Berufliche Bildung im Kampf gegen COVID-19 in der Türkei

25. April 2020

Die globale Pandemie COVID-19 hat den gewohnten Fluss des Lebens auf der ganzen Welt unterbrochen. Alle Aspekte des täglichen Lebens sind von der Krise betroffen. Von Bildung, Wirtschaft und Gesundheit bis hin zum Transportwesen ist es nicht möglich, einen Sektor zu finden, der nicht von der Pandemie betroffen ist. Während die Länder versuchen, ihre Bürger vor der Ausbreitung der Krise zu schützen, versuchen sie gleichzeitig, ihre Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Die Gesamtleistung der Länder in diesem Zusammenhang zeigt auch, wie gut sie auf solche Krisen vorbereitet sind. Die Menschen sind auch in der Lage, die Leistung ihrer Länder im Vergleich zu anderen zu beobachten.

Das Bildungswesen ist einer der am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren. Alle Länder haben allmählich damit begonnen, Bildungseinrichtungen zu schließen, von der Grundschule bis zur Hochschule. Die Länder begannen, die Bildungsbedürfnisse der Studenten durch Fernstudienmöglichkeiten über verschiedene digitale Plattformen zu unterstützen. Die Bildungsinfrastruktur der Länder – die digitale Kluft – und die Auswirkungen des sozioökonomischen Hintergrunds der Studenten rückten in den letzten Wochen bei den Debatten über Chancengleichheit und Bildung in den Vordergrund. Länder, die über die notwendigen Mittel und die Infrastruktur verfügen, setzten die Lösungen für den Fernunterricht problemlos um, aber diejenigen ohne ausreichende Infrastruktur hatten Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen. In ähnlicher Weise gingen Personen ohne Internetanschluss oder die notwendige Infrastruktur im gleichen Land ohne Unterstützung. Selbst wenn die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, wirkt sich die digitale Kompetenz der Studenten auch auf die Effizienz des Fernunterrichts aus. Daher behält der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds auf die schulischen Leistungen der Schüler auch nach COVID-19, genau wie vor der Pandemie, seine Wirkung.

Die berufliche Aus- und Weiterbildung (Vocational Education and Training, VET) ist in fast allen Ländern eines der meistdiskutierten Themen in den Bildungssystemen. Das duale System und die Lehrlingsausbildung gehören in Kontinentaleuropa und insbesondere in Deutschland seit vielen Jahren zu den attraktiven Modellen der Berufsbildung. Die wichtigste Frage bei der Gestaltung der Berufsbildungspolitik ist die Stärke der Beziehung zwischen der Berufsbildung und dem Arbeitsmarkt für jedes Land. Wenn Sie beispielsweise Ihr Berufsbildungssystem nach dem deutschen Modell gestalten, aber Ihr Arbeitsmarkt nicht wie in Deutschland strukturiert ist, wird das System nicht so effizient arbeiten wie in Deutschland insgesamt. Qualifikationsinkongruenzen entstehen auf dem Arbeitsmarkt, wenn Humanressourcen in Kombination mit den vom Arbeitsmarkt nachgefragten Fähigkeiten nicht über die Berufsbildung ausgebildet werden können, oder wenn der Arbeitsmarkt keine Mechanismen zur Belohnung von Berufsbildungsabsolventen mit den geforderten Fähigkeiten besitzt. Ähnlich verhält es sich, wenn das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Berufsbildung nicht rational auf der Grundlage der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes hergestellt wird, wenn es zu einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage kommt und sich die Wahrnehmung der Berufsbildung in der Gesellschaft zu verschlechtern beginnt.

Wenn andererseits das Niveau der sozialen Wohlfahrt in den Ländern zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach höherer Bildung allmählich an, und letztlich wird die berufliche Bildung zu einem obligatorischen Ziel für Studierende mit schlechten Leistungen und nicht zu deren Präferenzen. Gleichzeitig verändert der umfassende Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung im Produktions- und Dienstleistungssektor den Arbeitsmarkt und führt auch zu einem Wandel der vom Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten. Diese Transformationen wirken sich direkt auf die Berufsbildung aus, und die erwarteten Fähigkeiten führen zu höheren Erwartungen an die Berufsbildung. Diese beiden Prozesse stellen gleichzeitig das wichtigste Paradoxon für die Berufsbildung dar: Die vom Arbeitsmarkt nachgefragten Fähigkeiten erfordern akademisch leistungsstarke Studierende. Die Berufsbildung ist jedoch nicht die erste Wahl von leistungsstarken Studierenden.

