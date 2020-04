Beatmungsgeräte von Cloak-and-dagger Von Gideon Levy Haaretz

Ventilators by cloak-and-dagger | Opinion The Mossad is the new Red Cross. Tuesday’s episode of the investigative journalism series „Uvda,“ on Mossad operations to bring medical equipment to Israel, was maddening and embarrassing.

Beatmungsgeräte von Cloak-and-dagger

Von Gideon Levy

Apr 02, 2020 6:45 AM

Der Mossad ist das neue Rote Kreuz. Die Folge der investigativen Journalismus-Serie „Uvda“ vom Dienstag über die Operationen des Mossad, medizinische Geräte nach Israel zu bringen, war verrückt und peinlich. Abgesehen davon, dass diese zuckersüße, abscheuliche Ankündigung des öffentlichen Dienstes nichts mit Journalismus zu tun hat, hat ihre Moderatorin, die verdeckte Operationsgruppe Ilana Dayan, eine Ahnung, wie viele der Geschichten über Heldentum, die ihr von den Superspionen erzählt wurden, tatsächlich wahr sind? Worauf beruhen sie?

Was für eine Art von Journalismus ist es, wenn die Super investigative Reporterin es bereits weiß und feststellt: „Wenn dieser Kampf endet, werden die Mossad-Agenten auf der richtigen Seite der Untersuchungskommission stehen. Sie haben ihren Teil getan.“ Das zufällige – natürlich zufällige – Treffen in einer Gasse mit Mossad-Chef Yossi Cohen, in seiner Designer-Sonnenbrille und Designertasche, ist kein Journalismus. Ebenso wenig sind sternenklare Blicke und Lobeshymnen.

Aber die Botschaft von „Uvda“ ist viel wichtiger als jede Fernsehreportage. Die Mossad-Agenten prahlten damit, dass sie medizinische Geräte gestohlen haben, die von anderen Ländern bestellt worden waren. Wie Dayan kicherte, sagte „H.“, der Leiter der Technologieabteilung des Mossad, mit einem Augenzwinkern: „Wir haben gestohlen, aber nur ein wenig.“ Der leitende Spion, der zugegeben hat, dass er bis vor einigen Tagen nicht wusste, was ein Beatmungsgerät ist, der sagt, „ich und er sind gegangen“, und denkt, dass man ihm gefüllte Babynahrung durch Injektion verabreicht: „Wir stehlen nicht auf diese Weise … um an Vorräte zu gelangen, die jemand anders bestellt hat.“

Wie legen sie „Hand an“? Mit welchen Methoden? Bei Bedrohungen? Mit Waffen? Raubüberfälle? Wie bei den Booten von Cherbourg, nur krimineller? Das wurde H. natürlich nicht gefragt. Warum die Party verderben, und das werden wir natürlich nie erfahren. Nur das Ergebnis: „Den Bürgern Israels wird es an nichts mangeln. In der Welt im Allgemeinen wird es einen großen Mangel geben. Menschen sterben wegen mangelnder Ausrüstung. In Israel werden die Menschen nicht ohne gehen.“

Die ganze Welt kann sterben, solange Israel hat, was es braucht. Vergessen Sie die Prahlerei, das ist der zweite Name des Verteidigungsapparats. Wir können sogar die Frage ignorieren, warum wir es in einer andauernden Krise zur Schau stellen müssen. Der Mossad weiß wahrscheinlich nicht, wie viele Ventilatoren er „in die Hand nehmen“ wird, nachdem der Kommandant seines Kriegszimmers versprochen hat, dass es keinen Mangel geben wird. H. weiß sicherlich nicht, wie viele Ventilatoren benötigt werden. Niemand weiß es. Vielleicht wird es einen Mangel geben, vielleicht auch nicht, ohne irgendeine Verbindung zu den Männern des „Schweigens“.

Neu ist der Stolz der Agentur auf ihr Handeln. Sie verstecken sie nicht nur nicht, sondern sind jetzt auch noch stolz darauf. Sie stehlen, und noch bevor sie mit dem Stehlen fertig sind, rennen sie los, um die Geschichte zu erzählen. Sollten sie nicht wenigstens als Erste fertig werden?

Vor allem: Was bedeutet es wirklich, „Hand anzulegen“ an Lieferungen, die ein anderes Land bestellt hat? Wenn der Mossad stiehlt, werden andere Menschen an Erstickung sterben.

Kann jeder von uns in Zeiten von Mangel und Not auf eine Intensivstation gehen, einen Patienten vom Beatmungsgerät trennen und an seinen Liebsten anschließen? Ist das legitim? Genau das macht der Mossad gerade jetzt, und er ist stolz darauf.

Wir können davon ausgehen, dass der Mossad bei seinen Bemühungen um die Beschaffung wichtiger Geräte für Israel Wunder wirkt, und wir sollten ihm dafür dankbar sein. Jeder von uns könnte sie brauchen. Natürlich können wir die wahnsinnige Jagd eines jeden Landes nach Ausrüstung rechtfertigen, aber zu welchem Preis? Ungeprüft? Schamlos? Was werden die Menschen in diesem Land davon halten, dass Israel es der für sie bestimmten Ventilatoren beraubt hat?

Deutschland bringt schwerkranke Menschen aus Italien her, und Israel stiehlt Geräte, die andere Länder bestellt haben, und gibt dem Ausdruck „Licht für die Völker“ eine neue Bedeutung: Deutschland ist viel mehr ein Licht für die Nationen als Israel“.

Wir haben wieder einmal mehr verdient. Wieder einmal sind wir ein besonderer Fall. Noch einmal, der Holocaust. Wieder einmal kann uns die Welt nicht sagen, was wir tun sollen. Wieder einmal kann uns niemand predigen. Wieder einmal ist uns alles erlaubt. Selbst wenn es um das Coronavirus geht. Übersetzt mit Deepl.com

