Bild: Defence counsel Karim Khan ( L) Kenya’s Deputy President William Ruto (R) reacts as he sits in the courtroom before their trial at the International Criminal Court (ICC) in The Hague in 10 September 2013. [MICHAEL KOOREN/AFP via Getty Images]

https://www.middleeastmonitor.com/20210215-report-new-icc-prosecutor-might-go-ahead-in-suing-israel/

Bericht: Neuer ICC-Ankläger könnte Israel verklagen

15. Februar 2021

Der neue Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, der am Freitag gewählt wurde, um Fatou Bensouda im Juli zu ersetzen, könnte die Untersuchung möglicher israelischer Verbrechen in den besetzten Gebieten in Angriff nehmen, berichtete Al-Wattan Voice gestern.

Als neuer Staatsanwalt ist es eine seiner Aufgaben, über die nächsten Schritte bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen in Afghanistan und solchen Israels zu entscheiden, die während der israelischen Offensive auf den Gazastreifen 2014 begangen wurden, sowie über den Bau illegaler israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland.

Die israelische Website berichtete jedoch, dass Khan unter Druck einiger Mitgliedsstaaten des IStGH kommen und akzeptieren könnte, dass der IStGH keine Zuständigkeit für die Durchführung dieser Untersuchung hat.

Der israelische Anwalt Nick Kauffman, der in Den Haag gearbeitet hat und Khan kennt, sagte, er sei nicht verpflichtet, die Politik seines Vorgängers fortzusetzen, wenn er glaube, dass es einen rechtlichen Fehler gebe.

“Wenn Israel versuchen würde, ihn zu überzeugen, die Durchführbarkeit der Untersuchung neu zu bewerten, vor allem in Bezug auf die Siedlungen, könnte er eine diplomatische Verständigung erreichen”, sagte der Anwalt.

Die Times of Israel berichtete, dass der israelische öffentliche Rundfunk Kan sagte, dass Israel, obwohl es kein Mitglied des ICC ist, hinter den Kulissen gearbeitet habe, um Khans Wahl zum Leiter des Gerichts zu fördern.

Anfang dieses Monats entschied der ICC, dass sich seine Zuständigkeit auf die von Israel im Krieg von 1967 besetzten Gebiete erstreckt, was möglicherweise den Weg für seinen Chefankläger freimacht, eine Untersuchung von Kriegsverbrechen gegen israelische Militäraktionen gegen Palästinenser zu eröffnen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...