In diesem Zusammenhang konzentrierten sich viele auf die Beziehung zwischen Schulverfolgung und Berufsbildung. School Tracking wird im Allgemeinen eingesetzt, um in den Bildungssystemen einen Raum für die Berufsbildung zu schaffen. Bei der Schulerfassung wird die Wirkung hauptsächlich durch das Alter der Erfassung und den Prozentsatz/Skala der Lehrplandifferenzierung zwischen den Schulen bestimmt. Insbesondere wenn die Nachverfolgung im frühen Alter durchgeführt wird, obwohl die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren akademischen Leistungen in verschiedene Schultypen eingeteilt werden, werden sie latent auf der Grundlage der Bildung – und des Einkommensniveaus – ihrer Familien geclustert, da die akademischen Leistungen im frühen Alter stark von ihrem sozioökonomischen Hintergrund abhängen. Diese Situation hat negative Auswirkungen auf die Bildungsgleichheit in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite verstärkt sie die Clusterbildung der akademisch leistungsschwachen Studierenden in Berufsbildungseinrichtungen. Diese Situation verstärkt das oben erwähnte Paradoxon noch weiter.

Um dieses Paradoxon zu lösen, sollte die Schulverfolgung so weit wie möglich auf spätere Altersgruppen verschoben werden. Die Lehrplandifferenzierung zwischen den verfolgten Schulen sollte reduziert werden, und der Lehrplan sollte so überarbeitet werden, dass er sich auf breite akademische (allgemeine) Fähigkeiten und nicht auf berufsspezifische Ausbildung konzentriert. Das Berufsbildungssystem in der Türkei hat seit 2018, nach der Ankündigung der Bildungsvision 2023, einen wichtigen Wandel in dieser Richtung vollzogen. Die Zusammenarbeit mit den Sektoren in allen Bereichen der Berufsbildung, die sich gemeinsam auf die Priorität der Beschäftigung und die Steuerung aller Bildungsprozesse konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf akademischen Fähigkeiten im beruflichen Lehrplan liegt, hat ein neues Kapitel aufgeschlagen und in kurzer Zeit zu positiven Ergebnissen geführt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an der Berufsbildung teilnehmen, ist um etwa 20 Prozent gestiegen und hat etwa zwei Millionen erreicht. Zum ersten Mal werden Studenten aus den ersten ein Prozent des Leistungsrankings auf der Grundlage ihrer Präferenzen in Berufsbildungseinrichtungen platziert. Der Arbeitsmarkt begann, seine Zufriedenheit mit den Entwicklungen zum Ausdruck zu bringen und begann, der Berufsbildung mehr Unterstützung für die Infrastruktur und die Ausbildung von Fertigkeiten zu gewähren.

Während sich die Berufsbildung verändert und eine dynamische Struktur erhalten hat, die auf den Anforderungen des Arbeitsmarktes basiert, hat sich in der COVID-19-Pandemie ein anderer Beitrag der verstärkten Berufsbildung herauskristallisiert. Das Ministerium für Nationale Bildung (MoNE) in der Türkei konnte seine Produktionskapazität in der Berufsbildung als wichtiges Instrument zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie nutzen. In kurzer Zeit begannen die berufsbildenden höheren Schulen mit der Massenproduktion einer breiten Palette von Produkten, die von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten bis zur Herstellung von Masken, von Einwegschürzen und -overalls bis zu Gesichtsschutzschilden reichten.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) am 31. März 2020 verwandelten sich Textilarbeiter, die in einer Textilfabrik arbeiteten und Gesichtsmasken trugen, aufgrund der Pandemie am 31. März 2020 in Produktionsstätten für medizinische Anzüge [Canan Tükelay/Anadolu Agency].

