite ist die militärische Vorbereitungsakademie „Bnei David“ in der Siedlung „Ali“. Bnei David ist wegen rassistischer Kommentare von fanatischen zionistischen Rabbinern, die dort unterrichten, heftig kritisiert worden. Sie sind bekannt dafür, einem aggressiv rassistischen Lehrplan zu folgen und wurden zitiert, als sie lehrten, dass Araber Sklaven und Juden Meister sind und dass Hitler nicht falsch lag, er war einfach auf der falschen Seite.

Winter äußerte auch Bedenken, als unter seinem Kommando die Brigade von Givati wegen ihres Verhaltens am Schwarzen Freitag kritisiert wurde. Es war der 1. August 2014 in Rafah, und es gab einen Waffenstillstand, als Hunderte von unschuldigen Menschen an den Folgen der so genannten „Hannibal-Richtlinie“ getötet wurden. Ha’aretz berichtete damals, dass „[t]his die aggressivste Aktion dieser Art war, die je von der IDF durchgeführt wurde.“ Das Codewort „Hannibal“ ist eine militärische Richtlinie der IDF, die gegeben wird, wenn ein Soldat gefangen genommen wird. Es ermöglicht den ungehinderten Einsatz von Feuerkraft, um die Entführung zu stoppen, auch um den Preis des Lebens des gefangenen Soldaten.

In diesem Fall wurde die Anweisung gegeben, nachdem ein israelischer Offizier nach einem Zusammenstoß mit palästinensischen Kämpfern, bei dem ein Offizier und ein Soldat getötet wurden, gefangen genommen wurde. Es war während einer angeblichen Waffenruhe für humanitäre Zwecke. Laut einem Bericht von Amnesty International, als die IDF-Angriffe begannen:

Die Straßen im Osten Rafas waren voll von desorientierten Zivilisten, die sich in alle Richtungen bewegten. In dem Glauben, dass ein Waffenstillstand begonnen hatte, waren sie in ihre Häuser zurückgekehrt – oder kehrten zurück. Viele beschlossen, sich umzudrehen und versuchten, unter einem Sperrfeuer von Bomben und Schüssen zu fliehen.“

Nach Angaben palästinensischer Zeugen umfasste der Angriff „Jets, Drohnen, Hubschrauber und Artillerie“. Der Angriff wurde als „Regenfeuer auf Fußgänger und Fahrzeuge an den Kreuzungen, wahllos auf Autos, Krankenwagen, Motorräder und Fußgänger“ beschrieben. Ofer Winter war der Brigadenkommandant. Jetzt hat er das erhalten, was viele für die prestigeträchtigsten Kommandos der IDF halten, was ihn zweifellos zu einem starken Kandidaten für die Position des zukünftigen Stabschefs der Armee machen wird.

Schwarzer Freitag Rafah Gaza

Ein Kind wird nach einem israelischen Luftangriff auf das Al Ghoul Familienheim in Rafah, Gaza, 3. August 2014, evakuiert. Eyad Baba | AP



Rassistische kommunale Verordnungen

Nach einem Wahlversprechen, gegen die „Eroberung“ eines Stadtparks durch arabische Einwohner aus den umliegenden Gemeinden vorzugehen, hat die Gemeinde Afula eine Verordnung erlassen, die besagt, dass nur Stadtbewohner in den Stadtpark eintreten dürfen. Adalah, das Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, berichtet aus der nördlichen Stadt Afula, dass, als Rechtsanwalt Nareman Shehadeh-Zoabi, der im benachbarten Nazareth lebt, ihr Kind in den Park brachte, ein Wachmann sie daran hinderte, hineinzugehen, weil sie aus Nazareth, einer palästinensischen arabischen Stadt, kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Afula aufgrund rassistischer Tendenzen in den Nachrichten ist. Im Jahr 2018 protestierten jüdische Einwohner von Afula zusammen mit dem Bürgermeister gegen den Verkauf eines Hauses an eine arabische Familie. Afula ist nicht allein. Die Einrichtung von Zulassungskommissionen in Kibbuzim, Moshavim und anderen Gemeinden wurde geschaffen, um palästinensische Bürger Israels daran zu hindern, einzuziehen.

Es ist kein Zufall, dass das nationalstaatliche Grundrecht Israels eine Klausel enthält, die „eine Gemeinschaft, einschließlich derjenigen, die zu einer Religion oder Nationalität gehören, ermächtigt, ein getrenntes Gemeinschaftsleben aufrechtzuerhalten“. Dieses Grundgesetz bekräftigt Israels Politik der Segregation und macht sie verfassungsmäßig und damit vor Gericht unanfechtbar.

Israel ist offensichtlicher rassistisch und gewalttätig wie nie zuvor, und doch bereitet es israelische Jugendliche, die nach Übersee reisen, darauf vor, es mit hellen, freundlichen Farben zu malen. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der die Forderung nach Boykott, Veräußerung und Sanktionen – BDS – gegen Israel nicht nur gerechtfertigt, sondern auch dringend war, dann jetzt.

Spielfilm-Foto | Schulkinder sitzen auf einem Panzer, während sie einem israelischen Soldaten zuhören, der vor einer Zeremonie anlässlich des Gedenktages in Latrun bei Jerusalem über die Kriege Israels spricht. Ariel Schalit | AP

Miko Peled ist Autor und Menschenrechtsaktivist, geboren in Jerusalem. Er ist der Autor von „The General’s Son. Reise eines Israeli nach Palästina“ und „Ungerechtigkeit, die Geschichte der Stiftung des Heiligen Landes Fünf“. Übersetzt mit Deepl.com