Um den Bedarf an Masken zu decken, stellten fast 50 Berufsschulen bisher etwa neun Millionen Masken her, die kostenlos an Mitarbeiter und Bürger des Gesundheitswesens geliefert wurden. Auf der anderen Seite wurde die Kapazität in der Produktion von Reinigungsmaterialien in den chemisch-technologischen Bereichen der berufsbildenden höheren Schulen erhöht, und es wurde vorrangig darauf geachtet, die Produktionskapazität zu erhalten, die den gesamten Reinigungsbedarf von 54.000 Schulen in allen Provinzen der Türkei decken kann. Dieses Ziel wurde in kurzer Zeit erreicht, und die Zahl der Berufsschulen, die die benötigten Materialien herstellen, wurde verdoppelt. Heutzutage kann über die Deckung des Reinigungsbedarfs aller Schulen hinaus der Bedarf in allen Provinzen leicht durch die Produktion in den Berufsschulen gedeckt werden. Bis heute wurden fünf Millionen Liter Hypochlorit-Desinfektionsmittel, 120 Tausend Liter Händedesinfektionsmittel und dreitausend Liter Köln produziert und an die Bedarfsstellen geliefert.

Die Berufsschulen richteten sich vorrangig nach den Bedürfnissen der medizinischen Fachkräfte und produzierten Gesichtsschutzschilde, Einwegschürzen und Overalls. Bis heute wurden 750.000 Gesichtsschutzschilde und eine Million Einwegschürzen und -overalls produziert und kostenlos an medizinisches Fachpersonal geliefert. In berufsbildenden höheren Schulen wurde eine monatliche Produktionskapazität von einer Million Gesichtsschutzschilden und 1,5 Millionen Einwegschürzen und -overalls erreicht.

Angesichts der Bedeutung der Automatisierung für die Steigerung der Produktionskapazität richtete MoNE mehrere Forschungs- und Entwicklungszentren innerhalb der berufsbildenden höheren Schulen ein und konzentrierte sich in erster Linie auf die Herstellung von drei Produkten: eine chirurgische Maskenmaschine, ein Beatmungsgerät und eine Maskenmaschine, die Masken mit N95-Standard herstellt. Die erste automatische Dreilagen-Ultraschall-Operationsmaskenmaschine aus Draht wurde in etwa 20 Tagen in Istanbul hergestellt, und es folgte die Massenproduktion. Mit der Produktion von Maskenmaschinen stieg die monatliche Produktionskapazität für chirurgische/medizinische Masken in Istanbul auf fünf Millionen und in der Türkei auf 15 Millionen, und zwar nur innerhalb der Berufsschulen. Atemschutzmasken wurden in zwei verschiedenen Städten, Hatay und Istanbul, hergestellt, und die Massenproduktion wird nach Abschluss des Zertifizierungsprozesses beginnen. Die Herstellung der Maskenmaschine zur Herstellung von N95-Standardmasken steht kurz vor dem Abschluss, und die ersten Tests der Maskenmaschine wurden erfolgreich abgeschlossen.

Die schnelle Herstellung und der leichte Zugang zu den Produkten, die benötigt werden, um den ersten Schock der Pandemie zu überwinden und weitere Panik in der Gesellschaft zu verhindern, sind im Kampf gegen globale Pandemien wie COVID-19 von Bedeutung. In diesem Zusammenhang hat sich die Stärkung der Berufsbildung in der Türkei als einer der Hauptakteure in diesem Kampf erwiesen. Die enge Zusammenarbeit mit den Sektoren, die Erhöhung der aktiven Beteiligung der Privatunternehmen an Berufsbildungsprozessen, die vorrangige Beschäftigung von Berufsbildungsabsolventen auf dem Arbeitsmarkt und die Betonung akademischer und allgemeiner Fähigkeiten in der Berufsbildung erhöhten das Anpassungspotenzial der Berufsbildung an die sich verändernden Bedingungen. Die aktuellen Erfahrungen in der Türkei zeigen, dass eine gestärkte Berufsbildung eine aktive Rolle spielen kann, um Beschäftigte im Gesundheitswesen und Menschen in die Lage zu versetzen, die Krise wie COVID-19 durch prompte Produktionskapazitäten zu bewältigen. Übersetzt mit Deepl.com



